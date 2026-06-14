Chuyện làm báo 30 năm của một Tổng biên tập

Cuốn sách "Dấn thân cùng nghề báo" đúc kết 30 năm làm nghề của nhà báo Tô Đình Tuân, hé lộ nhiều chuyện hậu trường thú vị và những suy nghĩ của ông về nghề.

Nhà báo, TS Tô Đình Tuân chia sẻ tại buổi ra mắt sách sáng 14/6. Ảnh: BTC.

Sáng 14/6, tại TP.HCM, nhà báo, TS Tô Đình Tuân, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập báo Người Lao Động, ra mắt cuốn sách Dấn thân cùng nghề báo.

Dày hơn 400 trang, cuốn sách là sự tiếp nối của tập Dấu ấn 30 năm nghề báo ra mắt một năm trước. Tác phẩm chọn lọc những bài viết tâm đắc nhất của ông trong suốt sự nghiệp, đặc biệt là giai đoạn 2000-2020 khi ông công tác tại báo Sài Gòn Giải Phóng và cả những trăn trở sau này ở cương vị quản lý. Ấn phẩm được chia thành 6 phần chính: Theo dòng thời cuộc, Sự kiện & vấn đề, Vững bước đi lên, Nhìn ra thế giới, Phóng sự - ghi chép, và Chân dung nhân vật.

Chia sẻ về tâm thế xuyên suốt tác phẩm, tác giả Tô Đình Tuân bộc bạch chừng nào còn cầm bút, ông vẫn thấy mình mắc nợ cuộc đời. Với ông, làm báo đồng nghĩa với việc không ngừng đi, lắng nghe, suy nghĩ và viết bằng tất cả sự cẩn trọng cùng lương tâm nghề nghiệp.

Không chỉ phản ánh bề mặt, ngòi bút của tác giả luôn cố gắng tìm bản chất, đặt ra những câu hỏi về chính sách, quản trị và đạo đức xã hội. Nhà báo Lê Quốc Minh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng biên tập báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, đánh giá tác giả Tô Đình Tuân là một cây bút chính luận sắc sảo, có tư duy sâu sắc và nghiệp vụ vững vàng.

Dấn thân cùng nghề báo tuyển chọn những bài viết tiêu biểu của nhà báo - TS Tô Đình Tuân. Ảnh: Hồng Nga.

“Ngòi bút của nhà báo Tô Đình Tuân luôn nhìn thẳng sự vật và hiện tượng, tìm lời đáp cho những vấn đề cần làm rõ. Với anh, sự thật và trách nhiệm xã hội luôn đồng hành”, ông Lê Quốc Minh nhận định.

Bên cạnh những trang viết, phần giao lưu tại sự kiện cũng hé lộ nhiều câu chuyện hậu trường thú vị. Tác giả kể lại những ngày đầu ra Hà Nội làm phóng viên thường trú năm 26 tuổi, phải nuôi râu cho “già dặn” để tự tin bước vào các cơ quan nhà nước. Ông cũng nhắc về những năm tháng chấp nhận xa gia đình, xách ba lô vào miền Trung làm Trưởng đại diện với 11 tỉnh thành phụ trách.

Từ góc nhìn của người từng đồng hành, Đại tá Trần Thế Tuyển, nguyên Tổng biên tập báo Sài Gòn Giải Phóng, nhấn mạnh thông điệp của tác phẩm là làm báo là phải dấn thân, có dấn thân mới có đi, suy nghĩ và viết, chứ không phải chỉ ngồi phòng lạnh.

Từ những trải nghiệm thực tế đó, tác giả Tô Đình Tuân kết luận dấn thân chính là yếu tố quyết định để người làm báo tạo nên những tác phẩm mang lại giá trị lâu dài. Thông qua ấn phẩm này, ông muốn gửi gắm tinh thần làm nghề đến lớp sinh viên báo chí tương lai. Vì vậy, cuốn sách không chỉ tổng kết sự nghiệp cá nhân mà còn mang ý nghĩa tri ân nghề báo, hướng tới kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.