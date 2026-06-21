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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn động viên đội ngũ người làm báo

  • Chủ nhật, 21/6/2026 20:27 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Chiều nay (21/6), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tới thăm gian trưng bày của một số cơ quan báo chí tại Hội báo toàn quốc năm 2026, động viên đội ngũ những người làm báo.

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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dành thời gian tham quan không gian giới thiệu về chặng đường 101 năm Báo chí cách mạng Việt Nam, tìm hiểu các sản phẩm báo chí đa nền tảng, mô hình tòa soạn hội tụ và những ứng dụng công nghệ mới trong hoạt động báo chí.
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Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo và ấn tượng của các cơ quan báo chí tại Hội báo năm nay.
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Chủ tịch Quốc hội trò chuyện, động viên đội ngũ những người làm báo, ghi nhận những nỗ lực đổi mới, sáng tạo của các cơ quan báo chí trong bối cảnh chuyển đổi số và phát triển báo chí đa nền tảng.
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Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tham quan các gian trưng bày tại Hội Báo toàn quốc 2026.
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Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Lê Quang Mạnh, Tổng Thư ký Quốc hội (đứng giữa); Nguyễn Đắc Vinh, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội (thứ 6 từ phải sang) và Trần Thanh Lâm, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương động viên cán bộ, phóng viên báo Tiền Phong.
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Bà Lâm Thị Phương Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - chụp hình lưu niệm tại gian trưng bày Báo Tiền Phong.
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Nhà báo Lê Quốc Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam - và nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến - Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong tại gian trưng bày Báo Tiền Phong.
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Gian triển lãm báo Tiền Phong còn vinh dự đón nhiều đồng chí lãnh đạo cơ quan quản lý báo chí, lãnh đạo báo bạn và đông đảo bạn đọc đến tham quan.

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Hoàng Thị Hà Phương (SN 2004, Hải Phòng) - cộng tác viên MC của Tiền Phong điện tử YouTube, sinh viên năm thứ tư Trường Đại học Kinh tế Quốc dân - cho biết, việc tham quan gian trưng bày giúp cô hiểu hơn về vai trò và truyền thống của tờ báo.
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Theo nữ sinh quê Hải Phòng, xu hướng tiếp nhận thông tin của Gen Z hiện nay chủ yếu diễn ra trên môi trường số. Vì vậy, việc Báo Tiền Phong phát triển hệ thống nội dung đa nền tảng, từ báo điện tử đến các sản phẩm số và mạng xã hội, đang giúp tờ báo ngày càng đến gần hơn với người trẻ.
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Một trong những điểm nhấn tại Hội Báo toàn quốc năm nay là khu vực trưng bày các hiện vật báo chí qua nhiều thời kỳ. Chiếc máy quay phim, các loại micro, thiết bị tác nghiệp và những cuộn phim lưu giữ dấu ấn của nghề báo.
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Nhiều thiết bị tác nghiệp báo chí qua các thời kỳ được giới thiệu tại Hội báo.

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Robot AI xuất hiện tại khu vực trưng bày, thu hút sự quan tâm của độc giả.

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Như Ý - Quốc Nam - Lộc Liên - Nguyễn Hoàn/Tiền Phong

Người làm báo Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn Hội báo toàn quốc

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