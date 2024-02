10 cầu thủ trước nguy cơ bật bãi khỏi MU

Theo đó, ít nhất 10 cầu thủ sẽ bị đẩy khỏi sân Old Trafford. Đây được cho là một phần trong kế hoạch làm mới đội bóng một cách triệt để của Sir Jim Ratcliffe, đồng chủ sở hữu mới của CLB.

Đáng chú ý, trong danh sách những cầu thủ có nguy cơ bật bãi khỏi sân Old Trafford xuất hiện bản hợp đồng đắt giá Antony. M.E.N cũng cho biết Man Utd sẽ xem xét những đề nghị dành cho cầu thủ này trong hè 2024. Nếu nhận được con số chuyển nhượng hợp lý, "Quỷ đỏ" có thể không ngần ngại bán "quả bom xịt".

Nếu Antony phải rời Old Trafford, thì đó là vì cầu thủ này xứng đáng. Từ khi gia nhập Man Utd vào hè 2023, tiền đạo cánh người Brazil không để lại nhiều ấn tượng. Trong năm thứ hai chơi cho đại diện thành Manchester, Antony sa sút nghiêm trọng, chỉ có 1 pha kiến tạo trên tất cả mặt trận.

Gần đây, Antony đánh mất vị thế ở "Nhà hát của những giấc mơ". Trong trận Man Utd thua Fulham 1-2 thuộc vòng 26 Premier League hôm 24/2, HLV Erik ten Hag thậm chí cất Antony trên ghế dự bị, trao cơ hội cho tài năng trẻ Omari Forson. Phải tới phút 90+9, cựu tiền đạo cánh Ajax mới được đưa vào sân, chơi khoảng 30 giây.

