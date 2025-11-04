10 người giàu nhất nước Mỹ có thêm gần 700 tỷ USD chỉ sau một năm

Theo Oxfam America, nhóm 1% giàu nhất nước Mỹ đang nắm lượng tài sản nhiều gấp 1.000 lần so với nhóm nghèo nhất, trong khi hơn 40% dân số vẫn sống dưới mức thu nhập thấp.

Mark Zuckerberg, Lauren Sanchez, Jeff Bezos, Sundar Pichai và Elon Musk tại lễ nhậm chức của Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 20/1. Ảnh: Reuters.

Theo báo cáo mới công bố hôm 3/11 của tổ chức Oxfam America, tổng tài sản của 10 tỷ phú hàng đầu nước Mỹ đã tăng vọt 698 tỷ USD trong vòng một năm qua, phản ánh khoảng cách giàu nghèo ngày càng nới rộng tại nền kinh tế lớn nhất thế giới, Guardian cho biết.

Báo cáo cảnh báo rằng các chính sách của chính quyền ông Trump có nguy cơ đẩy tình trạng bất bình đẳng ở Mỹ lên mức chưa từng có, song đồng thời nhấn mạnh rằng cả hai chính quyền Cộng hòa và Dân chủ trong nhiều thập niên qua đều góp phần khoét sâu hố ngăn cách giữa người giàu và người nghèo.

Dựa trên dữ liệu của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) từ năm 1989 đến 2022, các nhà nghiên cứu của Oxfam tính toán rằng nhóm 1% hộ gia đình giàu nhất đã thu về lượng tài sản cao gấp 101 lần so với hộ gia đình trung vị và 987 lần so với nhóm 20% hộ nghèo nhất. Cụ thể, mỗi hộ thuộc nhóm 1% hàng đầu có mức tăng trung bình 8,35 triệu USD , trong khi hộ trung bình chỉ tăng 83.000 USD trong cùng giai đoạn 33 năm.

Trong khi đó, hơn 40% dân số Mỹ, bao gồm gần một nửa trẻ em, hiện được xếp vào nhóm thu nhập thấp, với mức thu nhập hộ gia đình chưa tới 200% so với ngưỡng nghèo quốc gia.

Khi so sánh với 10 nền kinh tế lớn nhất trong khối Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), Mỹ có tỷ lệ nghèo tương đối cao nhất, tỷ lệ nghèo trẻ em và tử vong sơ sinh cao thứ hai, đồng thời tuổi thọ trung bình thấp thứ hai trong nhóm.

"Bất bình đẳng không phải là điều tất yếu, đó là kết quả của những lựa chọn chính sách", bà Rebecca Riddell, Trưởng nhóm chính sách công bằng kinh tế của Oxfam America, nhận định.

"Những so sánh này cho thấy chúng ta hoàn toàn có thể lựa chọn con đường khác, nếu thực sự muốn giảm nghèo và thu hẹp bất bình đẳng", bà cho biết thêm.

Báo cáo cũng chỉ ra rằng trong nhiều năm qua, hệ thống chính sách tại Mỹ, từ luật thuế, mạng lưới an sinh xã hội cho tới quyền và phúc lợi người lao động, đã bị dần tháo dỡ, tạo điều kiện để tài sản tập trung vào tay một nhóm nhỏ và biến thành quyền lực tập trung.

Một ví dụ nổi bật là đạo luật thuế được Tổng thống Donald Trump ca ngợi là "một dự luật tuyệt vời, lớn lao" được Quốc hội thông qua hồi tháng 5 đã trở thành một trong những cuộc chuyển giao tài sản quy mô lớn nhất hướng lên tầng lớp siêu giàu trong nhiều thập kỷ, khi cắt giảm mạnh thuế cho người giàu và doanh nghiệp, theo nhận định từ Oxfam.

Tuy nhiên, báo cáo cũng nhấn mạnh rằng đảng Cộng hòa không phải là bên duy nhất góp phần vào hiện trạng này.

"Các nhà lập pháp đã lựa chọn bất bình đẳng và những lựa chọn ấy có sự đồng thuận từ cả hai đảng", bà Riddell nói thêm. "Trong 40 năm qua, các cải cách chính sách từ cắt giảm thuế, thu hẹp an sinh xã hội đến việc nới lỏng các quy định lao động, đều nhận được sự ủng hộ của cả Dân chủ lẫn Cộng hòa".