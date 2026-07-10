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Sức khỏe

4 năm sống trong im lặng, bé gái lần đầu nghe thấy âm thanh

  • Thứ sáu, 10/7/2026 10:42 (GMT+7)
  • 46 phút trước

Tại Bệnh viện Nhi Hà Nội, bé gái 4 tuổi mắc điếc bẩm sinh đã lần đầu nghe thấy âm thanh sau ca cấy ốc tai điện tử đầu tiên được thực hiện tại cơ sở y tế này.

Bệnh nhi là bé gái 4 tuổi, nặng 14 kg, con đầu lòng trong gia đình. Trẻ sinh mổ đủ tháng, cân nặng lúc sinh 3 kg. Trong suốt thai kỳ, người mẹ có sức khỏe bình thường,

Đến khoảng 20 tháng tuổi, gia đình nhận thấy con chưa biết nói nên đưa đi khám tại một bệnh viện tuyến trung ương. Kết quả đo thính lực xác định trẻ nghe kém mức độ sâu ở cả hai tai, được chẩn đoán điếc bẩm sinh.

Các bác sĩ khi đó chỉ định đeo máy trợ thính hoặc cấy ốc tai điện tử kết hợp can thiệp ngôn ngữ. Tuy nhiên, do hoàn cảnh kinh tế khó khăn, gia đình chưa thể trang bị máy trợ thính cho trẻ.

Sau đó, bé được theo học khoảng 4 tháng tại Trường Phổ thông cơ sở Dân lập Dạy trẻ Câm điếc Hà Nội để can thiệp sớm trước khi tạm nghỉ học, hoàn tất các thủ tục cấy ốc tai điện tử.

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Ê-kíp các bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhi. Ảnh: BVCC.

Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Văn Ninh, Phụ trách khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Nhi Hà Nội, cấy điện cực ốc tai điện tử là phương pháp đưa một thiết bị điện tử siêu nhỏ vào tai trong nhằm thay thế chức năng của các tế bào lông ốc tai đã bị tổn thương. Thiết bị sẽ chuyển đổi âm thanh thành tín hiệu điện và kích thích trực tiếp dây thần kinh thính giác, giúp người bị điếc nặng hoặc điếc sâu có khả năng nghe và từng bước học nói.

May mắn, ca phẫu thuật cho bệnh nhi 4 tuổi đã diễn ra thuận lợi. Sau mổ, sức khỏe của trẻ ổn định, vết mổ liền tốt.

Khoảng một tháng sau phẫu thuật, khi đủ điều kiện, các bác sĩ tiến hành gắn hệ thống xử lý âm thanh đeo ngoài. Đây là thời điểm trẻ chính thức được tiếp nhận những âm thanh đầu tiên trong cuộc đời.

Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Văn Ninh cho hay khi mới kích hoạt thiết bị, bé còn tỏ ra lạ lẫm với những âm thanh nhỏ. Đến khi nghe các âm thanh lớn hơn, trẻ có biểu hiện hơi lo lắng và sợ hãi. Tuy nhiên, điều quan trọng là bé đã có phản ứng rõ ràng với âm thanh, cho thấy hệ thống hoạt động hiệu quả.

Đây là khoảnh khắc rất đặc biệt đối với cả gia đình và ê-kíp điều trị, bởi từ một đứa trẻ sống trong "thế giới không âm thanh", bé đã bắt đầu cảm nhận được những tín hiệu đầu tiên từ môi trường xung quanh.

Ông nhấn mạnh việc thực hiện thành công ca cấy điện cực ốc tai điện tử đầu tiên không chỉ đánh dấu bước phát triển mới của Bệnh viện Nhi Hà Nội trong điều trị điếc bẩm sinh mà còn mở ra thêm cơ hội cho nhiều trẻ khiếm thính được tiếp cận âm thanh, phát triển ngôn ngữ và hòa nhập cuộc sống bình thường nếu được can thiệp đúng thời điểm.

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bé gái Hà Nội âm thanh điếc bẩm sinh cấy ốc tai

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