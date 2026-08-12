'It Ends with Us' vượt mốc 10 triệu bản

Cuốn tiểu thuyết "It Ends with Us" của Colleen Hoover, được phát hành năm 2016, đã bán được hơn 10 triệu bản tại Mỹ trên tất cả các định dạng.

Tạp chí Publishers Weekly dẫn thông tin từ Atria Books - một thương hiệu của Simon and Schuster - cho thấy dịp kỷ niệm 10 năm It Ends with Us ra mắt, tiểu thuyết đã bán được hơn 10 triệu bản tại Mỹ.

Atria cho biết cuốn sách đã bán được thêm năm triệu bản nữa trên toàn thế giới ở tất cả định dạng, và đã được bán bản quyền sang 50 ngôn ngữ.

Năm 2024, tiểu thuyết của Colleen Hoover đạt mốc 10 triệu bản trên toàn cầu. Khi đó, truyền thông đã phân tích các yếu tố giúp sách bán chạy. Colleen Hoover đã dành nhiều năm để xây dựng một lượng độc giả trung thành. Sách của bà trở nên nổi tiếng trên TikTok trong thời kỳ đại dịch; đây cũng là tác phẩm thổi bùng trào lưu BookTok. Bộ phim chuyển thể từ It Ends with Us thành công cũng giúp bán thêm gần 1 triệu bản sách.

Bản tiếng Việt của It Ends with Us. Ảnh: Tuấn Bình.

“Chúng tôi rất vui mừng được kỷ niệm cột mốc này”, Libby McGuire, đại diện Simon & Schuster, cho biết. “Tác động của cuốn tiểu thuyết này đối với độc giả là vô cùng to lớn. It Ends with Us là một tác phẩm hấp dẫn, nó đã nâng cao nhận thức về cuộc đối thoại quan trọng về bạo lực gia đình”.

Dịp này, tác giả Colleen Hoover bày tỏ: “Tôi vô cùng vui mừng khi biết cuốn sách đã đến tay và trái tim của rất nhiều người ở nước Mỹ trong suốt mười năm kể từ khi phát hành”. Tác giả cho biết cuốn sách được lấy cảm hứng từ lòng dũng cảm của mẹ bà.

Tiểu thuyết đã nhận vô số lời khen và đánh giá tích cực từ báo chí. USA TODAY nhận xét It Ends with Us là "một tác phẩm tuyệt vời và cảm động, một cuốn sách đáng giữ lại mãi mãi". Guardian gọi Colleen Hoover là "Nữ hoàng thống trị BookTok", trong khi Daily Mail đánh giá bà là một trong những nhà văn thành công nhất thế giới.

Colleen Hoover là tác giả hơn 23 tiểu thuyết, bao gồm It Starts with Us , It Ends with Us , All Your Perfects , Ugly Love , November 9 và Verity. Bà sống ở Texas cùng chồng và ba con trai.