3 lãnh đạo sở Đà Nẵng xin nghỉ hưu trước tuổi

Ngày 10/2, chia sẻ với PV VietNamNet, ông Nguyễn Trung Nghĩa, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải (GTVT) TP Đà Nẵng, cho biết ông đã có đơn xin nghỉ hưu trước tuổi.

Theo ông Nghĩa, quyết định trên của ông với mong muốn tạo điều kiện thuận lợi cho việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị thành phố.

“Bên cạnh đó, độ tuổi của tôi cũng lớn nhất sở. Việc tự nguyện xin nghỉ để tạo điều kiện cho lớp trẻ phát triển”, ông Nghĩa cho hay.

Ông Nguyễn Trung Nghĩa (60 tuổi). Đầu năm 2022, ông Nghĩa được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở GTVT.

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Phụng, Giám đốc Sở Tài Chính Đà Nẵng cho biết, đơn xin nghỉ hưu của ông đã được gửi và chờ Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng xem xét, cho quyết định.

Nói về việc xin nghỉ hưu sớm, ông Phụng cho biết, đây không phải là quyết định khó khăn vì bản thân không đủ tuổi tái cử và tự nhủ đã làm tròn nhiệm vụ được giao phó. Do vậy, việc xin nghỉ cũng để thuận lợi cho phương án sắp xếp, tinh gọn bộ máy được đề ra.

“Bản thân mình là người đứng đầu của một đơn vị thuộc UBND thành phố Đà Nẵng, mình phải gương mẫu. Việc bản thân nghỉ hưu cũng góp phần nhường chỗ cho những cán bộ trẻ tuổi, năng động, có quỹ thời gian cống hiến dài để phát triển hơn”, ông Phụng cho hay.

Ông Nguyễn Văn Phụng (61 tuổi). Năm 2016, ông Phụng được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Tài chính.

Ngoài ông Nghĩa, ông Phụng, ông Nguyễn Quang Thanh, Giám đốc Sở TT&TT TP Đà Nẵng cũng có đơn xin nghỉ hưu trước tuổi. Ông Nguyễn Quang Thanh (59 tuổi). Năm 2016, ông Thanh được bổ nhiệm Giám đốc Sở TT&TT Đà Nẵng.

