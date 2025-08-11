Bé trai 5 tuổi mất tích ở Sơn La bị phát hiện đuối nước thương tâm

Bé trai 5 tuổi ở Sơn La mất tích hơn một ngày bị phát hiện tử vong do đuối nước trên sông Mã, đoạn chảy qua tỉnh Hủa Phăn (Lào), cách nhà khoảng 60 m.

Tối 11/8, Công an xã Mường Hung (tỉnh Sơn La) xác nhận thi thể cháu Lương Quang Khải (5 tuổi, trú tại bản H8) đã được tìm thấy trên sông Mã, đoạn chảy qua tỉnh Hủa Phăn (Lào). Nguyên nhân tử vong được xác định là do đuối nước.

Camera ghi lại thời điểm cháu Lương Quang Khải rời khỏi nhà. Ảnh: Công an xã Mường Hung.

Trước đó, chiều 11/8, Công an xã Mường Hung (tỉnh Sơn La) phát đi thông báo khẩn tìm kiếm cháu Lương Quang Khải mất tích từ chiều 10/8.

Theo cơ quan công an, khoảng 16h ngày 10/8, đơn vị nhận tin báo từ anh Lương Văn Phúc (38 tuổi, bố cháu Khải) về việc con trai rời khỏi nhà từ 14h32 cùng ngày nhưng chưa quay trở lại.

Thời điểm này, bố mẹ bé đi hái nhãn, ở nhà chỉ có Khải và chị gái 9 tuổi. Cửa trước nhà đã khóa, nhưng cửa sau thông ra vườn chưa đóng.

Khi chị gái đang ngủ, Khải ra sân chơi một mình. Nhà cách sông Mã khoảng 60m, gia đình nghi cháu đi ra hướng cửa sau rồi mất tích.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng phối hợp cùng người dân tổ chức tìm kiếm khẩn cấp, rà soát nhiều khu vực dọc ven sông Mã, đồng thời phát đi thông báo nhận dạng, kêu gọi người dân cung cấp thông tin.

Sau hơn 1 ngày tìm kiếm, chiều 11/8, lực lượng chức năng phía Lào thông báo phát hiện một thi thể trôi trên sông Mã, đoạn thuộc địa phận tỉnh Hủa Phăn. Kết quả xác minh cho thấy đó là bé Khải.

Gia đình đã đến Cửa khẩu Chiềng Khương để hoàn tất thủ tục đưa thi thể cháu về quê an táng.