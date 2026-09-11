Lý do dàn sao hạng A Hollywood đến với sách nói

Các dịch vụ phát trực tuyến đang đẩy mạnh chiêu mộ nhiều tên tuổi lớn để đọc và diễn xuất trong các tác phẩm sách nói của mình khi thị trường bùng nổ.

Ảnh: Town&Country.

Theo The Telegraph, từng bị coi là "người anh em họ" kém hào nhoáng trong thế giới xuất bản, sách nói hiện trải qua cuộc "lột xác" theo phong cách Hollywood với sự góp mặt của dàn sao đình đám.

Chất Hollywood trong sách nói

Các dịch vụ phát trực tuyến như Audible và Spotify đang đẩy mạnh mời các ngôi sao hạng A tham gia đọc sách nói, theo đà tăng trưởng mạnh mẽ của thị trường trong những năm gần đây.

Toni Collette, nữ diễn viên từng đóng vai chính trong bộ phim Little Miss Sunshine (2006) và Kit Harington, nam diễn viên của loạt phim truyền hình ăn khách Game of Thrones, đã tham gia phiên bản âm thanh tác phẩm The Murder at the Vicarage của Agatha Christie do Audible sản xuất.

Công tác quảng bá sách nói cũng mang đậm phong cách Hollywood. Đơn cử như các quảng cáo của Audible tại các ga tàu điện ngầm ở London có hình ảnh nữ diễn viên người Australia Toni Collette để giới thiệu tác phẩm mới này.

Các dự án lớn khác có sự góp mặt của những tên tuổi đình đám như bản sách nói với dàn diễn viên đông đảo cho bộ truyện Harry Potter, với sự tham gia của các tên tuổi như Hugh Laurie, Matthew Macfadyen và James McAvoy.

Aurelie de Troyer, Giám đốc phụ trách nội dung quốc tế tại Audible (thuộc sở hữu của Amazon), cho biết mục tiêu không phải là sao chép những gì khán giả thấy trên màn ảnh, mà là tạo ra một trải nghiệm mới mẻ cho thính giả.

Bà chia sẻ với tờ The Telegraph: "Chúng tôi thực hiện các sản phẩm của mình với cùng tham vọng sáng tạo và sự chỉn chu trong kỹ thuật mà bạn thường thấy ở lĩnh vực điện ảnh và truyền hình...

"Đây không phải là những cuốn sách nói theo kiểu truyền thống. Đó là những trải nghiệm âm thanh mang đậm chất điện ảnh: quy tụ dàn diễn viên lồng tiếng đông đảo, sử dụng nhạc nền được sáng tác riêng và công nghệ âm thanh hiện đại giúp đưa người nghe như đang thực sự sống trong câu chuyện.

“Khán giả luôn hiện hữu với những tác phẩm đầu tư: chỉ riêng các phiên bản sách nói Harry Potter với dàn lồng tiếng đầy đủ đã bán được hơn 5 triệu bản trong 9 tháng qua. Bên cạnh đó, các diễn viên hạng A ngày càng bị thu hút về sự tự do sáng tạo và tính gần gũi mà loại hình này mang lại; chúng tôi rất hào hứng khi được mang đến cho họ những tác phẩm xứng tầm với tài năng của họ”, bà chia sẻ.

Trước đó, công ty đã mời nam diễn viên Harris Dickinson và nữ diễn viên Marisa Abela đảm nhận vai trò lồng tiếng cho nhân vật Mr. Darcy và Elizabeth Bennet trong tác phẩm Kiêu hãnh và Định kiến.

Harris Dickinson và nữ diễn viên Marisa Abela trong bản sách nói Kiêu hãnh và định kiến. Ảnh: The Telegraph.

Dự án chuyển thể tác phẩm của Jane Austen lần này cũng sở hữu phần thiết kế âm thanh đậm chất điện ảnh nhờ công nghệ Dolby Atmos cùng phần nhạc nền do Morgan Kibby, nhà soạn nhạc từng được đề cử giải Grammy, sáng tác.

Đón đầu các làn sóng xuất bản

Theo Rachel Ghiazza, Giám đốc nội dung của Audible, sách nói được dàn dựng công phu (với nhiều người lồng tiếng) không hề lấn át sách nói truyền thống mà đóng vai trò bổ trợ cho nhau.

