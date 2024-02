Sai lầm chuyển nhượng của Ten Hag khiến MU trả giá

Trong cuộc họp báo trước trận Man Utd gặp Fulham thuộc vòng 26 Premier League hôm 23/2, HLV Erik ten Hag giải thích rằng bản thân "thực sự cố gắng" chiêu mộ tiền đạo mới trong kỳ chuyển nhượng tháng 1, sau khi Anthony Martial dính chấn thương nặng và phải nghỉ dài hạn.

24 giờ sau, Man Utd ra sân mà không có tiền đạo cắm thuần túy nào trong đội hình. Họ cũng nhận thất bại ngay trên chính sân nhà Old Trafford.

Cũng cần nói thêm rằng Rasmus Hojlund, tác giả của 7 bàn thắng sau 6 trận gần nhất, dính chấn thương cơ, được chẩn đoán nghỉ thi đấu 2-3 tuần. Về lý thuyết, nếu Hojlund và Martial lành lặn, Man Utd sẽ có hai tiền đạo cắm.

Song, Ten Hag có lẽ tự lừa dối bản thân hoặc cố tỏ ra lạc quan. Vấn đề hàng công của Man Utd bị phơi bày từ trước khi mùa giải 2023/24 khởi tranh. "Quỷ đỏ" từ lâu thiếu những cỗ máy săn bàn đẳng cấp.

Ten Hag cũng cho rằng vấn đề khiến Man Utd thất bại trong việc đem về sân Old Trafford tiền đạo mới hồi tháng trước nằm ở khía cạnh tài chính. Ở kỳ chuyển nhượng hè 2023, Man Utd bỏ ra 72 triệu bảng để mua Rasmus Hojlund, bản hợp đồng chiếm gần như toàn bộ ngân sách của CLB.

Dù vậy, Erik ten Hag chi gần 70 triệu bảng cho hai tiền vệ, là Mason Mount (giá 60 triệu bảng) và Sofyan Amrabat, người gia nhập CLB theo dạng cho mượn với mức phí 8,6 triệu bảng. Sau tất cả, Mount mới đá 8 trận ở Premier League do chấn thương, còn Amrabat phải đánh bóng hàng ghế dự bị.

Vặn ngược kim đồng hồ về lại kỳ chuyển nhượng hè 2023, nếu Erik ten Hag dùng số tiền mua Mount và mượn Amrabat để đầu tư vào tiền đạo khác, mọi thứ có lẽ sẽ khởi sắc hơn với CLB. Viễn cảnh ấy giờ chỉ còn trở thành tiếc nuối với chính Erik ten Hag và Man Utd phải chịu hệ lụy từ sai lầm chuyển nhượng của nhà cầm quân người Hà Lan.

Erik ten Hag cũng được cho rằng thiếu đi sự tàn nhẫn cần thiết. Ông không chịu loại Martial khỏi kế hoạch. Niềm tin của cựu thuyền trưởng Ajax vào chân sút người Pháp thực sự quá mù quáng.

"Chúng tôi có hai tiền đạo, tôi rút ra bài học này từ Martial, người làm được những điều tuyệt vời cho CLB ở mùa trước. Tại đây, cậu ấy được trả lương cao. Do đó, nếu bạn đưa một người mới về, bạn sẽ phải loại Martial", HLV Erik ten Hag nói.

"Những điều tuyệt vời" của Martial làm cho Man Utd mà Erik ten Hag nhắc tới là 9 bàn thắng trên tất cả đấu trường mùa rồi. Riêng ở Premier League, cựu chân sút AS Monaco có 6 bàn. Từ khi nào Man Utd có thể trông cậy vào cầu sở hữu số bàn thắng khiêm tốn đến vậy?

Erik ten Hag ra sức bảo vệ Martial, để rồi không chịu bán cầu thủ này. Truyền thông Anh gọi đó là sự thiếu tàn nhẫn. Dưới thời Sir Jim Ratcliffe và tập đoàn Ineos - chủ mới của Man Utd - những quyết định như vậy chắc chắn không xảy ra.

Với Erik ten Hag, ông tin rằng việc có trong tay Hojlund và Martial sẽ trở thành điểm tựa cho Man Utd. Cũng chính vì quá tin vào Martial, nhà cầm quân người Hà Lan không ngần ngại mắng một phóng viên quá "ngây thơ" khi người này cho rằng CLB sủng ái tiền đạo người Pháp là sai lầm.

Martial có thể vẫn còn giá trị, nhưng chưa bao giờ sắm vai quân bài đáng tin cậy. Một mũi nhọn với sự ổn định là điểm mạnh.

Chưa kể, Erik ten Hag mắng phóng viên rằng người này quá "ngây thơ" vì hoài nghi về quyết định của ông. Tuy nhiên, ai mới thực sự ngây thơ khi đặt cược tất cả vào tiền đạo "chân ướt chân ráo" đến Premier League là Hojlund. Đáng nói, chân sút người Đan Mạch chỉ vừa bước sang tuổi 21.

Đã có lúc Hojlund chứng minh được giá trị. Con số 7 bàn thắng tại Premier League của cầu thủ này đập tan mọi hoài nghi. Nhưng để so sánh, số pha lập công của Hojlund kém xa Erling Haaland, Mohamed Salah, Dominic Solanke, Oliver Watkins, Bukayo Saka, Son Heung-min...

Như Erik ten Hag nói thì "Man Utd có tới hai tiền đạo". Điều đó đúng về con số, trong khi thực tế màn trình diễn trên sân lại tỷ lệ nghịch với sự kỳ vọng.

Tất cả đều biết Hojlund cần người chia sẻ gánh nặng ghi bàn. Tuy nhiên, Martial không bao giờ trở thành giải pháp hữu hiệu. Đôi lúc, Erik ten Hag để Marcus Rashford đá cao nhất trên hàng công. Canh bạc này cũng thất bại. Rashford ít bị chỉ trích hơn vì anh chưa bao giờ là "số 9" đúng nghĩa.

Người hâm mộ Man Utd từng than phiền rằng đội nhà không nỗ lực chèo kéo Harry Kane. Nhưng ngay cả khi thất bại với tiền đạo tuyển Anh, "Quỷ đỏ" cũng chẳng có phương án B nào để thay thế.

Buổi chiều trên sân Old Trafford hôm 25/2, Man Utd nhận thất bại 1-2 trước Fulham. "Quỷ đỏ" sau chuỗi trận bay cao đã trở lại mặt đất.

Đây là trận đấu đội bóng của Erik ten Hag chơi dở, đặc biệt hàng công bị phơi bày vấn đề quan trọng. Họ không có tiền đạo cắm nào để giải quyết các tình huống đưa bóng vào khu vực cấm địa.

Với Man Utd, thất bại trước Fulham khiến họ bị Aston Villa - đội đứng thứ 4 trên BXH - nới rộng cách biệt lên thành 8 điểm. Mục tiêu kết thúc mùa giải với một vị trí trong nhóm dự UEFA Champions League với đại diện thành Manchester giờ lại khó khăn hơn.

Và nếu Man Utd không thể góp mặt ở sân chơi cấp CLB danh giá nhất châu lục mùa tới, Erik ten Hag sẽ phải hối hận vì các quyết định chuyển nhượng vào hè năm ngoái.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.