Thống kê đáng xấu hổ của Antony

Rạng sáng nay (6/2), thủ môn Mark Flekken có pha kiến tạo trong trận thua 1-3 của Brentford trước Man City tại vòng 23 Premier League.

Phút 21, Mark Flekken phát bóng dài. Ivan Toney tì đè hợp lý để loại hậu vệ, từ đó tạo cơ hội để Neal Maupay thoát xuống, dứt điểm mở tỷ số cho Brentford trước Man City.

Do Toney không chạm bóng, đường kiến tạo được tính cho thủ thành Flekken. Ngay lập tức, trang thống kê Whoscored đã đưa ra phép so sánh: "Flekken có nhiều kiến tạo hơn Antony tại Premier League mùa này (1 so với 0)".

Flekken là thủ môn đầu tiên có kiến tạo tại Premier League mùa này. Trước Man City, anh còn thực hiện 12 pha cứu thua.

Ở mùa này, Antony, bản hợp đồng gần 100 triệu euro của MU đã chơi 19 trận, tương đương 930 phút tại Premier League nhưng chưa có bàn thắng hay kiến tạo nào. Ngoại trừ điểm mạnh về nền tảng thể lực, tích cực pressing, dấu ấn của cầu thủ người Brazil cho mặt trận tấn công của "Quỷ đỏ" là con số 0.

Thậm chí, Antony còn trở thành gánh nặng. Trong trận gặp Wolves, anh chỉ vào sân được ít phút đã mắc ngay sai lầm dẫn đến bàn gỡ hòa 3-3 cho "Bầy sói". Chỉ có khoảnh khắc lóe sáng của Kobbie Mainoo mới giúp đàn anh sinh năm 2000 tránh khỏi việc trở thành tội đồ.

Ngay cả HLV Erik ten Hag cũng không còn kiên nhẫn với cậu học trò cưng. Trong những trận đấu gần đây, ông liên tục đẩy Antony lên ghế dự bị và trao lại vị trí chạy cánh phải cho Marcus Rashford hoặc Alejandro Garnacho.

Tính trên mọi đấu trường, Antony mới ghi 1 bàn, kiến tạo 1 lần, tất cả đều trước Newport County tại FA Cup. Cựu sao Ajax gây tranh cãi khi ăn mừng đầy ngạo nghễ trước đối thủ đến từ giải hạng 4.