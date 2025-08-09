25 máy bay đang dừng bay dài ngày do thiếu động cơ

Theo Cục Hàng không, có 25 tàu bay đang dừng bay dài ngày do thiếu động cơ (23 tàu A321NEO, 1 tàu A350, 1 tàu A320CEO); chiếm 12,2% đội tàu bay khai thác hàng không thương mại.

Máy bay tại sân bay Nội Bài. Ảnh: Diệp Anh.

Theo thống kê của Phòng Tiêu chuẩn an toàn bay (Cục Hàng không Việt Nam), tính đến ngày 4/8, tổng số tàu bay tại Việt Nam là 254 tàu bay (226 tàu bay cánh bằng và 28 trực thăng), tăng 13 tàu bay so với cùng kỳ năm 2024.

Tổng số 25 tàu bay đang thực hiện bảo quản dừng bay dài ngày do thiếu động cơ (23 tàu A321NEO, 1 tàu A350, 1 tàu A320CEO); chiếm 12,2% đội tàu bay khai thác hàng không thương mại.

Từ đầu năm đến nay, ngành hàng không Việt Nam gặp một số khó khăn liên quan đến việc sụt giảm đội tàu bay do ảnh hưởng bởi nguồn cung động cơ của nhà máy sản xuất PW và những ảnh hưởng tiêu cực của sự bất ổn chính trị, xung đột quân sự đang diễn ra trên thế giới. Tuy nhiên, hoạt động khai thác của các hãng hàng không Việt Nam được ghi nhận tiếp tục tăng trưởng.

Sản lượng thông qua các cảng hàng không là 71 triệu lượt khách, tăng 7,5% so với cùng kỳ năm 2024; trong đó khách quốc tế là 26,4 triệu lượt, tăng 11,2% so với cùng kỳ; nội địa là 44,6 triệu lượt khách, tăng 6,9% so với cùng kỳ năm 2024.

Sản lượng hàng hóa thông qua các cảng hàng không 7 tháng năm 2025 là 967.100 tấn, tăng 13,6% so với cùng kỳ năm 2024; trong đó quốc tế là 695.000 tấn, tăng 18,5% so với cùng kỳ; nội địa là 272.100 tấn, tăng 2,8% so với cùng kỳ năm 2024.

Các hãng hàng không Việt Nam vận chuyển 33,5 triệu lượt khách, tăng 7,2% so với cùng kỳ năm 2024; trong đó, khách quốc tế là 11,2 triệu lượt, tăng 7,8% so với cùng kỳ; khách nội địa là 22,3 triệu lượt, tăng 6,9% so với cùng kỳ.

Vận chuyển hàng hóa đạt 265.800 tấn, tăng 6,9% so với cùng kỳ năm 2024; trong đó quốc tế là 129.700 tấn, tăng 11,6% so với cùng kỳ; nội địa là 136.100 tấn, tăng 2,8% so với cùng kỳ.

Công tác giám sát đảm bảo an toàn được triển khai chặt chẽ tại tất cả cảng hàng không, sân bay. Các chỉ số an toàn được thực hiện và duy trì tốt, giảm về mức độ. Chỉ số sự cố vi phạm tiêu chuẩn phân cách tối thiểu mức C, D giảm so với cùng kỳ năm 2024.

Cục Hàng không Việt Nam đã tổ chức giám sát an toàn liên tục đối với người khai thác tàu bay, tổ chức bảo dưỡng, tổ chức huấn luyện, tổ chức cung cấp dịch vụ điều hành bay, tổ chức khai thác cảng hàng không, tổ chức kiểm tra tăng cường đảm bảo an toàn khai thác tàu bay giai đoạn cao điểm Tết nguyên đán Ất Tỵ 2025, lễ 30/4 và 1/5.

Hội đồng đánh giá rủi ro an toàn hàng không (ASRMC) của Cục Hàng không Việt Nam cũng đã hoạt động thường kỳ, theo dõi sát sao các yếu tố ảnh hưởng đến an toàn hàng không, nhận diện được các rủi ro tiềm ẩn uy hiếp an toàn như tác động của việc thiếu động cơ PW1100 trên đội tàu bay Airbus A320/1NEO, tình trạng gián đoạn chuỗi cung ứng vật tư toàn cầu, việc vận chuyển thiết bị có chứa pin Lithium trên tàu bay... để kịp thời ban hành các chỉ thị, giải pháp nâng cao an toàn.

Cục Hàng không Việt Nam đã công bố Kế hoạch hành động an toàn hàng không quốc gia (NASP) giai đoạn 2025-2028 nhằm tuân thủ Kế hoạch hành động an toàn hàng không toàn cầu của ICAO và khu vực châu Á - Thái Bình Dương (AP-RASP); trong đó tích hợp kế hoạch khắc phục khuyến cáo của ICAO USOAP năm 2024 đối với Việt Nam.

Các rủi ro an toàn và thực hiện các giải pháp bảo đảm an toàn hàng không được Cục Hàng không Việt Nam kịp thời nhận diện như yêu cầu các hãng hàng không quán triệt tổ bay tuân thủ chặt chẽ quy trình khai thác tiêu chuẩn, kỹ năng đánh giá và nhận biết tình huống trong các tình huống bất thường, đảm bảo giờ giấc làm việc, nghỉ ngơi theo quy định; cập nhật nội dung mô phỏng tình huống sát với thực tế khai thác, chú trọng các nội dung về phối hợp tổ bay, nhận biết nguy cơ tiềm ẩn uy hiếp rủi ro an toàn trong công tác huấn luyện, đào tạo.

Ngoài ra, Cục Hàng không Việt Nam đã tăng cường tổ chức kiểm tra công tác bảo dưỡng tàu bay; giám sát việc thực hiện quy trình của tổ bay trên chuyến bay theo hình thức không báo trước; đặt ra yêu cầu về việc tăng cường các giải pháp đảm bảo an toàn cho việc vận chuyển thiết bị chứa pin lithium trên tàu bay.

Cục Hàng không Việt Nam phối hợp chặt chẽ với Cục Quản lý xuất nhập cảnh (A08, Bộ Công an) xem xét tăng cường an ninh soi chiếu và xây dựng quy trình nhận diện, phân loại cũng như ứng phó khẩn nguy trong tình huống bất thường liên quan tới pin lithium khi hành khách mang theo tàu bay...