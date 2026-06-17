Hoạt động trọng tâm kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Chuỗi hoạt động gồm Hội Báo toàn quốc, Diễn đàn Báo chí toàn quốc, Lễ trao Giải Báo chí Quốc gia được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Phó chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam chủ trì buổi họp báo. Ảnh: Thụy An.

Sáng 17/6, tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức họp báo thông tin về Hội Báo toàn quốc năm 2026, Lễ trao giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX, cùng các hoạt động kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Theo Phó chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi, Hội Báo toàn quốc năm 2026 có chủ đề "Báo chí Việt Nam - Trung thành, Sáng tạo, Trách nhiệm trong kỷ nguyên mới", với sự tham gia của 66 đơn vị, cơ quan báo chí, các cấp Hội nhà báo cả nước, có 87 gian trưng bày.

Ông Nguyễn Đức Lợi cho biết 3 từ khóa trong chủ đề Hội Báo 2026 thể hiện giá trị báo chí hiện nay cần theo đuổi. Trong đó, "trung thành" là tính chất tiên quyết của báo chí cách mạng Việt Nam, "trách nhiệm" là năng lực xác thực thông tin, điều khiến báo chí khác biệt với mạng xã hội. Ông Nguyễn Đức Lợi đặc biệt đề cao tính "sáng tạo" của báo chí, cho rằng đây là yếu tố giúp báo chí thu hút công chúng đương thời.

Lễ trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX năm nay là điểm nhấn trong chuỗi hoạt động kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Buổi lễ diễn ra tại Hải Phòng. Năm nay, Hội đồng Giải Báo chí Quốc gia lựa chọn 123 tác phẩm xuất sắc để trao giải, gồm 11 Giải A, 26 Giải B, 50 Giải C, 36 Giải Khuyến khích.

Phó chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đánh giá chất lượng tác phẩm lọt vòng chung khảo năm nay tốt hơn năm ngoái; nhiều tác phẩm báo chí thể hiện các kiến giải của nhà báo trước vấn đề xã hội; nhiều tác phẩm thể hiện sự dấn thân của phóng viên trong quá trình tác nghiệp; các tác phẩm báo chí đa phương tiện có hình thức mới mẻ.

Đặc biệt, hạng mục Báo chí đa phương tiện và Báo chí sáng tạo thể hiện rõ sự thay đổi trong cách thức làm báo những năm gần đây. Nhiều tác phẩm ứng dụng công nghệ mới, hình thức trình bày đẹp.

Năm nay, Hội Nhà báo Việt Nam cũng tổ chức Diễn đàn báo chí toàn quốc 2026 diễn ra từ 19-20/6. Chương trình gồm 9 phiên thảo luận, tọa đàm, tập trung vào những vấn đề thời sự của báo chí hiện nay. Một số phiên thảo luận đáng chú ý gồm: Bản quyền báo chí trong kỷ nguyên AI; Sắp xếp hoạt động của các cơ quan báo chí - Góc nhìn người trong cuộc; Báo chí - Doanh nghiệp đồng hành kiến tạo tương lai;...

Đồng thời, Hội Báo tổ chức Chung kết Cuộc thi "Tiếng hát Người làm báo mở rộng - Năm 2026", là sự kiện văn hóa tinh thần để người làm báo cả nước giao lưu. Chung kết cuộc thi có sự tham gia tranh tài của các nhà báo đến từ Hội Nhà báo Lào, Thái Lan, Campuchia.

Hội Báo toàn quốc 2026 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn Hải Phòng, khai mạc lúc 14h30 ngày 19/6. Lễ trao Giải báo chí Quốc gia lần XX diễn ra lúc 20h ngày 21/6 tại Nhà hát Hoa Phượng đỏ. Lễ khai mạc và Lễ trao giải đều được truyền hình, phát thanh trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam.