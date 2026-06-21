123 tác phẩm được vinh danh tại Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX

Theo ông Lê Quốc Minh, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng biên tập báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, trong suốt 20 năm qua, Giải Báo chí Quốc gia đã vinh danh những bài báo đầy trăn trở với thời cuộc. Nhiều tác phẩm, dù lớn hay nhỏ, đều tạo ra tác động thực sự đến chính sách và con người, góp phần làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn.