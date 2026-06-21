Tri Thức - Znews đoạt 2 giải Báo chí quốc gia lần thứ XX

Các tác phẩm "Chiến thắng ung thư" và "Những hình ảnh không thể quên ngày 30/4/2025" của Tri Thức - Znews được vinh danh tại Lễ trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX.

Tác giả, đại diện nhóm tác giả Tạp chí điện tử Tri Thức - Znews tại Lễ trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX.

Tối 21/6, Lễ trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX diễn ra trang trọng tại Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn thành phố Hải Phòng. Sự kiện được tổ chức đúng vào dịp kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026).

Năm nay, Hội đồng Giải Báo chí Quốc gia đã lựa chọn 123 tác phẩm xuất sắc để trao giải, bao gồm 11 giải A, 26 giải B, 50 giải C và 36 giải Khuyến khích thuộc 13 loại giải. Nhiều tác phẩm được vinh danh đã phản ánh nhạy bén những chuyển động lớn của đất nước, lan tỏa các giá trị nhân văn và góp phần tạo dựng sự đồng thuận trong xã hội.

Dấu ấn từ những lát cắt nhân văn và ngôn ngữ thị giác mới

Tại lễ trao giải, Tạp chí điện tử Tri thức - Znews vinh dự được xướng tên ở hai hạng mục.

Tri Thức - Znews đoạt giải C Giải Báo chí Quốc gia năm 2025, nhóm giải Báo điện tử - Phóng sự, phóng sự điều tra, ký báo chí, ghi chép. Ảnh: Phương Lâm.

Ở nhóm giải Báo điện tử - Phóng sự, phóng sự điều tra, ký báo chí, ghi chép, loạt bài "Chiến thắng ung thư" của nhóm tác giả Bùi Cao Kỳ Duyên (Kỳ Duyên), Bùi Thị Phương (Phương Lâm) và Lê Thị Bích Huệ (Bích Huệ) - Chi hội Nhà báo Tạp chí điện tử Tri Thức, đã xuất sắc nhận giải C.

Ra mắt từ tháng 7/2024, “Chiến thắng ung thư” là series Longform ghi lại hành trình đối mặt với lằn ranh sinh tử của những bệnh nhân trẻ tuổi.

Nhận diện khoảng trống của truyền thông y tế, vốn giàu tính học thuật nhưng thiếu câu chuyện truyền cảm hứng, Tri Thức - Znews lựa chọn hướng tiếp cận mang tính "báo chí giải pháp". Tuyến bài không chỉ khắc họa chân dung kiên cường của những người trẻ mà còn đa dạng hóa góc nhìn khi phản ánh những bước tiến mới trong điều trị ung thư tại Việt Nam, vai trò của y học hiện đại, cùng nỗ lực bền bỉ của đội ngũ y bác sĩ.

Từ câu chuyện của nữ sinh Đại học Y Hà Nội từng ghi di thư khi mắc K vòm họng giai đoạn 3 rồi quay lại giảng đường trở thành bác sĩ, đến cô gái rẽ hướng làm HLV yoga chữa lành tại Bệnh viện Chợ Rẫy sau khi chiến thắng K tuyến giáp, tất cả đều mang tinh thần lạc quan, chủ động.

Bằng sự kiên trì tác nghiệp theo quy trình sàng lọc - kết nối - đồng hành, nhóm phóng viên đã chuyển hóa nỗi đau thành những thước phim và câu chữ rực rỡ, chân thực. Không chỉ thu hút hàng chục nghìn lượt xem mỗi kỳ, series còn tạo hiệu ứng xã hội mạnh mẽ khi các nhân vật bước ra từ bài viết để đồng hành cùng bệnh viện trong các dự án hỗ trợ bệnh nhân K và lan tỏa ý thức tầm soát sớm cho cộng đồng.

Tri Thức - Znews đoạt giải Khuyến khích Giải Báo chí Quốc gia năm 2025, nhóm giải Báo chí đa phương tiện. Ảnh: Phương Lâm.

Ở nhóm giải Báo chí đa phương tiện, tác phẩm “Những hình ảnh không thể quên ngày 30/4/2025” của nhóm tác giả Bùi Phan Nhật (Phan Nhật), Đặng Văn Nguyện (Văn Nguyện), Hoàng Trung Nam (Nam Hàn), Dương Xuân Thanh (Xuân Thanh), Dương Quang Thông (Quang Thông) và Bùi Thị Phương (Phương Lâm) - Chi hội Nhà báo Tạp chí điện tử Tri Thức, được trao giải Khuyến khích.

Được thực hiện ngay trong tâm điểm Đại lễ kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam - Thống nhất đất nước tại TP.HCM, tác phẩm mang đậm tư duy "báo chí thị giác đương đại" khi lựa chọn hình thức thể hiện táo bạo: Không lời bình.

Nhóm phóng viên Tạp chí điện tử Tri thức - Znews tác nghiệp tại Lễ kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025). Ảnh: Znews Team.

Nhận xét về tác phẩm, Tiến sĩ Nguyễn Thị Việt Nga, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn ĐBQH Hải Phòng, đánh giá: “Việc lựa chọn cách thể hiện không lời bình thể hiện bản lĩnh nghề nghiệp và tư duy sáng tạo, khi mỗi khuôn hình tự thân đã mang trong nó thông điệp. Đây là tác phẩm có giá trị cả về báo chí và nghệ thuật, khẳng định năng lực làm chủ ngôn ngữ truyền thông mới của báo chí Việt Nam”.

Đồng quan điểm, Tiến sĩ Lena Bucatariu, Giảng viên ngành Truyền thông chuyên nghiệp, Đại học RMIT Việt Nam, chia sẻ bản thân đã rơi nước mắt vì xúc động trước sự kết hợp quyền năng giữa hình ảnh rực rỡ và âm hưởng âm nhạc hào hùng của tác phẩm, giúp khơi dậy niềm tự hào quốc gia mạnh mẽ vượt khỏi khuôn khổ một tin tức sự vụ thông thường.

Hai giải thưởng tại mùa giải năm nay đã nâng tổng thành tích của Tạp chí điện tử Tri thức - Znews lên 6 Giải Báo chí Quốc gia.

Trước đó, Tri Thức - Znews đã liên tục khẳng định vị thế qua các năm khi xuất sắc giành giải C liên tiếp tại Mùa giải thứ XV và thứ XVI cho các tuyến bài phóng sự về đại dịch Covid-19. Đến Mùa giải thứ XVII (năm 2022), Znews tiếp tục gặt hái giải B ở thể loại Phóng sự, ký báo chí với đề tài bảo tồn môi trường biển, và gần nhất là giải Khuyến khích ở nhóm giải Báo chí sáng tạo tại Mùa giải thứ XIX với chuỗi podcast tư vấn tài chính cho giới trẻ.