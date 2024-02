Antony không phải quân bài bất khả xâm phạm ở Man Utd. Sự thật này rõ như ban ngày.

Trong buổi chiều ở "Nhà hát của những giấc mơ" hôm 24/2, Antony được HLV Erik ten Hag đưa vào sân khi trận đấu còn 30 giây nữa sẽ kết thúc. Với chừng ấy thời gian, đến cả thiên tài bóng đá như Lionel Messi hay Cristiano Ronaldo xuất chúng cũng khó tạo ra được điều gì đó đặc biệt, huống gì là Antony.

Erik ten Hag có quyết định khó hiểu. Việc ông đưa học trò vào sân khi trận đấu chỉ còn tính bằng giây không giúp ích được gì, thậm chí có thể triệt tiêu cảm xúc của tiền vệ người Brazil. Đáng nói, ngày 24/2 lại là sinh nhật thứ 24 của cựu sao Ajax.

Antony trải qua ngày sinh nhật đáng buồn nhất trong sự nghiệp bóng đá. Man Utd cũng nhận trận thua 1-2 ngay trên sân nhà trước Fulham.

Nhìn rộng hơn, Erik ten Hag đưa ra lời cảnh báo cho Antony, rằng cầu thủ này có nguy cơ trở thành người thừa hoặc giáng cấp vị trí nếu không cải thiện phong độ. Cách chiến lược gia người Hà Lan lựa chọn nhân sự nói lên điều đó.

Khi Rasmus Hojlund dính chấn thương, người hâm mộ tin rằng HLV Erik ten Hag sẽ khôi phục vụ trí của Antony, xếp cầu thủ này chơi ở biên phải, đẩy Marcus Rashford lên đá "số 9". Ở cánh trái, Alejandro Garnacho sẽ đảm nhận vị trí.

Sau tất cả, cựu thuyền trưởng Ajax làm đảo lộn mọi dự đoán, khi để Omari Forson chơi ở vị trí tiền đạo phải trước Fulham. Bằng chứng cho thấy Antony giờ không còn được đánh giá cao.

Từng phút trôi qua trên sân Old Trafford, Antony vẫn dự bị. Phút 53, HLV Erik ten Hag rút Forson và Casemiro khỏi sân, ông đưa vào Christian Eriksen và Scott McTominay. Phút 80, Amad Dialllo được chọn thay Kobbie Mainoo. Phút 90+9, tới lượt Antony vào sân và như người ta vẫn thường gọi, đó là lịch sử đáng quên.

Với Antony, anh phải dự bị vì bản thân xứng đáng. Cầu thủ người Brazil chỉ ghi được 1 bàn và có 1 kiến tạo trong 25 trận gần nhất. Không cần phải có IQ của thiên tài để thấy rằng Antony đang đánh mất chính mình, và một cầu thủ như vậy không bao giờ xứng đáng được đá chính.

Để so sánh, số liệu thống kê của Antony hoàn toàn kém xa Marcus Rashford, Garnacho. Cũng vì xuống phong độ, vị trí phù hợp nhất cho Antony giờ là ghế dự bị, dù cho anh được đích thân HLV Erik ten Hag tuyển chọn.

"Cậu ấy phải chứng minh rằng mình làm được gì đó. Antony có tiềm năng lớn. Vấn đề là cậu ấy không thể hiện được điều đó thời gian qua, nhưng tôi biết Antony vẫn là cầu thủ có tài. Sau tất cả, điều quan trọng với Antony là phải chứng minh được tài năng", 90min dẫn lời HLV Erik ten Hag.

Chiến lược gia người Hà Lan cũng cảnh báo Antony rằng sự cạnh tranh ở Man Utd rất lớn. Amad Diallo và Omari Forson đang tiến bộ và sẵn sàng chớp lấy thời cơ khi được trao cơ hội.

"Có sự cạnh tranh rất lớn ở Man Utd. Với Antony, cậu ấy phải thể hiện mình trong các buổi tập nhiều hơn phần còn lại, vì hiện vẫn còn nhiều người khác đang rất cố gắng. Điều này giúp Man UTd có nhiều sự lựa chọn", ông Ten Hag nhấn mạnh.

Trong trận gặp Fulham, Antony vào sân ở phút 90+9, không có pha chạm bóng nào. Chỉ Erik ten Hag biết rõ vì sao lại dùng Antony như vậy, nhưng chắc chắn một điều rằng vị thế của tiền vệ người Brazil đã suy giảm rất đáng kể.

