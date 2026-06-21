Giải Báo chí Quốc gia tôn vinh người làm báo không ngừng sáng tạo

Giải báo chí Quốc gia - giải thưởng uy tín nhất của những người làm báo đã bước sang mùa thứ 20, một chặng đường không hề ngắn.

Tối 21/6, tại Nhà hát Hoa Phượng, Trung tâm Hội nghị và Biểu diễn (phường Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) diễn ra Lễ trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX - năm 2025 với chủ đề “Tâm sáng để phụng sự - Giữ lửa để tiên phong” trong khuôn khổ chuỗi hoạt động kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026).

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến dự buổi lễ.

Đến dự Lễ trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX - năm 2025 có: ông Trần Thanh Mẫn - Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; ông Trịnh Văn Quyết - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; bà Võ Thị Ánh Xuân - Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước; Bà Nguyễn Thị Thanh - Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; ông Lê Ngọc Châu - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng; ông Lê Quốc Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Giải báo chí Quốc gia; Ông Đỗ Tiến Sỹ - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; ông Trần Thanh Lâm - Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; ông Lê Quang Mạnh - Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; ông Nguyễn Đắc Vinh - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá và Xã hội của Quốc hội; bà Lâm Thị Phương Thanh - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; ông Dương Trung Ý - Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; Bà Vũ Việt Trang - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam; ông Nguyễn Đức Lợi, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức Hội Báo toàn quốc năm 2026; Ông Đỗ Thành Trung - Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng; Ông Trần Trọng Dũng - Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam.

Cùng các đồng chí lãnh đạo UBND thành phố Hải Phòng, lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Nhà báo các địa phương, lãnh đạo các sở ngành đơn vị, các cơ quan thông tấn báo chí và đông đảo nhà báo, công chúng.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các đại biểu dự buổi lễ.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, ông Lê Quốc Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Giải báo chí Quốc gia cho biết, Giải báo chí Quốc gia – giải thưởng uy tín nhất của những người làm báo đã bước sang mùa thứ 20, một chặng đường không hề ngắn.

“Hai mươi năm ghi nhận sự trưởng thành của nền báo chí nước nhà, hai mươi năm tôn vinh những người làm báo đã không ngừng sáng tạo, đổi mới và cống hiến. Giải báo chí Quốc gia đã trở thành sự kiện chính trị - nghề nghiệp thường niên thân thuộc trong đời sống báo chí, góp phần khích lệ chúng ta giữ vững niềm tin vào con đường đã chọn, vào những giá trị mà nhà báo mang lại cho xã hội hôm nay”, ông Lê Quốc Minh nhấn mạnh.

Ông Lê Quốc Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Giải báo chí Quốc gia phát biểu khai mạc.

Theo Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, đằng sau mỗi phát hiện là một tư duy sắc sảo. Đằng sau mỗi sự thật là những tháng ngày kiểm chứng, tìm tòi. Đằng sau mỗi tấm gương nhân ái, nhân văn là một trái tim nóng.

“Hai mươi năm qua, Giải báo chí Quốc gia đã vinh danh những bình luận đầy trăn trở với thời cuộc, những phản ánh, phản biện gợi mở giải pháp, những điều tra gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh, những câu chuyện về lòng tốt mang khát vọng vươn lên. Đó là những tác phẩm khiến chúng ta phải suy nghĩ, thúc đẩy chúng ta phải hành động. Những tác phẩm dù lớn dù nhỏ, nhưng đều có tác động thực sự vào chính sách, vào con người, góp phần làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn”, ông Lê Quốc Minh nhấn mạnh.

Các tiết mục nghệ thuật tại buổi lễ.

Ông Lê Quốc Minh cho biết, Giải báo chí Quốc gia năm nay tiếp tục ghi nhận những tuyến bài được đầu tư công phu, có giá trị thực tiễn, phản ánh toàn diện các mặt kinh tế – xã hội – quốc phòng – an ninh – đối ngoại của đất nước trong năm 2025, với những đề tài nổi bật như: Cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, sáp nhập đơn vị hành chính, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 tiến tới Đại hội XIV của Đảng;

Các nghị quyết nền tảng, các mục tiêu, định hướng và tầm nhìn chiến lược phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng; chính sách của nhà nước trong phòng chống bão lũ, quản trị rủi ro thiên tai, xóa nhà tạm, nhà dột nát;

Phong trào phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia; những vấn đề nóng về cuộc chiến chống buôn lậu, trốn thuế, các đại án tham nhũng; việc lập lại trật tự, kỷ cương trong quản lý đất đai, những vướng mắc khó khăn của nền kinh tế; vấn đề an toàn thực phẩm, vấn đề giáo dục, y tế, môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân…

Cũng theo Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, bên cạnh các phóng sự, điều tra phanh phui, phê phán những tiêu cực, tệ nạn, mặt trái cần lên án trong xã hội, mùa giải năm nay xuất hiện những ghi chép, chân dung người Việt thành công, giữ vững bản sắc Việt ở nước ngoài và trong nước; một số tuyến bài về người lao động, trí thức, doanh nhân, nhà quản lý với cách tiếp cận mới mẻ, được ghi nhận và đánh giá cao.

“Nhiều tác phẩm đã đi sâu phân tích các chủ trương, quyết sách chiến lược, những cơ hội mới đang mở ra cho đất nước. Nhiều tác phẩm mạnh dạn chỉ ra rào cản, khó khăn, điểm nghẽn cần tháo gỡ. Nhiều tác phẩm tiếp tục cho thấy sức sống của những câu chuyện chân-thiện-mỹ, những tấm gương về nghị lực, lòng nhân ái và hy sinh, lan tỏa những điều tốt đẹp, bồi đắp niềm tin xã hội.

Các tác phẩm dự Giải đều mang tinh thần báo chí xây dựng, báo chí nhân văn. Tất cả cùng khắc họa nên bức tranh sinh động về tình hình đất nước trong năm 2025 đang chuyển mình mạnh mẽ, nỗ lực đổi mới không ngừng, với những thách thức, cơ hội lớn lao và khát vọng phát triển”, ông Lê Quốc Minh nêu rõ.

Chủ tịch Hội đồng Giải báo chí Quốc gia chia sẻ, nếu phải chọn một đặc điểm nổi bật, tác động mạnh nhất đến môi trường báo chí toàn cầu cũng như báo chí Việt Nam trong năm qua, thì đó chắc hẳn là sự bùng nổ của AI – công nghệ trí tuệ nhân tạo. AI đang thay đổi chóng mặt cách thức vận hành của tòa soạn, phương thức làm báo của phóng viên, biên tập viên. AI đang mở ra những cơ hội mới cho báo chí trong khai thác dữ liệu, phân tích thông tin, cá nhân hóa nội dung, tối ưu hóa quy trình sản xuất và mở rộng khả năng tiếp cận công chúng.

Tuy nhiên, theo ông Lê Quốc Minh, cùng với cơ hội lớn là thách thức lớn hơn. Những công cụ AI ngày nay có thể sinh ra văn bản, hình ảnh, âm thanh với tốc độ nhanh chưa từng có.

“Câu hỏi đặt ra là: Vai trò của báo chí ở đâu, khi mà công chúng đang sử dụng AI để tạo ra hàng triệu nội dung mỗi ngày? Khi mà tin giả với sự hỗ trợ của AI đang trở nên rất khó phân biệt, khi các chiến dịch truyền thông thao túng tâm lý bằng AI đang vùi lấp nguồn tin chính thống trong biển dữ liệu khổng lồ? Tôi nghĩ rằng, trong kỷ nguyên bội thực thông tin này, chúng ta càng phải giữ vững những nguyên tắc nền tảng đã làm nên uy tín của báo chí chuyên nghiệp. Đó là mang đến cho xã hội những thông tin trung thực, khách quan, được kiểm chứng kỹ càng, có ích cho cộng đồng, có ích cho xã hội”, ông Minh nhấn mạnh.

Ông Lê Quốc Minh nhấn mạnh, cốt lõi của nghề báo không chỉ là sản xuất thông tin, mà còn là xác nhận thông tin, là phân tích, lý giải, chịu trách nhiệm về thông tin, là cung cấp thông tin vì những giá trị tốt đẹp, mang lại niềm tin cho công chúng.