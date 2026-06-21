Báo chí dùng ngòi bút sắc bén để phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ: Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin tưởng báo chí cách mạng Việt Nam tiếp tục phát triển chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại.

Tối 21/6, tại Nhà hát Hoa Phượng, Trung tâm Hội nghị và Biểu diễn (phường Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) diễn ra Lễ trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX - năm 2025 với chủ đề “Tâm sáng để phụng sự - Giữ lửa để tiên phong” trong khuôn khổ chuỗi hoạt động kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026).

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ đạo.

Phát biểu chỉ đạo, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, mỗi chặng đường của Đảng, mỗi thời kỳ phát triển của đất nước đều ghi dấu những trang báo mang âm hưởng thời đại; báo chí đã tiên phong trên mặt trận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; phê phán những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống; đi đầu trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; phát hiện, cổ vũ những gương người tốt việc tốt, những cách làm hay, lan tỏa lòng nhân ái, nhân văn.

Đồng thời, báo chí góp phần tích cực trong phổ biến tri thức, gìn giữ và bồi đắp các giá trị tinh thần, phát huy nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc; quảng bá hình ảnh tốt đẹp của đất nước, con người Việt Nam ra thế giới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ, sau 20 năm thực hiện, Giải Báo chí Quốc gia đã khẳng định được giá trị, trở thành giải thưởng nghề nghiệp danh giá, uy tín nhất trong giới báo chí.

"Giải Báo chí Quốc gia không chỉ là sự ghi nhận những tác phẩm xuất sắc, mang tính phát hiện, tính xây dựng, nhân văn, phản ánh hơi thở của thực tiễn, mà còn là sự tôn vinh bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm xã hội, tinh thần bền bỉ, dấn thân và niềm tin của Nhân dân đối với nhà báo", ông Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: báo chí phải tiên phong đổi mới, để gánh vác trách nhiệm lớn hơn.

Theo Chủ tịch Quốc hội, đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới, với thời cơ, vận hội lớn, nhưng cũng đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức mới; báo chí phải tiên phong đổi mới, để gánh vác trách nhiệm lớn hơn.

Những người làm báo không được bao giờ quên những giá trị cốt lõi của báo chí cách mạng, đó là lý tưởng, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và gắn bó máu thịt với Nhân dân, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết, trước hết. "Như trong bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu: Báo chí phải là nơi Nhân dân tìm đến khi cần, xã hội cần nơi tin cậy để hiểu đúng sự thật. Người dân cần biết việc gì đã xảy ra, vì sao xảy ra, tác động đến ai, trách nhiệm thuộc về đâu và giải pháp nào có cơ sở", ông Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu báo chí phải tuyên truyền mạnh mẽ, hiệu quả hơn nữa chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo, cổ vũ mọi tầng lớp nhân dân cùng tích cực tham gia vào sự nghiệp phát triển đất nước.

Cùng với đó, báo chí phải là lực lượng đi đầu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. "Ở đâu xuất hiện luận điệu xuyên tạc, phản động - ở đó có báo chí phản bác đanh thép; nơi nào có thông tin xấu, tư tưởng lệch lạc - nơi đó có báo chí nói lên sự thật, củng cố niềm tin", ông Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Các đại biểu dự buổi lễ.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng yêu cầu mỗi nhà báo phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức nghề nghiệp trong sáng, năng lực chuyên môn cao, thành thạo công nghệ để theo kịp môi trường truyền thông đầy biến động và thách thức; phải nâng cao năng lực phản biện chính sách, dẫn dắt dư luận, chuyển hóa những chủ trương của Đảng, Nhà nước thành nhận thức, niềm tin và hành động trong toàn dân, toàn xã hội.

"Ghi nhớ lời Bác Hồ kính yêu đã căn dặn: mỗi khi viết một bài báo thì tự hỏi viết cho ai xem, viết để làm gì, viết thế nào cho phổ thông, dễ hiểu, ngắn gọn, dễ đọc", ông Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ: Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin tưởng báo chí cách mạng Việt Nam tiếp tục phát triển chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại, dùng ngòi bút sắc bén của mình để phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân.