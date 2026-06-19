Khai mạc Hội Báo toàn quốc 2026

Chiều 19/6, Hội Báo toàn quốc 2026 chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn TP Hải Phòng, mở đầu cho chuỗi hoạt động kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Hội Nhà báo Việt Nam, Thành phố Hải Phòng tại lễ khai mạc.

Hội Báo có chủ đề “Báo chí Việt Nam - Trung thành, Sáng tạo, Trách nhiệm trong kỷ nguyên mới”.

Đến dự lễ khai mạc có: Ông Trịnh Văn Quyết - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; ông Lê Ngọc Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng; ông Trần Thanh Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; ông Dương Trung Ý, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; ông Đỗ Thành Trung - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng; ông Nguyễn Đức Lợi, Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức Hội Báo toàn quốc 2026.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Hội Nhà báo Việt Nam, Thành phố Hải Phòng tham quan gian trưng bày của Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam.

Phiên khai mạc Hội Báo toàn quốc năm 2026 còn có sự tham gia của đại diện Hội Nhà báo Lào, Câu lạc bộ Nhà báo Campuchia, Liên đoàn Nhà báo Thái Lan.

Cùng các đồng chí lãnh đạo và nguyên lãnh đạo các ban, bộ, ngành, lãnh đạo Thành phố Hải Phòng và các địa phương; lãnh đạo các cơ quan báo chí, lãnh đạo và hội viên Hội nhà báo các cấp, các phóng viên báo chí đến dự, đưa tin; và đặc biệt là sự tham gia của đông đảo bạn đọc, khán giả yêu mến báo chí.

Các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Hội Nhà báo Việt Nam, Thành phố Hải Phòng tham quan, chụp ảnh lưu niệm tại gian trưng bày của Liên Chi hội Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam.

Hội Báo toàn quốc năm 2026 - ngày hội lớn nhất trong năm của những người làm báo Việt Nam - do Hội Nhà báo Việt Nam chủ trì dưới sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cùng Thành phố Hải Phòng tổ chức với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Trung thành, Sáng tạo, Trách nhiệm trong kỷ nguyên mới” - nhân dịp kỷ niệm 101 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026).

Hội Báo toàn quốc năm nay diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 19 đến ngày 21/6/2026 tại Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn TP Hải Phòng, quy tụ gần 100 cơ quan báo chí Trung ương và báo chí địa phương tại 34 tỉnh, thành phố trên cả nước, với nhiều sự kiện, hoạt động báo chí sôi nổi. Đây là dịp tăng cường giao lưu, gặp gỡ giữa những người làm báo với công chúng, qua đó khích lệ báo chí thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng tăng của nhân dân, nâng cao vai trò và uy tín của Hội Nhà báo Việt Nam trong đời sống báo chí nói riêng và đời sống xã hội nói chung.

Ông Lê Quốc Minh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu khai mạc Hội Báo toàn quốc năm 2026.

Ngày hội lớn mang ý nghĩa đặc biệt của những người làm báo cả nước

Phát biểu khai mạc Hội báo, ông Lê Quốc Minh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng Biên tập báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho biết, Hội Báo toàn quốc năm 2026 - là ngày hội lớn mang ý nghĩa đặc biệt của những người làm báo cả nước, nằm trong chuỗi các hoạt động thiết thực kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026).

Theo ông Lê Quốc Minh, Hội Báo toàn quốc năm 2026 diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang nỗ lực ra sức thi đua, triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đối với giới báo chí, đây là giai đoạn có tính bước ngoặt khi vừa kế thừa một thế kỷ truyền thống vẻ vang của Báo chí Cách mạng Việt Nam, vừa phải chủ động, bứt phá, đưa đất nước tiến vào kỷ nguyên mới.

“Chính vì vậy, Hội Báo năm nay lựa chọn một chủ đề mang tính định hướng sâu sắc và toàn diện: “Báo chí Việt Nam - Trung thành, Sáng tạo, Trách nhiệm trong kỷ nguyên mới”. Ba từ khóa này khẳng định sứ mệnh cốt lõi của người làm báo cách mạng: Luôn tuyệt đối trung thành với lý tưởng của Đảng, lợi ích của nhân dân; không ngừng đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ hiện đại; đồng thời nâng cao trách nhiệm xã hội, đạo đức nghề nghiệp trong công cuộc xây dựng xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”, ông Lê Quốc Minh nhấn mạnh.

Hội Báo năm nay lựa chọn một chủ đề mang tính định hướng sâu sắc và toàn diện: “Báo chí Việt Nam - Trung thành, Sáng tạo, Trách nhiệm trong kỷ nguyên mới”.

Báo chí cần đưa hình ảnh môi trường đầu tư thông thoáng của thành phố Hải Phòng đến gần hơn với công chúng

Phát biểu chào mừng, ông Lê Ngọc Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng nhấn mạnh: Thành phố Hải Phòng nhận thức sâu sắc rằng, các kết quả đạt được trong suốt thời gian qua luôn có sự đồng hành, hỗ trợ của các cơ quan báo chí, truyền thông trên cả nước.

Để hiện thực hóa mục tiêu trở thành thành phố công nghiệp, cảng biển, logistics hiện đại hàng đầu của cả nước, ông Lê Ngọc Châu cho biết, Thành phố rất mong tiếp tục nhận được sự đồng hành, chung tay, góp sức của các cơ quan báo chí và đội ngũ những người làm báo để tạo sự đồng thuận, củng cố niềm tin, khát vọng phát triển của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

“Chúng tôi rất mong muốn các cơ quan báo chí của Trung ương và các địa phương bạn, sẽ tiếp tục quan tâm, ưu tiên tăng cường thời lượng, dung lượng, mở rộng diện bao phủ, xây dựng thêm nhiều chuyên trang, chuyên mục sâu sắc và sinh động về Hải Phòng”, ông Lê Ngọc Châu phát biểu.

Ông Lê Ngọc Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng phát biểu chào mừng.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng cũng bày tỏ kỳ vọng rằng mỗi bài báo, mỗi thước phim phóng sự, thời sự sẽ phản ánh mạnh mẽ hơn nữa về môi trường đầu tư thông thoáng, những cơ chế chính sách vượt trội, dự án trọng điểm, các giá trị văn hóa, lịch sử, cũng như quảng bá hình ảnh đất và người Hải Phòng thân thiện và giàu bản sắc.

“Sự vào cuộc truyền thông một cách sâu rộng và thường xuyên của các cơ quan báo chí chính là nguồn lực tinh thần giúp Hải Phòng lan tỏa tầm ảnh hưởng, thu hút đầu tư, du lịch và khẳng định vị thế của một trong những địa phương đi đầu trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, ông Lê Ngọc Châu nhấn mạnh và cho biết Thành phố Hải Phòng cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ, chỉ đạo cung cấp đầy đủ thông tin, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho báo chí tác nghiệp.

Đại diện Hội Nhà báo Việt Nam, các nhà báo lão thành và các đại biểu dự lễ khai mạc.

Chủ đề Hội Báo toàn quốc năm 2026 đã nói trúng yêu cầu của thời cuộc

Thay mặt Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, phát biểu chỉ đạo Hội Báo toàn quốc, ông Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nêu rõ: Chủ đề Hội Báo năm nay “Báo chí Việt Nam: Trung thành - Sáng tạo - Trách nhiệm trong kỷ nguyên mới” đã nói trúng yêu cầu của thời cuộc.

Cụ thể, theo ông Trịnh Văn Quyết, trung thành là gốc rễ, sáng tạo là con đường, trách nhiệm là đích đến. Công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, mạng xã hội và các nền tảng xuyên biên giới đang làm thay đổi sâu sắc phương thức truyền thông toàn cầu. “Nhưng giữa cơn lốc thông tin ấy, có một chân lý: Công nghệ có thể thay đổi cách làm báo, nhưng không bao giờ thay đổi được sứ mệnh và lý tưởng của báo chí cách mạng Việt Nam”, ông Quyết nhấn mạnh.

Ông Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu chỉ đạo.

Để báo chí cách mạng thực sự trở thành lực lượng tiên phong, một động lực thúc đẩy xã hội phát triển, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đề nghị đội ngũ những người làm báo cả nước bám sát thực tiễn, tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm:

Một là, giữ vững tính Đảng, tính nhân văn, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc và sự nghiệp cách mạng.

Hai là, không ngừng đổi mới, sáng tạo, bứt phá, làm chủ công nghệ. Trong đó, phải quyết liệt thực hiện chuyển đổi số theo tinh thần Nghị quyết 57, chủ động ứng dụng trí tuệ nhân tạo và công nghệ hiện đại, xây dựng tòa soạn hội tụ, đa nền tảng, làm chủ dòng chảy thông tin trên không gian mạng; làm chủ công nghệ không chỉ để theo kịp, mà để dẫn dắt, để báo chí cách mạng giữ vai trò chủ lực, định hướng dư luận ngay trên nền tảng số.

“Tôi xin lưu ý: Trí tuệ nhân tạo có thể viết được câu chữ, nhưng không thể viết thay bản lĩnh chính trị, lương tri và trái tim của người làm báo cách mạng”, ông Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh.

Tiết mục biểu diễn nghệ thuật tại buổi lễ.

Ba là, làm tốt vai trò động lực phát triển, vũ khí sắc bén của công tác tư tưởng - dân vận.

Bốn là, kiên định “nội dung là cốt lõi, công nghệ là công cụ”, giữ vững đạo đức nghề nghiệp và tính nhân văn.

