YouTube tiến quân vào một thị trường cạnh tranh gay gắt

YouTube có thể sẽ cung cấp sách nói ngay trong năm tới.

Theo Wall Street Journal, YouTube đang cân nhắc đưa sách nói vào gói dịch vụ trả phí YouTube Premium. Ảnh minh họa: New York Times.

Hàng loạt tờ báo và trang tin công nghệ như Wall Street Journal (WSJ), Gadgets Now, Seoul Economic Daily,... đưa tin về việc YouTube có thể sẽ ra mắt tính năng sách nói vào năm tới.

Theo thông tin từ tờ WSJ, YouTube đã dành vài tháng qua để thảo luận với các nhà xuất bản và đang xem xét triển khai tính năng sách nói vào năm tới.

Tờ báo này trích dẫn các nguồn tin cho biết YouTube đang cân nhắc đưa sách nói vào gói dịch vụ trả phí YouTube Premium, loại dịch vụ có mức giá khởi điểm 15,99 USD /tháng tại Mỹ.

Động thái này nhằm tăng cường sức hấp dẫn cho gói dịch vụ trả phí của YouTube, đồng thời hướng đến việc tạo sự khác biệt so với các đối thủ trong lĩnh vực phát trực tuyến.

Đối phó với sách nói lậu trên YouTube

YouTube đang nhìn thấy cơ hội tiếp cận lượng khán giả khổng lồ, đồng thời tạo ra doanh thu từ sách nói, trong bối cảnh nền tảng của họ đang xuất hiện tràn lan các bản sách nói không được cấp phép.

Theo Goodereader, có thể dễ dàng tìm thấy các kênh đăng tải sách nói trên YouTube, với rất nhiều tác phẩm không có bản quyền. Quy trình hiện tại nhằm xác minh quyền sở hữu tác phẩm của người đăng tải trên YouTube không thực sự áp dụng hiệu quả đối với sách nói, do đó đã tạo nên một môi trường hỗn loạn và thiếu kiểm soát.

Không khó để tìm ra các bản sách nói trên YouTube. Ảnh: Reddit.

Một cuộc khảo sát với 1.706 người nghe sách nói từ 18 tuổi trở lên, do Edison Research thực hiện vào tháng 2, cho thấy 45% số người tham gia từng nghe sách nói trên YouTube, tăng so với tỷ lệ 35% ghi nhận trước đó.

Những người này cũng đánh giá YouTube là một kênh phân phối sách nói lớn. Tuy nhiên, phần lớn nội dung thường là các bản đọc AI kém chất lượng. Các sản phẩm sách nói AI vi phạm bản quyền này thậm chí còn lan sang cả những nền tảng như Spotify, dưới vỏ bọc các chương trình podcast.

Trong khi đó, các ý kiến về sách nói sử dụng giọng đọc AI vẫn còn trái chiều. Mặc dù mức tiêu thụ và số lượng sách nói sử dụng giọng đọc AI đều tăng trong năm 2025, tỷ lệ người sẵn sàng trải nghiệm các ấn phẩm này lại giảm từ 70% (năm 2025) xuống còn 61% (năm 2026).

Chỉ 16% người nghe sách nói từng thử qua các tác phẩm sử dụng giọng đọc AI và doanh thu từ các sản phẩm này chỉ chiếm 0,03% tổng doanh thu trong năm 2025. Do vậy, việc sử dụng giọng đọc AI ra sao cũng là một yếu tố cần cân nhắc với YouTube trong thời gian tới.

Cạnh tranh gay gắt trên thị trường sách nói

Nếu kế hoạch suôn sẻ, YouTube sẽ gia nhập thị trường sách nói đầy cạnh tranh, vốn đang do Spotify và Audible của Amazon thống trị. Trong những năm gần đây, sách nói đã trở thành một trong những phân khúc có hiệu quả tốt nhất trên thị trường sách.

Mốc thời gian năm 2027 của YouTube với sách nói chỉ là một mục tiêu dự kiến. Ảnh minh họa: ueah.

Trang TradingView dẫn số liệu của Hiệp hội Nhà xuất bản Mỹ cho biết, doanh thu từ sách nói kỹ thuật số đã vượt mốc 1 tỷ USD vào năm 2025, tăng mạnh so với 265 triệu USD vào năm 2016.

Endgadget đánh giá, do đã có những dịch vụ khác lâu đời hơn trên thị trường, sự thành công của YouTube sẽ phụ thuộc vào kho sách mà họ sở hữu cũng như tính cạnh tranh về giá cả. Spotify hiện cung cấp nhiều lựa chọn: các gói Premium bao gồm 15 giờ nghe sách nói mỗi tháng và người dùng có thể trả thêm 12 USD mỗi tháng để có thêm 15 giờ nghe thông qua gói bổ sung Audiobooks+.

Ngoài ra, Spotify còn có gói riêng biệt mang tên Audiobooks Access với giá 10 USD mỗi tháng, cũng cung cấp 15 giờ nghe. Ngoài ra, người dùng có thể mua lẻ từng cuốn sách thông qua trình phát web (Web Player) của Spotify.

Trong khi đó, gói thành viên tiêu chuẩn (Standard) của Audible có mức phí 9 USD mỗi tháng cho phép người dùng truy cập 1 cuốn sách/tháng từ kho sách của Audible. Gói thành viên Premium có mức phí 15 USD /tháng, cho phép mua một đầu sách nói với quyền sở hữu vĩnh viễn, đồng thời truy cập kho nội dung nghe không giới hạn.

Theo Endgadget, do mọi thứ vẫn còn ở giai đoạn rất sớm, công chúng sẽ phải đợi xem liệu tính năng này có thực sự được ra mắt, mức giá của YouTube Premium có bao gồm quyền nghe sách nói trong cả tháng hay không, hay liệu YouTube có bán lẻ từng ấn bản hay không.

Ngoài ra, cũng chưa có thông tin về những nhà xuất bản đang làm việc với YouTube và tính năng sách nói sẽ hiện diện ra sao, là một mục nhỏ nằm trong YouTube Music hay là một ứng dụng riêng biệt.

Theo Gadgetsnow, mốc thời gian năm 2027 chỉ là một mục tiêu dự kiến. Các cuộc đàm phán với nhà xuất bản có thể bị đình trệ và quá trình cấp phép thường là khâu tốn nhiều thời gian nhất trong bất kỳ kế hoạch ra mắt dịch vụ sách nói nào.