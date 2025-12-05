Tờ The New York Times đã chọn ra 10 cuốn sách hay nhất năm 2025, gồm cả tiểu thuyết và phi hư cấu.

Angel Down

Angel Down của Daniel Kraus. Trên lý thuyết, Angel Down dường như là một cuốn sách không nên đọc. 285 trang sách chỉ kể về một kẻ trốn nghĩa vụ quân sự thất bại và bỗng nhiên tìm thấy một thiên thần trên chiến trường của Thế chiến thứ nhất.

Tuy nhiên, tài năng của Kraus là tạo nên những phân cảnh ấn tượng, những nét chấm phá xuất sắc và gửi đi một thông điệp khẩn thiết.

The Director

The Director của Daniel Kehlmann. Tác phẩm kể về G.W. Pabst, một nhà làm phim người Áo thế kỷ 20 đang bị mắc kẹt ở châu Âu dưới thời quốc xã. Trong bối cảnh này, ông phải đánh đổi mọi nguyên tắc sáng tạo mà ông từng theo đuổi.

Bức chân dung phức tạp về Pabst được tô điểm bằng sự hài hước chua cay và những khoảnh khắc lịch sử đáng nhớ. Cuốn sách cũng là một phép thử hấp dẫn về tính chính trực trong một thế giới đầy rạn nứt.

The Loneliness of Sonia and Sunny

The Loneliness of Sonia and Sunny của Kiran Desai. Câu chuyện kể về mối tình lãng mạn đầy thử thách giữa các nhân vật chính, những người nhập cư từ Ấn Độ bị mắc kẹt giữa trách nhiệm và phấn đấu cho bản thân.

Tác phẩm gia đình dài gần 700 trang này đã khiến nhà phê bình Alexandra Jacobs phải ngất ngây: “Cảm giác đông đúc nhưng không hề ngột ngạt” và “(các nhân vật) là những người bạn đồng hành tuyệt vời hơn cả người thật”.

The Sisters

The Sisters của Jonas Hassen Khemiri. Jonas, người kể chuyện của cuốn tiểu thuyết sôi nổi và lôi cuốn chia sẻ trong tác phẩm: “Có điều gì đó ở chị em nhà Mikkola khiến tôi cảm thấy bớt cô đơn”.

Với góc nhìn vừa gần vừa xa, trong những bữa tiệc say xỉn và những trận bóng rổ giao hữu, Jonas dõi theo số phận của Ina (lạnh lùng), Evelyn (quyến rũ) và Anastasia (phóng khoáng) trong hơn ba thập kỷ. Là một cuốn sách nhiều suy tư nhưng The Sisters gây ấn tượng với lối văn xuôi dồn dập và được chấm phá bằng một dấu lặng ở cuối tác phẩm.

Stone Yard Devotional

Stone Yard Devotional của Charlotte Wood. Tại vùng đồng bằng hẻo lánh của New South Wales, Australia, một người phụ nữ tìm đến tu viện trong tình cảnh tuyệt vọng vì cô độc. Tuy nhiên, sự hài hòa này đã bị phá vỡ: Một đàn chuột phá hoại lớn xuất hiện, hài cốt của một nữ tu mất ở nước ngoài được đưa về tu viện. Tất cả được khéo léo lồng ghép để khắc họa nội tâm nhân vật và truyền đạt thông điệp về sự quan tâm lẫn nhau.

A Marriage at Sea

A Marriage at Sea của Sophie Elmhirst. Năm 1972, cặp vợ chồng trẻ Maurice và Maralyn Bailey quyết định từ bỏ cuộc sống ở Anh và lên đường đến New Zealand bằng thuyền. Sau chín tháng, tàu của họ bị một con cá voi phá hủy và cả gia đình bị mắc kẹt 118 ngày trên một chiếc bè tạm bợ giữa Thái Bình Dương. Nhưng họ đã sống sót kỳ diệu, vượt lên sự sợ hãi, tẻ nhạt và cảm giác mỗi khoảnh khắc đều có thể là phút giây sống cuối cùng.

Câu chuyện khiến độc giả phải đặt ra nhiều câu hỏi về sự cô đơn và gắn kết.

Mother Emanuel

Mother Emanuel của Kevin Sack. Một kẻ theo chủ nghĩa da trắng thượng đẳng có ý định kích động chiến tranh chủng tộc đã bắn chết chín người tại một lớp học kinh thánh ở nhà thờ Emanuel A.M.E. ở Charleston vào năm 2015. Được giao nhiệm vụ đưa tin về vụ thảm sát này, Sack hiểu rằng câu chuyện có sức ảnh hưởng sâu rộng. Trải nghiệm của ông với vụ việc đã được đưa vào cuốn sách, với gần 10 năm tổng hợp và nghiên cứu thông tin.

Tác phẩm là một biên niên sử sống động về vai trò của nhà thờ da màu trong lịch sử nước Mỹ. Đây cũng là minh chứng cho sự phản kháng, kiên cường và đức tin.

Mother Mary Comes to Me

Mother Mary Comes to Me của Arundhati Roy. Trong cuốn hồi ký hài hước nhưng có chút u ám này, Roy đã khắc họa mối quan hệ phức tạp giữa bà và người mẹ đầy cứng rắn Mary, người đã định hình bà ở vai trò nhà văn và một nhà hoạt động đầy cá tính.

Đây là câu chuyện vừa cao cả, vừa gần gũi và vừa đầy cảm hứng về người mẹ phi thường, độc nhất, vừa là “nơi trú ẩn và cũng là nơi bão tố” của Roy.

There is No Place for Us

There is No Place for Us của Brian Goldstone. Theo chân năm gia đình ở Atlanta, nơi nhà cửa chỉ là một chiếc ôtô, một chiếc ghế sofa tại nhà người thân hay một căn phòng tồi tàn trong một khách sạn giá rẻ, cuốn sách khắc họa đời sống của một cộng đồng dân cư “vô hình” trong xã hội.

Họ không xuất hiện trong thống kê của chính phủ và đang âm thầm, chật vật tồn tại khi giá thuê nhà tăng vọt, mức lương thấp và các chính sách đô thị sai lầm.

Wild Thing

Wild Thing của Sue Prideaux. Lật ngược lại những miêu tả xấu xí về họa sĩ người Pháp thế kỷ 19 Gauguin, cuốn tiểu sử hấp dẫn mang đến những phân tích sâu sắc về nghệ thuật, từ đó toát lên bức chân dung dí dỏm và thông minh về một nghệ thuật gia cá tính nhưng đầy mâu thuẫn.

Ông đã trải qua cả sự giàu có tột cùng và cảnh nghèo đói cùng cực, xa rời vợ con để theo đuổi nghệ thuật. Để rồi kết thúc cuộc đời ngắn ngủi của ông, Gauguin để lại nhiều di sản và đóng vai trò lớn trong nghệ thuật hội họa hiện đại.