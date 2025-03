Lựa chọn bất ngờ của nữ hoàng truyện tình trên TikTok

Tác giả của "Verity" và "It Ends With Us" đã nêu tên 10 cuốn sách yêu thích nhất của mình. Trong đó có một số cái tên có thể khiến độc giả bất ngờ, theo Mirror.

Colleen Hoover nổi lên thành hiện tượng trên mạng xã hội TikTok với It Ends With Us, Verity và Ugly Love. Người hâm mộ có thể dự đoán rằng những cuốn sách có chủ đề tương tự có thể sẽ chiếm vị trí cao trong lựa chọn đọc của tác giả những tiểu thuyết lãng mạn. Nhưng theo danh sách chia sẻ trên Goodreads, đề tài của các tác phẩm Hoover yêu thích rất đa dạng.

Lựa chọn đầu tiên của bà là Where the Sidewalk Ends của Shel Silverstein. Được xuất bản vào năm 1974, tập thơ dành cho trẻ em này được mô tả là "rất hài hước và sâu sắc", với nhiều câu chuyện từ một cậu bé biến thành một chiếc TV đến một cô gái ăn một con cá voi.

In the Unlikely Event của Judy Blume là tác phẩm thứ hai trong danh sách. Độc giả có thể nhận ra Judy Blume là tác giả của nhiều tác phẩm ăn khách như Summer Sisters và Are You There God? It's Me, Margaret, tác phẩm đã được chuyển thể thành phim với sự tham gia của Rachel McAdams vào năm 2023.

Xuất bản năm 2015, In the Unlikely Event theo chân Miri Ammerman trong cuộc sống hiện tại, khi cô "trở về quê hương để tham dự lễ kỷ niệm năm tồi tệ nhất trong cuộc đời" và cả khi cô quay lại quá khứ 35 năm trước đó. Cuốn tiểu thuyết có xếp hạng trung bình là 3,57 với 70.607 bài đánh giá.

Tác phẩm thứ ba là Hidden Bodies, nằm trong loạt truyện You, của Caroline Kepnes. Cuốn sách này có thể quen thuộc hơn với độc giả và là nguồn cảm hứng cho loạt phim ăn khách cùng tên của Netflix với sự tham gia của Penn Badgley.

Cuốn sách này đã gây chia rẽ trên cộng đồng Goodreads. Một bài đánh giá cho rằng: "Tôi rất tiếc nhưng cuốn sách này không hay chút nào. Một phần không cần thiết đã đánh mất hoàn toàn mọi thứ làm nên thành công của You. Tôi không nghĩ mình có thể thất vọng hơn nữa".

Mặc dù vậy, tác phẩm này vẫn có điểm trung bình là 3,74 với 84.865 lượt đánh giá.

Một tiểu thuyết khác được Colleen Hoover yêu thích mà độc giả có thể rất quen thuộc là Me Before You của Jojo Moyes. Cuốn sách là câu chuyện về một người phụ nữ cố gắng tìm vị trí của mình trên thế giới trong khi giúp một người đàn ông tận hưởng sáu tháng còn lại của cuộc đời. Tác phẩm đã được chuyển thể thành phim với sự tham gia của Sam Claflin và Emilia Clarke vào năm 2016.

Một độc giả đã viết: "Tôi đang ngồi đây với nước mắt chảy dài trên khuôn mặt khi vừa đọc xong cuốn sách này", trong khi một người khác chia sẻ: "Cuốn sách này cho thấy tình yêu và bản chất tươi đẹp của nó nhưng cũng cho thấy thực tế khắc nghiệt của cuộc sống. Tôi đã khóc nức nở khi đọc đến cuối". Me Before You có xếp hạng trung bình là 4,26 với 1.730.136 đánh giá trên Goodreads.

Danh sách đầy đủ các cuốn sách yêu thích của Colleen Hoover và xếp hạng của chúng trên Goodreads Where the Sidewalk Ends của Shel Silverstein - 1.459.811 đánh giá, điểm trung bình 4,34 In the Unlikely Event của Judy Blume - 70.607 đánh giá, điểm trung bình 3,57 Hidden Bodies của Caroline Kepnes - 84.865 đánh giá, điểm trung bình 3,74 The Japanese Lover của Isabel Allende - 91.445 đánh giá, điểm trung bình 3,88 The Sea of ​​Tranquillity của Katja Millay - 87.712 đánh giá, điểm trung bình 4,29 Easy của Tammara Webber - 228.291 đánh giá, điểm trung bình 4,08 Every Day của David Levithan - 239.531 đánh giá, điểm trung bình 3,9 The Andy Cohen Diaries: A Deep Look at a Shallow Year của Andy Cohen - 13.983 đánh giá, điểm trung bình 3,54 Galápagos của Kurt Vonnegut Jr. - 85.196 đánh giá, xếp hạng trung bình 3,87 Me Before You của Jojo Moyes - 1.730.131 đánh giá, xếp hạng trung bình 4,26