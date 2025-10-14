Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
3 bố con nghi nhảy cầu Bến Thủy

  • Thứ ba, 14/10/2025 14:00 (GMT+7)
  • 15 giờ trước

Lực lượng chức năng Nghệ An đang nỗ lực tìm kiếm 3 bố con nghi nhảy cầu Bến Thủy.

Sáng 14/10, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đang tích cực tìm kiếm 3 người nghi nhảy cầu Bến Thủy (bắc qua sông Lam, nối tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh).

Lực lượng chức năng xuyên đêm tìm kiếm 3 bố con nghi nhảy cầu Bến Thủy.

Trước đó, khoảng 22h ngày 13/10, người dân đi qua cầu Bến Thủy phát hiện chiếc xe máy biển kiểm soát tỉnh Nghệ An dựng trên cầu. Bên cạnh xe máy có hai cặp học sinh.

Thời điểm trên, người đi đường phát hiện một người đàn ông ôm theo hai con nhỏ (khoảng 4 tuổi và 5 tuổi) lao xuống dòng sông.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ đã lập tức có mặt tại hiện trường, phối hợp với các lực lượng triển khai công tác tìm kiếm các nạn nhân.

Tuy nhiên, đến sáng nay, vẫn chưa tìm thấy các nạn nhân, phạm vi được mở rộng về phía hạ lưu.

Tủ sách Xã hội giới thiệu những cuốn sách hay và mới về các chủ đề từ thời sự, chính trị, đến giao thông, hạ tầng... Tủ sách đồng thời cung cấp nhiều kiến thức, dữ liệu để độc giả hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

https://tienphong.vn/tim-kiem-3-bo-con-nghi-nhay-cau-ben-thuy-post1786949.tpo

Thu Hiền/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

