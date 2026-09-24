Thương vụ 400 triệu USD thâu tóm NXB sách nói lớn thứ ba thế giới

Podium Entertainment, nhà xuất bản sách nói đứng sau cuốn "The Martian", đã bị Presidio Investors bán cho hai công ty đầu tư tư nhân Flexpoint Ford và Shamrock Capital.

GoldState Music, một công ty đầu tư chuyên về quyền sở hữu âm nhạc, cũng tham gia góp vốn với tư cách cổ đông thiểu số. Các điều khoản tài chính không được công bố chính thức, nhưng tờ Wall Street Journal đưa tin thương vụ mua lại nhà xuất bản sách nói Podium có giá trị hơn 400 triệu USD .

Theo Publishers Weekly, Podium có khởi đầu khiêm tốn là một công ty khởi nghiệp nhỏ tại Toronto vào đầu những năm 2010. Ban đầu, Podium được biết đến nhờ sản xuất phiên bản sách nói cho cuốn tiểu thuyết The Martian (Người đến từ Hỏa tinh) của tác giả Andy Weir.

Từ thành công đó, công ty đã phát triển danh mục sản phẩm lên hơn 15.000 đầu sách, tập trung mạnh vào một số thể loại như LitRPG (kết hợp quy ước của game nhập vai với tiểu thuyết viễn tưởng) và progression fantasy (tiểu thuyết giả tưởng tập trung vào sự phát triển năng lực nhân vật), đồng thời khai phá các tác giả tự xuất bản.

Cho tới nay, Podium đã trở thành nhà xuất bản sách nói lớn thứ ba thế giới, với một số tác phẩm nổi bật như Dungeon Crawler Carl của Matt Dinniman, He Who Fights with Monsters của Shirtaloon và The Wandering Inn của Pirateaba, theo Fandompulse.

David Kaefer, cựu lãnh đạo cấp cao của Spotify, sẽ gia nhập hội đồng quản trị của Podium.

Scott Dickey, CEO của Podium, chia sẻ trong thông báo: "Chúng tôi rất tự hào về những thành quả đã đạt được đối với hàng nghìn tác giả và người lồng tiếng mà Podium đại diện, cũng như sự hỗ trợ to lớn từ Presidio Investors kể từ năm 2019. Thỏa thuận mua bán mới cũng là sự khởi đầu cho hành trình khác của chúng tôi".

"Điều mà dịch vụ phát trực tuyến (streaming) đã làm được cho các nhạc sĩ độc lập thì sách nói trên không gian số cũng đang làm được điều tương tự cho các tác giả độc lập. Podium đã xây dựng một nền tảng khác biệt dựa trên các IP giá trị. Quá trình này cũng giúp các tác giả tiếp cận khán giả toàn cầu mà vẫn giữ được quyền sở hữu đối với tác phẩm của mình", Mike Morris, Giám đốc điều hành tại Flexpoint Ford, cho biết thêm.

Ảnh: Fandompulse.

Sự biến động của thị trường sách nói

Thương vụ mua lại trên đánh dấu cột mốc quan trọng trong giai đoạn tăng trưởng nhanh chóng của Podium, phản ánh sự bùng nổ về doanh số sách nói. Presidio Investors đã mua lại Podium vào tháng 3/2019, sau đó, Scott Dickey đảm nhận vị trí CEO vào tháng 9 cùng năm.

Công ty đổi tên thành Podium Audio và đạt doanh thu 50 triệu USD vào năm 2020, với danh mục sản phẩm tăng từ khoảng 1.300 lên hơn 2.000 đầu sách chỉ trong vòng 1 năm. Đến năm 2024, công ty tiếp tục đổi tên thương hiệu thành Podium Entertainment, đồng thời mở rộng sang mảng xuất bản sách điện tử và sách in.

Một bài viết của PW Studio vào năm 2025 ghi nhận danh mục sản phẩm của công ty ở mức hơn 10.000 đầu sách và con số hơn 15.000 được đưa ra trong thông báo mua lại cho thấy sự tăng trưởng liên tục kể từ thời điểm đó.

Mặc dù Podium đã đạt được sự tăng trưởng mạnh mẽ, nhưng con số 15.000 đầu sách vẫn còn kém xa so với RBmedia, nhà xuất bản sách nói lớn nhất thế giới với danh mục hơn 100.000 sách vào năm 2025.

Bản thân RBmedia cũng đã nhiều lần đổi chủ: Từ Wasserstein & Co. (năm 2014) sang Shamrock Capital Advisors (năm 2015), rồi đến KKR (năm 2018, với giá trị thương vụ được cho là khoảng 500 triệu USD ), và cuối cùng là các chủ sở hữu hiện tại, H.I.G. Capital cùng Francisco Partners.

Hai đơn vị này đã mua lại công ty từ KKR vào tháng 9/2023 với mức giá được cho là hơn 1 tỷ USD , thời điểm danh mục sản phẩm của công ty đạt khoảng 66.000 tựa sách.

Kịch bản nào cho nền tảng sách nói Podium?

CEO Scott Dickey vẫn tiếp tục điều hành và coi thương vụ mua bán này là một cơ hội. Ông chia sẻ: "Việc hợp tác với các đội ngũ tại Flexpoint, Shamrock và GoldState mang lại cơ hội giúp chúng tôi nhanh chóng mở rộng năng lực hoạt động".

Tuy nhiên, không phải tác giả nào hợp tác với Podium cũng chia sẻ sự lạc quan của Dickey. John Van Stry, tác giả có gần 30 cuốn sách được Podium xuất bản, đã bày tỏ sự lo ngại sâu sắc trước tin tức này: "Vậy là Podium, đơn vị đã phát hành khoảng 30 cuốn sách của tôi, vừa bị bán cho một công ty đầu tư tư nhân. Điều đó đồng nghĩa với dấu chấm hết. Mọi nhân viên tại Podium sẽ bị sa thải.

Công ty sẽ bị xẻ nhỏ và bán từng phần để kiếm lời cho chủ sở hữu mới. Nhưng trước tiên, họ sẽ vay một khoản nợ dựa trên tài sản của chính Podium, rồi mới chia nhỏ và đẩy công ty vào cảnh phá sản. Tôi cần xem lại các hợp đồng của mình. Có lẽ tôi sẽ phải trao đổi với luật sư", Stry bày tỏ.

Nỗi lo sợ của Van Stry phản ánh một kịch bản quen thuộc của các công ty đầu tư tư nhân trên nhiều lĩnh vực: chất chồng nợ nần lên công ty được mua lại (dựa trên chính tài sản của công ty đó), rút ​​ruột giá trị để phục vụ cho chủ sở hữu mới, và để phần còn lại bị bán tháo hoặc sụp đổ khi đến hạn trả nợ.

Liệu đây có phải là kế hoạch dành cho một công ty quy mô như Podium hay không thì vẫn còn phải chờ. Tuy nhiên, việc thương vụ mua lại trị giá hơn 400 triệu USD diễn ra đúng thời điểm thị trường sách nói ngày càng khốc liệt và sự xuất hiện của AI đang khiến các cơ sở hạ tầng sách nói trước đây có nguy cơ lỗi thời, là điều đáng suy ngẫm.