Nhấn mạnh nội dung này, ông Trịnh Văn Quyết cho biết, công nghệ dù hiện đại đến đâu cũng chỉ là phương tiện; nội dung chất lượng, tính định hướng, tính nhân văn và đạo đức của người làm báo mới làm nên uy tín và sức sống của một tờ báo.

Đồng thời, mỗi nhà báo phải giữ vững phương châm “bút sắc, lòng trong, tâm sáng”; mỗi tờ báo phải là diễn đàn tin cậy của Nhân dân, kiên quyết chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tuyệt đối không để thương mại hóa làm mờ nhạt thiên chức cao quý của báo chí cách mạng.

Năm là, đổi mới mô hình quản trị, phát triển kinh tế báo chí bền vững đi đôi với xây dựng đội ngũ người làm báo tinh nhuệ, bản lĩnh, chuyên nghiệp.

Sự kiện diễn ra tại Thành phố Hải Phòng - "Thành phố Hoa phượng đỏ".

Theo đó, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nêu rõ: Sau sắp xếp, tinh gọn, các cơ quan chủ quản và các tòa soạn phải chủ động đổi mới quản trị, tăng cường tự chủ, giải cho được bài toán kinh tế báo chí trong kỷ nguyên số, bảo đảm nguồn lực tái đầu tư và chăm lo đời sống đội ngũ để mỗi người làm báo yên tâm cống hiến, sáng tạo những tác phẩm có giá trị cao.

Cũng tại Hội báo, ông Trịnh Văn Quyết chia sẻ, bất kỳ cuộc chuyển đổi nào cũng có những khó khăn ban đầu về tổ chức, vị trí việc làm và cả những trăn trở rất đời thường của người làm báo. Nhưng hơn 100 năm qua đã chứng minh người làm báo cách mạng Việt Nam chưa bao giờ lùi bước trước gian khó.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Hội Nhà báo Việt Nam, Thành phố Hải Phòng thực hiện nghi thức khai mạc Hội Báo toàn quốc năm 2026.

Theo ông Trịnh Văn Quyết, càng trong thử thách, bản lĩnh và phẩm giá của nghề báo càng tỏa sáng. Đồng thời, Lãnh đạo Đảng, Nhà nước luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các đồng chí yên tâm gắn bó, cống hiến và trưởng thành cùng nghề.

“Với truyền thống vẻ vang, bản lĩnh chính trị vững vàng, trí tuệ và khát vọng cống hiến, tôi tin tưởng, đội ngũ những người làm báo cả nước sẽ tiếp tục giữ vững ngọn cờ tiên phong trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội 14, vững bước tới hai cột mốc lịch sử: 100 năm thành lập Đảng vào năm 2030 và 100 năm thành lập nước vào năm 2045. Hãy để mỗi trang báo là một viên gạch dựng xây niềm tin xã hội và giữ vững ngọn lửa khát vọng Việt Nam. Đất nước không thể vươn mình nếu thiếu một nền báo chí bản lĩnh, tiên phong và khát vọng”, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương bày tỏ.

Hội Báo toàn quốc năm 2026 có sự tham gia của 87 gian trưng bày đến từ các Liên chi hội, Chi hội Nhà báo trực thuộc, Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố và các cơ sở đào tạo, nghiên cứu báo chí trong cả nước. Điểm nhấn nổi bật của không gian Hội Báo chính là Khu vực trưng bày trung tâm – được xây dựng như một hành trình kết nối giữa truyền thống và tương lai. Đồng thời, công chúng cũng được chiêm ngưỡng không gian trưng bày đặc sắc của đơn vị chủ nhà với thông điệp “Hải Phòng - Hội tụ và Toả sáng”, khẳng định mối liên kết bền chặt giữa báo chí và sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Bên cạnh đó, Hội Báo năm 2026 sẽ là một không gian trao đổi nghiệp vụ sôi động với Diễn đàn Báo chí toàn quốc bao gồm 11 phiên thảo luận chuyên sâu, như: Sắp xếp hoạt động các cơ quan báo chí; phát huy vai trò của báo chí trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; báo chí đồng hành cùng doanh nghiệp kiến tạo tương lai; đặc biệt là bài toán “Trí tuệ nhân tạo - Ứng dụng thế nào, áp dụng cái gì và kiểm soát ra sao tại các cơ quan báo chí Việt Nam”... Đặc biệt, đó là chuỗi hoạt động phong phú từ Cuộc thi Tiếng hát Người làm báo mở rộng, hệ thống các giải thưởng tôn vinh các gian trưng bày, sự kiện nổi bật và các sản phẩm báo chí ấn tượng xuất sắc, hứa hẹn sẽ mang đến một kỳ Hội Báo đổi mới, sáng tạo, hấp dẫn và hiệu quả.