Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Bé gái 7 tuổi đuối nước tử vong tại hồ bơi ở Đồng Nai

  • Thứ sáu, 8/8/2025 06:32 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Công an xã Bù Đăng, tỉnh Đồng Nai (trước thuộc tỉnh Bình Phước) đang cùng các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh điều tra vụ việc một bé gái 7 tuổi tử vong do đuối nước.

Nạn nhân được xác định là cháu T.K.H., 7 tuổi, ngụ xã Bù Đăng, tỉnh Đồng Nai.

Be 7 tuoi duoi nuoc anh 1

Hồ bơi nơi bé gái bị đuối nước

Theo thông tin ban đầu, sáng nay (7/8), người thân đã đưa cháu H. đến tắm tại một hồ bơi tư nhân thuộc thôn Đức Phong, xã Bù Đăng.

Sau đó, người này có việc bận nên về trước và nhờ nhân viên hồ bơi trông coi bé.

Đến trưa cùng ngày, khi người này quay lại đón cháu H. thì không thấy bé đâu nên đã hô hoán tìm kiếm. Sau đó, cháu H. được phát hiện đã chìm dưới đáy hồ bơi. Mặc dù được mọi người sơ cứu ngay tại chỗ nhưng cháu đã tử vong.

Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để tiến hành khám nghiệm và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Liên quan đến vụ việc, chính quyền địa phương đã hỗ trợ chi phí cho gia đình đưa bé về quê Thanh Hóa an táng.

Tìm thấy thi thể bé gái 2 tuổi sau gần 1 tháng nghi mất tích

Chiều 29/7, người dân trên địa bàn thôn Phi Nôm, xã Hiệp Thạnh (tỉnh Lâm Đồng), đã phát hiện thi thể bé gái 2 tuổi nghi bị mất tích gần 1 tháng trước.

20:20 29/7/2025

Bé gái 13 tuổi ở Hà Nội mất tích: Người mẹ thông tin đã tìm thấy con

Chiều 26/7, chị Nguyễn Thùy Dương - mẹ bé gái 13 tuổi ở Hà Nội mất tích, thông tin đã tìm thấy con và đang trên đường vào TP.HCM để đón về.

17:10 26/7/2025

Bé gái 12 tuổi mất tích bí ẩn tại Hà Nội

Gia đình anh Nguyễn Giang Long - chị Nguyễn Thùy Dương tha thiết nhờ hỗ trợ tìm con gái Nguyễn Kiều Trang (12 tuổi), mất tích từ tối 23/7 tại ngõ 245 Lạc Long Quân, Hà Nội.

16:37 25/7/2025

Tủ sách Xã hội giới thiệu những cuốn sách hay và mới về các chủ đề từ thời sự, chính trị, đến giao thông, hạ tầng... Tủ sách đồng thời cung cấp nhiều kiến thức, dữ liệu để độc giả hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/be-gai-7-tuoi-duoi-nuoc-tu-vong-tai-ho-boi-o-dong-nai-post1220943.vov

Thiên Lý/VOV

Bé 7 tuổi đuối nước Đồng Nai Bình Phước Bé gái 7 tuổi Bé gái đuối nước Bé gái Đồng Nai Bé gái tử vong Tử vong hồ bơi

  • Đồng Nai

    Đồng Nai
    • Diện tích: 5.907,2 km²
    • Dân số: 3.001.135 người (2016)
    • Phân chia hành chính: 1 thành phố, 1 thị xã, 9 huyện
    • Vùng: Đông Nam Bộ
    • Mã điện thoại: 251
    • Biển số xe: 60, 39

  • Bình Phước

    Bình Phước
    • Diện tích: 6.876,6 km²
    • Dân số: 956.400 người
    • Phân chia hành chính: 3 thị xã, 8 huyện
    • Vùng: Đông Nam Bộ
    • Mã điện thoại: 271
    • Biển số xe: 93

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý