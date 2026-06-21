123 tác phẩm được vinh danh tại Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX

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Tối 21/6, tại Nhà hát Hoa Phượng Đỏ, Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn TP Hải Phòng, Lễ trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX - năm 2025 đã diễn ra trong không khí trang trọng. Đây là hoạt động trọng tâm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.
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Phát biểu tại sự kiện, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh người làm báo phải luôn giữ vững các giá trị cốt lõi của nền báo chí cách mạng, đó là lý tưởng, lòng trung thành với Đảng, Tổ quốc, gắn bó mật thiết với nhân dân và đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết. "Đảng, nhà nước và nhân dân tin tưởng, báo chí cách mạng Việt Nam tiếp tục phát triển chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại, dùng ngòi bút sắc bén của mình để phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.
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Theo ông Lê Quốc Minh, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng biên tập báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, trong suốt 20 năm qua, Giải Báo chí Quốc gia đã vinh danh những bài báo đầy trăn trở với thời cuộc. Nhiều tác phẩm, dù lớn hay nhỏ, đều tạo ra tác động thực sự đến chính sách và con người, góp phần làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn.
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Ở giải A, Hội đồng Giải Báo chí Quốc gia vinh danh các tác phẩm "Vận hành chính quyền địa phương hai cấp: Đổi mới mô hình quản trị, xây dựng bộ máy công bộc vì dân" của báo Hà Nội mới, "Lan tỏa động lực, khát vọng phát triển từ đại hội đảng bộ các cấp" của báo Nhân Dân, "Nhà tù vô hình: giải mã chiêu trò bắt cóc online" của Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM... Các tác phẩm đều phản ánh sinh động những vấn đề lớn của đất nước và đời sống đương đại.
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26 giải B được trao cho các tác giả, nhóm tác giả.
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Tại lễ trao giải, Tạp chí điện tử Tri Thức - Znews có hai tác phẩm được vinh danh. Tuyến bài "Chiến thắng ung thư" của nhóm tác giả Bùi Cao Kỳ Duyên (Kỳ Duyên), Bùi Thị Phương (Phương Lâm) và Lê Thị Bích Huệ (Bích Huệ) đoạt giải C ở nhóm giải Báo điện tử, thể loại Phóng sự, phóng sự điều tra, ký báo chí, ghi chép.
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Tác phẩm "Những hình ảnh không thể quên ngày 30/4/2025" của nhóm tác giả Bùi Phan Nhật (Phan Nhật), Đặng Văn Nguyện (Văn Nguyện), Hoàng Trung Nam (Nam Hàn), Dương Xuân Thanh (Xuân Thanh), Dương Quang Thông (Quang Thông) và Bùi Thị Phương (Phương Lâm) được trao giải Khuyến khích ở hạng mục Báo chí đa phương tiện.
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Từ 1.752 tác phẩm dự thi của các cấp Hội Nhà báo trên cả nước, Hội đồng Giải Báo chí Quốc gia đã lựa chọn 123 tác phẩm xuất sắc để vinh danh tại mùa giải năm nay. Cơ cấu giải thưởng gồm 11 giải A, 26 giải B, 50 giải C và 36 giải Khuyến khích.
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Với chủ đề "Tâm sáng để phụng sự - Giữ lửa để tiên phong", Lễ trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX tôn vinh những đóng góp của người làm báo đối với đất nước và xã hội.
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Bên cạnh các giải thưởng năm nay, nhiều tác phẩm của Tri Thức - Znews cũng từng được Hội đồng Giải Báo chí Quốc gia ghi nhận. Năm 2025, chuỗi podcast "How2Money" nhận giải Khuyến khích ở hạng mục Báo chí sáng tạo. Năm 2023, tác phẩm "Khu bảo tồn biển vịnh Nha Trang kêu cứu" của tác giả Bùi Xuân Hoát (Xuân Hoát) đoạt giải B thể loại Phóng sự, phóng sự điều tra, ký báo chí, ghi chép (báo điện tử). Năm 2022, longform "Cấp cứu F0" của tác giả Bùi Ngọc Tân (Ngọc Tân) được trao giải C ở cùng thể loại.