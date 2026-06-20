Ông Lê Văn Minh làm Tổng giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM

Sáng 20/6, Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị công bố quyết định thành lập Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM; bổ nhiệm ông Lê Văn Minh giữ chức Tổng giám đốc cơ quan mới.

Dự hội nghị, cơ quan Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Huy Ngọc, Vụ trưởng Vụ Địa phương 3 thuộc Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Đặng Duy Thìn, Phó Vụ trưởng vụ Địa phương 3, Ban Tổ chức Trung ương,

Lãnh đạo TP.HCM có các đồng chí: Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM; Văn Thị Bạch Tuyết, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM; Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch UBND TP.HCM; Phạm Thành Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM; Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM; Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM...

Lãnh đạo Thành ủy TP.HCM trao quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM. Ảnh: Hoàng Hùng/Sài Gòn Giải Phóng.

Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM có 3 cơ quan báo chí trực thuộc và 1 đơn vị sự nghiệp

Tại hội nghị công bố, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM Thái Thị Bích Liên đã công bố quyết định thành lập Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM..

Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM có 3 cơ quan báo chí trực thuộc và 1 đơn vị sự nghiệp, gồm: Báo Sài Gòn Giải Phóng; Báo điện tử Tuổi trẻ; Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM; Trung tâm Đào tạo và Truyền thông.

Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Thành ủy TP.HCM, có cơ cấu tổ chức bộ máy theo mô hình cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện; thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Luật Báo chí, các quy định pháp luật có liên quan và quy định của Ban Thường vụ Thành ủy về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM.

Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM được thành lập trên cơ sở sắp xếp, tổ chức lại và giải thể, kết thúc hoạt động 11 cơ quan báo chí thành phố.

Trong đó, 8 cơ quan báo chí kết thúc hoạt động gồm: Báo Người Lao Động, Báo Phụ Nữ TP.HCM, Báo Pháp Luật TP.HCM, Tạp chí Giáo dục TP.HCM, Tạp chí Du lịch TP.HCM, Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn, Tạp chí Kinh tế Sài Gòn, Tạp chí Khoa học phổ thông.

Ba cơ quan báo chí tổ chức lại gồm: Báo Sài Gòn Giải Phóng, Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM, Báo Tuổi trẻ.

Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM có 8 đơn vị trực thuộc, gồm 4 phòng chức năng (Văn phòng; Phòng Thư ký - Biên tập; Phòng Kỹ thuật - Công nghệ - Chuyển đổi số; Phòng Kế hoạch - Đầu tư); 1 đơn vị sự nghiệp là Trung tâm Đào tạo và Truyền thông; 3 cơ quan báo chí (Báo Sài Gòn Giải Phóng, Báo điện tử Tuổi trẻ, Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM).

Trong đó, Báo Sài Gòn Giải Phóng: Là đơn vị tự chủ nhóm 1, thực hiện tuyên truyền, cổ động chính trị, truyền thông chính sách; các chuyên đề, ấn phẩm báo chí chuyên sâu về kinh tế - du lịch, văn hóa - giáo dục - khoa học (trên cơ sở các sản phẩm báo chí hiện có của Báo Sài Gòn Giải Phóng và kế thừa ấn phẩm của các cơ quan báo, tạp chí Thành phố sau khi giải thể, kết thúc hoạt động).

Báo điện tử Tuổi trẻ: Là đơn vị tự chủ nhóm 1, có nhiệm vụ xây dựng phát triển sản phẩm báo chí điện tử và các loại hình báo chí, truyền thông số.

Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM: Là đơn vị tự chủ nhóm 1, sản xuất các ấn phẩm phát thanh và truyền hình.

Trung tâm Đào tạo và Truyền thông: Là đơn vị sự nghiệp công lập, có chức năng thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến tổ chức đào tạo - bồi dưỡng; tổ chức các hoạt động sau mặt báo; tổ chức các hoạt động truyền thông, sự kiện; phối hợp tổ chức các hoạt động liên quan đến công tác báo chí theo chỉ đạo của lãnh đạo thành phố; đồng thời có thể cung cấp một số dịch vụ trên lĩnh vực báo chí - truyền thông đối với một số cơ quan, đơn vị khác theo yêu cầu.

Tân Tổng giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM Lê Văn Minh phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Thuận Văn/Pháp Luật TP.HCM.

Bổ nhiệm Tổng giám đốc và các Phó tổng giám đốc

Tại buổi lễ, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM Thái Thị Bích Liên công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về bổ nhiệm ông Lê Văn Minh, Thành ủy viên, Bí thư, Chủ tịch HĐND phường Diên Hồng, giữ chức Tổng giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM, thời gian giữ chức vụ là 5 năm.

Theo Báo Thanh Niên, ông Lê Văn Minh, 50 tuổi, trình độ cử nhân triết học, cao cấp lý luận chính trị. Ông Minh có thời gian dài công tác trong ngành tuyên giáo, từng giữ chức Chánh văn phòng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM rồi Phó trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM. Sau đó, ông Minh được luân chuyển về cơ sở, giữ chức Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Bình Chánh, rồi trở về làm Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM. Cuối năm 2021, ông Minh được chỉ định làm Bí thư Quận ủy quận 10. Khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, ông Minh làm Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Diên Hồng.

Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM cũng quyết định bổ nhiệm các Phó tổng Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM, gồm:

Đồng chí Nguyễn Khắc Văn, Quyền Tổng biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng, thời hạn giữ chức vụ đến thời điểm nghỉ hưu theo quy định.

Đồng chí Cao Anh Minh, Tổng giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố, thời hạn giữ chức vụ đến thời điểm nghỉ hưu theo quy định.

Đồng chí Trần Xuân Toàn, Phó tổng Biên tập Báo Tuổi Trẻ, thời gian giữ chức vụ là 5 năm.

Đồng chí Tô Đình Tuân, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, thời gian giữ chức vụ là 5 năm.

Ban Thường Thành ủy TP.HCM cũng quyết định bổ nhiệm Hội đồng biên tập Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM.

Cụ thể, bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Khắc Văn, Quyền Tổng biên tập Báo Sài Gòn Giải phóng, Phó tổng Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM, giữ chức Phó chủ tịch Hội đồng biên tập, giao phụ trách điều hành Hội đồng Biên tập cho đến khi có nhân sự Chủ tịch Hội đồng Biên tập.

Bổ nhiệm đồng chí Cao Anh Minh, Tổng giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố; Phó tổng Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM, giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng biên tập.

Bổ nhiệm đồng chí Trần Xuân Toàn, Phó tổng Biên tập Báo Tuổi trẻ; Phó tổng Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM, giữ chức Phó chủ tịch Hội đồng biên tập.

Bổ nhiệm đồng chí Tô Đình Tuân, Tổng Biên tập Báo Người Lao động; Phó tổng Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM, giữ chức Phó chủ tịch Hội đồng Biên tập.

Thời điểm dừng xuất bản các ấn phẩm của các cơ quan báo chí giải thể, kết thúc hoạt động là ngày 30/6. Báo Sài Gòn Giải Phóng, Báo Tuổi trẻ, Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM tiếp tục hoạt động bình thường đến hết ngày 1/7. Thời điểm xuất bản bản in số đầu tiên của Báo Sài Gòn Giải Phóng (mới), ra mắt giao diện mới trên các nền tảng số của Báo Sài Gòn Giải Phóng (mới) và Báo điện tử Tuổi trẻ (mới); các chương trình, sản phẩm phát thanh và truyền hình của Đài Phát thành và Truyền hình TPHCM (mới) vào ngày 2-7, nhân chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn – Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.