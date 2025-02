Dấu chấm hết cho De Bruyne

Ở tuổi 33, ngôi sao người Bỉ lần đầu tiên cảm nhận rõ sự bào mòn của thời gian khi không được Pep Guardiola sử dụng dù chỉ một phút trong trận lượt về vòng play-off Champions League với Real Madrid tại Santiago Bernabéu. Đó cũng là trận đấu “The Cityzens” nhận thất bại 1-3, qua đó thua chung cuộc 3-6 sau hai lượt trận, nói lời chia tay với giải.

Câu nói nổi tiếng của Jamie Carragher -“Hãy rời bỏ bóng đá trước khi bóng đá rời bỏ bạn” - dường như đang ứng nghiệm với De Bruyne. Anh chưa bao giờ thiếu đi phẩm chất của một cầu thủ hàng đầu, nhưng đôi chân của ngôi sao người Bỉ giờ đây không còn đủ sức để đáp lại những ý tưởng xuất sắc trong đầu.

Từ khi đặt chân đến Etihad vào năm 2015, Kevin De Bruyne trở thành nhạc trưởng trong hệ thống chiến thuật của Pep Guardiola, góp công lớn vào thành công rực rỡ của Man City. Nhưng mùa giải 2024-2025 này, hình ảnh một De Bruyne bùng nổ, sáng tạo và đầy sức mạnh đã dần phai nhạt.

Trận đấu lượt đi gặp Real Madrid là minh chứng rõ nhất. Được Guardiola tin tưởng điền tên vào đội hình xuất phát, nhưng trong suốt 84 phút trên sân, De Bruyne hầu như chỉ chạy theo bóng mà không để lại dấu ấn. Sau đó, anh bị đẩy lên ghế dự bị ở trận gặp Newcastle tại Premier League và không được sử dụng trong trận lượt về với Real Madrid - trận đấu được xem là quan trọng nhất mùa giải.

Không ai có thể phủ nhận đẳng cấp của De Bruyne. Mùa trước, dù gặp chấn thương nghiêm trọng và phải nghỉ thi đấu 5 tháng, anh vẫn kịp trở lại và đóng góp 6 bàn thắng cùng 17 pha kiến tạo sau 26 trận, giúp Man City giành chức vô địch Premier League lần thứ tư liên tiếp.

Nhưng mùa giải này là một câu chuyện hoàn toàn khác. Những chấn thương dai dẳng khiến nhạc trưởng người Bỉ không còn duy trì được phong độ ổn định. Trong 26 trận ra sân, anh chỉ đá chính 16 lần và có vỏn vẹn 9 lần tham gia vào các bàn thắng - con số quá khiêm tốn so với những mùa giải đỉnh cao của anh.

Dù từng sắm vai người hùng với bàn thắng quyết định giúp Man City ngược dòng trước Leyton Orient tại FA Cup, điều đó không đủ để che lấp thực tế rằng De Bruyne đang dần mất đi vị thế của mình.

Man City đang bước vào quá trình tái thiết đội hình và việc thay thế những công thần như De Bruyne là điều không thể tránh khỏi. Khi được hỏi về tương lai của cậu học trò, Pep Guardiola chỉ trả lời một cách lửng lơ:"Tương lai của cậu ấy phụ thuộc vào câu lạc bộ. Họ sẽ đánh giá dựa trên phong độ, độ tuổi và nhiều yếu tố khác. Tôi nghĩ CLB cần cân nhắc kỹ".

Hợp đồng của De Bruyne sẽ hết hạn vào mùa hè 2025, và theo The Times, anh vẫn muốn tiếp tục gắn bó với Man City. Nhưng trong bối cảnh đội bóng cần trẻ hóa lực lượng, các tin đồn về việc anh có thể chuyển đến MLS hoặc Saudi Arabia ngày càng rộ lên. The Telegraph thậm chí còn tiết lộ rằng Man City sẵn sàng để De Bruyne gia nhập một đội bóng "chị em" nếu anh quyết định ra đi.

Dẫu vậy, dường như Man City đã chuẩn bị sẵn một kế hoạch khác. Theo Daily Mail, đội bóng nước Anh đang đặt Florian Wirtz vào tầm ngắm như một phần trong công cuộc tái thiết đội hình.

Ngôi sao 21 tuổi của Bayer Leverkusen đang có một mùa giải thăng hoa với 15 bàn thắng và 11 pha kiến tạo, thu hút sự quan tâm từ Bayern Munich. Nhưng Man City đã theo dõi anh từ lâu và sẵn sàng tăng tốc trong thương vụ này để giảm độ tuổi trung bình của đội hình.

Wirtz được định giá khoảng 100 triệu euro, và nếu thương vụ này thành công, rất có thể anh sẽ trở thành nhạc trưởng mới tại Etihad. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc Kevin De Bruyne có thể trở thành người đầu tiên phải ra đi, khép lại một chương rực rỡ trong lịch sử Manchester City.

Một huyền thoại sắp nói lời tạm biệt - nhưng dù thế nào, Kevin De Bruyne vẫn sẽ mãi là biểu tượng của kỷ nguyên hoàng kim tại Etihad.

