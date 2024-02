Sao Argentina khuyên Garnacho đừng ăn mừng giống Ronaldo

Chia sẻ với Ole, Angel Di Maria đưa ra lời khuyên cho Garnacho: “Việc học hỏi Ronaldo không sai. Tuy nhiên, cậu ấy không nên ăn mừng bàn thắng giống CR7. Nếu tôi là Garnacho, tôi sẽ ăn mừng giống Messi mỗi khi ghi bàn”.

Garnacho nổi tiếng với việc thần tượng Ronaldo hơn Messi dù là người Argentina. Ngôi sao 19 tuổi từng nhiều lần bắt chước cách ăn mừng “Siu” của huyền thoại người Bồ Đào Nha, tiêu biểu là sau khi ngã bàn đèn lập công vào lưới Everton tháng 11/2023.

Việc cầu thủ công khai bày tỏ sự yêu mến đối với Ronaldo, dù thi đấu chung với Messi tại ĐTQG Argentina, rất hiếm gặp. Không như Garnacho, nhiều người lo sợ điều đó có thể khiến Messi không hài lòng, ảnh hưởng đến vị trí của bản thân trên tuyển.

Nói thêm về tiềm năng của Garnacho, Di Maria cho biết: “Cậu ấy có tốc độ và kỹ thuật ấn tượng. Nếu có thêm kinh nghiệm thi đấu và tiến bộ, cậu ấy có thể góp mặt thường xuyên hơn tại tuyển Argentina”.

“Garnacho có tương lai rộng mở. Việc cậu ấy chơi tại Manchester United nói lên nhiều điều. Hiện tại, cậu ấy cần tập chắt chiu các cơ hội. Khi còn trẻ, tôi cũng muốn tạo đột phá cỡ 30 lần mỗi trận. Song, khi có kinh nghiệm hơn, tôi nhận ra độ hiệu quả mới là quan trọng nhất”, Di Maria bày tỏ.

