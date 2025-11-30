3 loại đồ uống giúp kiểm soát huyết áp

Thời tiết lạnh khiến huyết áp dễ tăng cao, đặc biệt ở người lớn tuổi và người có bệnh tim mạch.

Vào mùa lạnh, nhiệt độ giảm có thể khiến cơ thể tăng catecholamin trong máu. Tình trạng này sẽ khiến mạch máu co lại và dẫn tới tăng áp lực tại lòng mạch khiến tăng nhịp tim, tăng huyết áp.

Đáng lo ngại, những người huyết áp tối đa có thể vượt mức 180mmHg thậm chí khi huyết áp tăng mạnh có thể lên đến 200mmHg. Nếu tình trạng này không được phát hiện, xử trí kịp thời có thể khiến người bệnh vỡ mạch máu não và tử vong.

Vậy người bệnh huyết áp cao cần lưu ý gì khi thời tiết trở lạnh? Bên cạnh việc tuân thủ chế độ điều trị, duy trì vận động, người bệnh cần lưu ý uống đủ nước mỗi ngày. Uống đủ từ 2-3 lít nước mỗi ngày và nên ưu tiên uống ấm, chia nhỏ thành nhiều lần. Người bệnh không nên để trình trạng cảm thấy khát mới uống.

Đồ uống giúp kiểm soát huyết áp

Việc uống đủ nước giúp máu lưu thông tốt hơn và hạn chế tình trạng tăng huyết áp do cô đặc máu. Tuy nhiên khi trời lạnh, chúng ta thường không cung cấp đủ nước cho cơ thể vì thói quen lười uống nước. Tăng huyết áp uống gì? Bên cạnh nước lọc, người bệnh có thể tham khảo 3 loại đồ uống sau để giúp kiểm soát huyết áp.

Các loại trà giúp giảm huyết áp

Trà xanh và trà atiso là 2 loại đồ uống tốt cho sức khỏe tim mạch và huyết áp cao. Trà xanh được biết đến là đồ uống có chứa chất chống oxy hóa cao, khi sử dụng thường xuyên có thể giúp giảm huyết áp. Còn trà atiso đỏ có tác dụng lợi tiểu nhẹ, giúp giãn mạch, hạ huyết áp.

Khi uống, người bệnh lưu ý nên ưu tiên uống ấm và không thêm đường, chỉ sử dụng với lượng vừa phải. Với trà xanh, người bệnh không nên dùng khi bụng rỗng vì có thể gây ảnh hưởng đến dạ dày.

Huyết áp cao có uống được nước dừa không?

Trong nước dừa có chứa một lượng chất kali, điện giải và magie giúp điều hòa huyết áp. Mỗi ngày, bạn có thể uống 1 ly nước dừa, lưu ý không nên thêm đường và hạn chế uống lạnh.

Cà phê có thể ảnh hưởng đến huyết áp và nhịp tim của bạn.

Nước ép củ dền

Một số nghiên cứu cho thấy khi uống nước ép củ dền tươi có thể hạ huyết áp tạm thời sau khi uống. Bởi trong nước ép củ dền tươi có chứa nitrat – hoạt chất giúp giãn mạch máu, bên cạnh đó loại củ này còn chứa vitamin C, kali, magie… rất tốt cho tim mạch của bạn.

Dựa vào sở thích cá nhân, bạn có thể lựa chọn loại đồ uống phù hợp tuy nhiên cần lưu ý chỉ nên uống một lượng vừa phải.

Người huyết áp cao có nên uống cà phê?

Bên cạnh các loại đồ uống kể trên, cà phê cũng được nhiều người lựa chọn là đồ uống yêu thích. Tuy nhiên với người huyết áp cao có nên sử dụng cà phê thường xuyên?

Trong cà phê có chứa caffein, đây là một chất kích thích khiến bạn sảng khoái và tỉnh táo hơn. Nhưng nếu bạn nạp quá nhiều caffein vào cơ thể sẽ làm cho tuyến thượng thận tiết ra một hoạt chất làm tim đập nhanh và huyết áp tăng lên. Tuy nhiên tình trạng này chỉ có tác động nhẹ, ví dụ với những người thường xuyên uống cà phê huyết áp có thể tăng thêm 5mmHg, còn những người không thường xuyên uống cà phê có thể tăng lên 10mmHg.

Nếu bạn uống cà phê và thấy có các dấu hiệu như: nôn nao, khó chịu, tức ngực, hồi hộp… thì nên dừng lại. Trong trường hợp muốn sử dụng cà phê thường xuyên, người bệnh chỉ nên dùng với liều lượng 1 cốc nhỏ và ưu tiên sử dụng loại không chứa caffein (đã loại bỏ 97% caffein) và không uống vào lúc sáng sớm.