Siêu phẩm 'ngả bàn đèn' giúp Garnacho đổi đời

Nếu số bàn thắng hay kiến tạo trở thành thước đo đánh giá sự tiến bộ của một cầu thủ, thì Garnacho đang thăng tiến vượt bậc. Cú đúp vào lưới West Ham ở vòng 23 Premier League hôm 4/2 giúp tiền vệ người Argentina có 7 bàn ở mùa 2023/24, nhiều hơn 2 pha lập công so với năm ngoái.

Garnacho chơi ngày càng hay. Chỉ việc liên tục được HLV Erik ten Hag xếp đá chính cho thấy sự tin tưởng của chiến lược gia người Hà Lan vào tài năng tuổi teen.

Với Garnacho, sự nghiệp của anh ở Man Utd đổi đời kể từ siêu phẩm ngả bàn đèn trước Everton tại Premier League hôm 26/11. Bàn thắng ngoạn mục đó khởi đầu cho chuỗi ngày thăng hoa của tiền vệ 19 tuổi trong màu áo Man Utd.

Từ sau tình huống bay người móc bóng khiến sân Goodison Park của Everton đang sục sôi phải im lặng, Garnacho có thêm 5 bàn và 2 kiến tạo trong 14 trận tiếp theo, thành tích ấn tượng với một cầu thủ trẻ. Quan trọng hơn, Garnacho bắt đầu tạo ra ảnh hưởng lớn đến các trận đấu của đội.

Tính từ ngày 1/11/2023, Garnacho có 19 trận liên tiếp được đá chính. Đây là thống kê đáng chú ý khi trước đó cầu thủ này chỉ hai lần liên tiếp ra sân từ đầu.

Trong một thời gian dài, Garnacho sắm vai siêu dự bị. Một cầu thủ có khả năng tạo ra tác động từ băng ghế dự bị, còn hễ đá chính thì gây thất vọng. Điều đó giờ không còn.

Cụ thể, tính đến siêu phẩm vào lưới Everton, 4 trong 6 bàn của Garnacho cho Man Utd đều là khi cầu thủ này vào sân thay người. 4 đường kiến tạo tiền vệ người Argentina có được cũng tới theo cùng kịch bản.

Với Garnacho, trước khi có chuỗi 19 trận liên tiếp được đá chính, cầu thủ này chỉ hai lần được đá trọn vẹn 90 phút cho Man Utd, trước Charlton Athletic và Crystal Palace tại Carabao Cup. Còn từ sau trận gặp Everton, tiền vệ người Argentina có 8 trận đá hết 90 phút.

Những thống kê kể trên cho thấy Garnacho dần được HLV Erik ten Hag tin tưởng hơn. Vì nếu không, cầu thủ này sớm bị rút khỏi sân. Trong chuỗi 19 trận liên tiếp được đá chính, tiền vệ người Argentina cũng được giữ lại trên sân từ một giờ đồng hồ trở lên.

Garnacho có tài, lại còn trẻ. Mọi thứ với cầu thủ tuổi teen này chỉ dừng lại ở mức tiềm năng. Nếu tiếp tục nỗ lực để hoàn thiện bản thân, Garnacho hoàn toàn có thể phát triển lên nấc thang mới.

Sau cú ngả bàn đèn làm tung lưới Everton, đã có những sự so sánh Garnacho với Wayne Rooney và Cristiano Ronaldo, hai cầu thủ từng tạo ra được ảnh hưởng lớn tại "Nhà hát của những giấc mơ" ngay từ khi còn trẻ.

Thời điểm đó, Erik ten Hag từ chối đưa cậu học trò lên mây. Ông cho rằng Rooney và Ronaldo đều có bản sắc riêng, còn với Garnacho thì cầu thủ này còn chặng đường dài để phát triển.

Cựu thuyền trưởng Ajax cũng nhắn nhủ đến tiền vệ người Argentina phải cho thấy sự ổn định về phong độ. Đây là điều Garnacho không làm được tính đến trước bàn thắng vào lưới Everton.

"Muốn trở thành một cầu thủ như Rooney hay Ronaldo, bạn phải ghi 20 hoặc 25 bàn ở Premier League mỗi mùa. Không dễ để làm được điều đó. Chỉ những ai có sự chăm chỉ, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn mới đạt được cột mốc ấy. Garnacho vẫn còn nhiều việc phải làm, nhưng cậu ấy rõ ràng có tiềm năng", HLV Erik ten Hag chia sẻ.

Garnacho mới có 7 bàn trên mọi đấu trường mùa này. Anh còn chặng đường dài để chinh phục nếu muốn cán mốc 20 hay 25 bàn. Thế nhưng, một điểm đặc biệt của Garnacho là anh đang trở thành chân chạy cánh đúng nghĩa. Một cầu thủ đặt ở biên trái hay phải cũng đều có thể ghi bàn.

Những thống kê không biết nói dối. Garnacho ghi 3 bàn khi đá tiền vệ trái và 4 bàn bên cánh đối diện. Hồi tháng 11/2022, cầu thủ người Argentina từng bày tỏ sự thích thú khi được Erik ten Hag xếp đá ở cánh phải.

"Tôi luôn thích chơi rộng ở biên trái, vì đó là vị trí một cầu thủ thuận chân phải có thể cắt vào trong", Garnacho nói với kênh MUTV. "Còn muốn đá ở cánh phải với một cầu thủ thuận chân trái, thì bạn cũng phải sử dụng tốt cả chân không thuận".

Garnacho tiết lộ bản thân tập luyện chăm chỉ cả hai chân ngay từ lúc còn nhỏ. Theo anh, điều đó sẽ giúp bản thân có lợi cũng như trở nên giỏi hơn. Gặp Aston Villa và West Ham, Garnacho lập cú đúp, trong đó mỗi bàn đến bằng hai chân khác nhai.

Lịch sử của Man Utd từng được chứng kiến không ít chân chạy cánh trứ danh, như Ryan Giggs, David Beckham, Cristiano Ronaldo, Luis Nani... Tất cả họ đều để lại dấu ấn đậm nét ở "Nhà hát của những giấc mơ". Nửa thập niên qua, Man Utd chi hơn trăm triệu bảng cho Jadon Sancho và Antony với hy vọng tạo ra đôi cánh lợi hại, giúp CLB bay cao.

Sau tất cả, Garnacho giờ mới là "cầu thủ chạy cánh đúng nghĩa" với "Quỷ đỏ, và anh gia nhập Man Utd với mức phí chỉ 420.000 bảng.

