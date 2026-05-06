12 đội có vé dự Champions League 2026/27

|
Arsenal giành vé dự Champions League 2026/27 một cách thuyết phục khi chắc chắn cán đích trong top 2 Premier League, đánh dấu sự ổn định dưới thời Mikel Arteta. Thậm chí "Pháo thủ" còn có cơ hội vô địch cả Champions League lẫn Premier League mùa này.
|
Manchester City tiếp tục góp mặt tại sân chơi danh giá nhất châu lục nhờ chắc chắn cán đích ở vị trí trong top 3 Premier League, duy trì vị thế của một thế lực hàng đầu.
|
Manchester United trở lại Champions League sau 2 mùa giải vắng bóng. Đáng chú ý, MU còn cơ hội cạnh tranh vị trí thứ 2 với Man City, qua đó mở ra chu kỳ mới đầy hứa hẹn.
|
Barcelona giành quyền tham dự với vị trí đảm bảo trong top 2 La Liga, tiếp tục là đại diện chủ lực của bóng đá xứ Catalonia.
|
Real Madrid góp mặt nhờ chắc chắn nằm trong top 4 La Liga. Với việc khả năng cao trắng tay ở mùa giải này, đội bóng giàu thành tích nhất lịch sử Champions League được cho là sẽ thay đổi mạnh mẽ để lấy lại vị thế vốn có.
|
Không phải Atletico Madrid, mà Villarreal mới là đội thứ 3 ở La Liga đảm bảo vé dự Champions League khi duy trì vị trí trong nhóm đầu. "Tàu ngầm vàng" được dự đoán có thể đóng vai trò ngựa ô khó chịu ở vòng phân hạng mùa tới.
|
Bayern Munich tham dự với tư cách nhà vô địch Bundesliga, duy trì sự thống trị tuyệt đối ở đấu trường quốc nội.
|
Borussia Dortmund giành vé nhờ vị trí trong top 3 Bundesliga, tiếp tục cùng Bayern là lá cờ đầu của nước Đức tại đấu trường châu Âu.
|
Inter Milan vừa lên ngôi vô địch Serie A, hiển nhiên chiếm một suất ở vòng phân hạng Champions League 2026/27.
|
Paris Saint-Germain có suất dự Champions League nhờ chắc chắn cán đích mùa giải ở vị trí trong top 2 Ligue 1, tiếp tục hành trình tìm kiếm vinh quang châu Âu. Mùa này, họ còn trận bán kết lượt về quyết định với Bayern vào rạng sáng 7/5 để tranh vé vào chung kết.
|
PSV Eindhoven giành vé trực tiếp với chức vô địch Eredivisie, qua đó trở thành đại diện tiêu biểu của bóng đá Hà Lan.
|
Porto là nhà vô địch Bồ Đào Nha khi vượt qua Benfica bất bại của Jose Mourinho ở mùa giải này. Họ tiếp tục là cái tên quen thuộc tại đấu trường châu lục.
Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.