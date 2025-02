Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xin nghỉ hưu

Ông Mai Ngọc Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa có đơn xin nghỉ hưu trước tuổi.

Trong đơn, ông Mai Ngọc Thuận xin nghỉ trước ngày 15/3/2025. Tuy nhiên, thời gian được nghỉ do cấp có thẩm quyền quyết định.

Ông Mai Ngọc Thuận năm nay 59 tuổi. Theo quy định tại Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị, ông Thuận vẫn đủ tuổi tái cử Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030 và tái cử chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhiệm kỳ 2026-2031 nhưng thời gian công tác không trọn một nhiệm kỳ.

Để tạo thuận lợi việc thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy và tạo điều kiện cho cán bộ trẻ phát huy năng lực ông Thuận tự nguyện xin thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025, thôi giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhiệm kỳ 2021-2026 và nghỉ công tác trước thời gian quy định.

Ông Mai Ngọc Thuận sinh ngày 2/7/1966 tại thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Ông có trình độ Kỹ sư Kinh tế, Cao cấp Lý luận chính trị, chuyên viên cao cấp Quản lý Nhà nước.

Tại kỳ họp HĐND lần thứ 13 tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu diễn ra ngày 12/9/2019, ông Mai Ngọc Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã được các đại biểu HĐND tỉnh bầu giữ chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Sau đó, ông Thuận tiếp tục tham gia tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025, thôi giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhiệm kỳ 2021-2026.

Trước khi giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, ông Thuận là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Vũng Tàu.

