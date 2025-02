Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp nghỉ hưu trước tuổi

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp công bố quyết định số 1833 ngày 21/1/2025 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc cho ông Phạm Thiện Nghĩa, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, nghỉ hưu sớm theo nguyện vọng kể từ ngày 15/2.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong ghi nhận và đánh giá cao quá trình cống hiến của ông Phạm Thiện Nghĩa góp phần phát triển Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp và quá trình vươn lên của “Đất sen hồng".

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp cho rằng, trong quá trình công tác, ông Phạm Thiện Nghĩa luôn là cán bộ có trách nhiệm, trăn trở với công việc được giao và luôn thể hiện bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm của người “đứng mũi chịu sào” trong công việc.

Ông Phạm Thiện Nghĩa năm nay 59 tuổi, quê ở xã Định Yên, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. Ông từng qua các chức vụ: Phó chánh Văn phòng UBND tỉnh Đồng Tháp, Giám đốc Sở Công Thương, Bí thư Huyện ủy Tháp Mười, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp.

Tháng 12/2020, HĐND tỉnh Đồng Tháp khóa 9, nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức kỳ họp lần thứ 17 bầu ông Phạm Thiện Nghĩa giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp thay cho ông Nguyễn Văn Dương nghỉ hưu.

Những cuốn sách của Tổng Bí thư Tô Lâm

Tổng Bí thư Tô Lâm là chủ biên, tác giả của nhiều đầu sách lý luận chính trị, trong đó có những cuốn được tái bản nhiều lần.

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về công an nhân dân, 125 câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân - Giá trị lý luận và thực tiễn, Tham nhũng và hoạt động của Công an nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam là một số tác phẩm tiêu biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm.