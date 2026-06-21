Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn động viên đội ngũ người làm báo

Theo nữ sinh quê Hải Phòng, xu hướng tiếp nhận thông tin của Gen Z hiện nay chủ yếu diễn ra trên môi trường số. Vì vậy, việc Báo Tiền Phong phát triển hệ thống nội dung đa nền tảng, từ báo điện tử đến các sản phẩm số và mạng xã hội, đang giúp tờ báo ngày càng đến gần hơn với người trẻ.