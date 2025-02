Cú sút vụng về phơi bày vấn đề của De Bruyne

Khi trọng tài Anthony Taylor thổi còi kết thúc trận đấu trên sân Etihad hôm 24/2, Dominik Szoboszlai ngã sấp mặt xuống mặt cỏ ướt sũng, kiệt sức sau 90 phút đầy căng thẳng. Trên đường biên, Arne Slot và Pep Guardiola bắt tay nhau, khép lại một cuộc so tài gay cấn. Cách đó vài bước chân, Kevin De Bruyne và Mohamed Salah - hai trong số những huyền thoại sống của Premier League - đứng trò chuyện đầy thân thiện.

Gần một thập kỷ đối đầu trong những cuộc đại chiến giữa Man City và Liverpool, De Bruyne và Salah luôn ở hai đầu chiến tuyến, nhưng tình cảm dành cho nhau vẫn rất lớn. Sau trận đấu, họ ôm nhau, như một sự thừa nhận lẫn nhau. Nhưng sự tương phản giữa hai ngôi sao này giờ đây lại trở nên rõ rệt: Salah vẫn là một cỗ máy săn bàn ổn định, trong khi De Bruyne đang dần đánh mất chính mình.

De Bruyne từng là người tạo ra điều không tưởng. Những cú chọc khe xuyên thủng hàng phòng ngự, những pha sút xa bùng nổ, những đường tạt bóng có độ chính xác đến từng milimet - tất cả làm nên thương hiệu của anh tại Man City. Nhưng giờ đây, những điều đó đang ngày càng hiếm hoi.

Trước Liverpool, De Bruyne thi đấu nhạt nhòa. Anh vẫn xử lý bóng mượt mà trong khoảng thời gian đầu trận, nhưng dấu ấn rõ nhất của bản thân lại là một đường chuyền bất cẩn khiến bóng lăn hết biên, biếu không cho Liverpool một quả phạt góc, cùng với cú sút xa vụng về đưa bóng bay lên khán đài.

Hơn ai hết, De Bruyne chắc hẳn hiểu rằng phong độ của mình đã giảm sút đáng kể. Không còn là nhạc trưởng lừng lẫy từng khuấy đảo hàng thủ đối phương, giờ đây anh chỉ còn là một phần trong guồng quay của đội bóng - và một phần đang chậm lại.

Nhưng vấn đề không chỉ nằm ở màn trình diễn trước Liverpool. Đây không phải lần đầu tiên trong mùa giải này người ta thấy một De Bruyne thiếu sắc bén. Sau những chấn thương liên tiếp, thể lực và tốc độ của anh không còn như trước. Những pha xử lý có phần nặng nề, sự sáng tạo từng là thương hiệu giờ đây cũng có dấu hiệu cạn kiệt.

Từ lâu, Pep Guardiola đã coi De Bruyne là học trò cưng. Sau khi Man City vô địch Champions League năm 2023, hình ảnh Pep ôm chặt De Bruyne, mắt rơm rớm nước mắt, đã trở thành khoảnh khắc đầy cảm xúc. “Bảy năm chiến đấu, và cuối cùng chúng ta đã làm được, Kev!”, Pep nói khi họ ôm nhau trên sân.

Nhưng hai năm sau, mọi thứ đã khác. Trong trận lượt về Champions League gặp Real Madrid, Guardiola quyết định để De Bruyne ngồi dự bị suốt trận. Còn trong cuộc đối đầu với Liverpool, anh là người đầu tiên bị thay ra, nhường chỗ cho James McAtee - một cầu thủ trẻ gần như không có cơ hội ra sân mùa này.

Quyết định này không đơn thuần là một sự thay đổi chiến thuật. Nó cho thấy rằng ngay cả Guardiola cũng đang cân nhắc về vai trò của De Bruyne trong tương lai.

Không thể phủ nhận, tuyến giữa của Man City đang bước vào giai đoạn chuyển giao. Những công thần như Ilkay Gundogan đã lớn tuổi, trong khi Mateo Kovacic, Rico Lewis và Phil Foden đang cố gắng thích nghi với những yêu cầu chiến thuật mới. Nhưng sự thật là Man City cần một cuộc cải tổ lớn hơn.

Đó là lý do tại sao Florian Wirtz - ngôi sao trẻ của Bayer Leverkusen - đang là mục tiêu hàng đầu của đội bóng. Tiền vệ người Đức 21 tuổi có thể trở thành người kế thừa hoàn hảo cho vai trò của De Bruyne. Nếu anh đến Etihad, cùng với sự trở lại của Rodri và sự phát triển của Nico González, tuyến giữa Man City sẽ có một diện mạo hoàn toàn mới.

Vậy còn De Bruyne? Liệu anh sẽ chấp nhận một vai trò dự bị, hay sẽ tìm kiếm thử thách mới?

De Bruyne đang hưởng mức lương 400.000 bảng mỗi tuần - con số khổng lồ đối với một cầu thủ không còn ở đỉnh cao phong độ. Hợp đồng của anh sẽ hết hạn vào tháng 6, và cho đến nay, chưa có dấu hiệu nào cho thấy Man City sẽ gia hạn với những điều kiện tương tự.

Theo một số nguồn tin, De Bruyne vẫn muốn ở lại Etihad, dù đang nhận được sự quan tâm từ câu lạc bộ mới của MLS tại San Diego. Nhưng quyết định cuối cùng không nằm trong tay anh. Nếu Guardiola cảm thấy De Bruyne không còn đáp ứng được yêu cầu, Man City sẽ sẵn sàng để anh ra đi.

Có thể họ sẽ đề nghị một bản hợp đồng mới với mức lương thấp hơn, hoặc có thể họ sẽ để anh tự do tìm kiếm bến đỗ mới. Nhưng nếu De Bruyne chấp nhận một vai trò dự bị, liệu anh có còn đủ khả năng để đóng góp cho Man City?

Chứng kiến sự sa sút của một huyền thoại chưa bao giờ là điều dễ dàng. De Bruyne không chỉ là một cầu thủ xuất sắc, mà còn là một trong những biểu tượng lớn nhất của Man City. Với 105 bàn thắng, 173 pha kiến tạo và 16 danh hiệu, anh đã khắc tên mình vào lịch sử CLB.

Nhưng bóng đá không có chỗ cho sự hoài niệm. Guardiola từng chia tay những huyền thoại như Yaya Touré, David Silva và Sergio Agüero khi họ không còn ở đỉnh cao. De Bruyne có thể sẽ là cái tên tiếp theo.

Cuối mùa giải này, một trong những quyết định khó khăn nhất trong sự nghiệp của Pep Guardiola sẽ được đưa ra: Giữ lại De Bruyne, hay để anh ra đi? Câu trả lời có thể sẽ định đoạt cả tương lai của Man City và của một trong những tiền vệ xuất sắc mà Premier League từng sản sinh.