Tờ USA Today cho biết doanh số của các phiên bản do một người đọc duy nhất vẫn ổn định ngay cả khi phiên bản đa diễn viên của cùng một tác phẩm được phát hành. Tuy nhiên, tỷ lệ người nghe hoàn tất các tác phẩm đa giọng lại cao hơn so với sách nói do một người đọc, đặc biệt là ở thể loại lãng mạn pha lẫn yếu tố kỳ ảo, thể loại đang ăn khách lớn hiện nay.

Mặc dù công chúng có thể tìm thấy các nội dung kỳ ảo trên truyền hình, nhưng sách nói sống động mang lại trải nghiệm giàu trí tưởng tượng tương tự mà không gây mỏi mắt do nhìn màn hình. Thêm vào đó, sách nói rất thuận tiện để thưởng thức ngay cả khi đang di chuyển.

Theo số liệu từ Hiệp hội Nhà xuất bản Anh, thị trường sách nói nước này đã tăng trưởng 10% trong năm 2025, đạt mức 255 triệu bảng. Sự tăng trưởng liên tục này một phần nhờ khán giả trẻ ưa chuộng khả năng thực hiện đa nhiệm khi nghe sách nói, chẳng hạn như vừa nghe vừa tập thể dục hoặc trong lúc di chuyển.

Giới nghệ sĩ chủ động chọn sách nói

Tờ Town and Country dẫn lời Diana Dapito, người phụ trách lập kế hoạch nội dung tại Audible, cho biết năm 2025 rằng số lượng ngôi sao quan tâm đến Audible bắt đầu tăng mạnh trong đại dịch Covid-19, khi các dự án phim ảnh và truyền hình bị đình trệ.

Bà nói: "Họ có nhiều thời gian hơn để mang đến những màn thể hiện đầy lôi cuốn. Họ vừa tìm thấy sự thỏa mãn về mặt sáng tạo, vừa chinh phục được những thử thách thú vị theo cách hấp dẫn nhất". Theo một nguồn tin, các ngôi sao hạng A có thể kiếm được tới 150.000 USD chỉ sau vài ngày làm việc cho một dự án sách nói.

Sự gia tăng đột biến số lượng ngôi sao chuyển từ màn ảnh rộng sang sách nói cũng diễn ra song song với sự lên ngôi của dòng sách hồi ký người nổi tiếng. Theo dữ liệu từ Goodreads, năm 2023 ghi nhận hơn 400 cuốn hồi ký tiếng Anh được xuất bản; con số này cao gấp 4 lần so với năm 2019.

Các công ty quản lý nghệ sĩ cũng bắt đầu nhận thấy tiềm năng từ xu hướng này. “Tôi cho rằng việc các ngôi sao viết hồi ký đã thu hút thêm nhiều người nổi tiếng đến phòng thu để tự đọc tác phẩm của mình, qua đó nâng cao vị thế của sách nói trong toàn ngành”, Dan Zitt, người phụ trách sản xuất nội dung tại Penguin Random House Audio, nhận định.

Đối với nhiều ngôi sao, việc thu âm sách nói hấp dẫn (và ít rủi ro) hơn so với việc tung ra một thương hiệu rượu tequila hay một chương trình podcast kiểu đại trà nào đó, vốn đòi hỏi nỗ lực bền bỉ suốt nhiều năm và tiêu tốn nhiều công sức để kết nối, huy động các mối quan hệ.

Ngoài ra, còn có cơ hội đạt danh hiệu, chẳng hạn như Viola Davis đã khẳng định vị thế của mình khi giành giải Grammy vào năm 2023 nhờ phần đọc lời dẫn cho cuốn hồi ký của bà. Những ngôi sao khác như Carol Burnett và Michael J. Fox gần đây cũng đã nhận giải Grammy nhờ các sản phẩm sách nói của họ.

Như vậy, ngành công nghiệp sách nói trị giá hàng tỷ USD đang bùng nổ không chỉ với nhà xuất bản, độc giả mà còn cả thế giới Hollywood, vốn đã quen săn tìm những mảng đầu tư chất xám sinh lợi.