Tương lai De Bruyne khó đoán

Khi được hỏi về khả năng gia hạn của tiền vệ người Bỉ, Guardiola khéo léo né tránh, đồng thời khẳng định: "Chuyện đó phụ thuộc vào CLB và Kevin cùng người đại diện của cậu ấy. Tôi không can thiệp".

Trước khả năng De Bruyne có thể tiếp tục góp mặt cùng Man City ở FIFA Club World Cup và ở lại sân Etihad sau mùa hè 2025, Guardiola chỉ trả lời ngắn gọn: "Cậu ấy là cầu thủ của chúng tôi".

Goal đưa tin De Bruyne muốn ổn định tương lai và tập trung cải thiện màn trình diễn nhằm hướng tới việc tham dự World Cup 2026 cùng tuyển Bỉ. Mirror cho biết Man City sẵn sàng đề nghị một bản hợp đồng mới kéo dài thêm 12 tháng, nhưng De Bruyne sẽ phải chấp nhận mức giảm lương đáng kể.

Hiện tại, tiền vệ này nhận khoảng 375.000 bảng mỗi tuần. Trong hợp đồng mới, mức lương của anh có khả năng sẽ giảm xuống chỉ còn 150.000 bảng mỗi tuần.

Trong khi đó, Guardiola cho biết ưu tiên lớn nhất lúc này là tập trung giúp Man City kết thúc mùa giải một cách tốt nhất, với các mục tiêu còn lại là FA Cup, Premier League và FIFA Club World Cup.

HLV người Tây Ban Nha cũng gây chú ý khi từ chối nhận bất kỳ khoản thưởng nào nếu Man City vô địch Club World Cup - giải đấu có thể đem về tới 97 triệu bảng cho nhà vô địch.

"Chúng tôi không xứng đáng nhận thưởng mùa này. Nếu có chiến thắng, phần đó sẽ thuộc về CLB. Ban huấn luyện, cầu thủ cũng không xứng đáng", Guardiola thẳng thắn.

Hiện tại, FA Cup là cơ hội duy nhất để Man City giành danh hiệu quốc nội mùa này. Tuy nhiên, "The Citizens" sẽ đối mặt với thử thách không dễ khi Bournemouth từng đánh bại họ ở Premier League hồi đầu mùa.

