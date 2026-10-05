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Đọc vị hành vi con người

Cuốn sách dành cho bất kỳ ai từng băn khoăn: “Điều người đối diện đang nói có phải là sự thật?” Không dựa vào những mẹo suy đoán cảm tính, tác phẩm đưa người đọc bước vào thế giới của ngôn ngữ cơ thể, biểu cảm khuôn mặt và những tín hiệu vô thức mà con người vô tình bộc lộ trong giao tiếp hàng ngày.

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Cách 'bắt chước' nói chuyện theo phong cách điệp viên

  • Thứ hai, 5/10/2026 16:25 (GMT+7)
  • 44 phút trước

Brian có thể dạy bất cứ ai cách khiến người khác bật mí chính xác những gì họ muốn biết.

Sổ tay điệp viên: Cách thiết lập định chuẩn

Đó là một chiều thứ bảy oi bức giữa mùa hè ở Thủ đô Washington. Tôi và người đàn ông ấy ngồi ăn tại một tiệm bánh mì nhỏ mang tên Cosi. Ông ngồi đối diện tôi - tôi khá chắc ông ta đang dò xét đánh giá tôi. Chúng tôi không đi một mình; tôi đã mời thêm một vài giảng viên từ Viện Ngôn ngữ Cơ thể tham gia cuộc gặp.

Người bạn dùng bữa với tôi không cao như tôi nghĩ - khoảng 1 mét 70 hoặc 1 mét 75. Ông ta có bộ tóc màu vàng sẫm, khuôn mặt nhẵn nhụi râu, cùng một giọng nói trầm vang đầy cuốn hút. Người lạ mặt điển trai này toát lên một vẻ bí ẩn đầy mê hoặc cùng nụ cười ấm áp, hiền lành; thế nhưng tôi biết ông ta hiểu thấu tôi còn hơn cả đội ngũ của tôi tại Viện - bởi lẽ hai người chúng tôi có cùng một lối tư duy.

Chàng James Bond thời hiện đại này là kiểu người mà khi gặp, bạn chỉ ước mình mang theo cây bút và sổ tay để ghi chú, hoặc tốt hơn cả là một máy ghi âm. Tên ông ta? Brian O’Shea. Dù người này chưa từng nói rõ nơi làm việc hay công việc hiện tại, nhưng rõ ràng Brian hoạt động trong ngành tình báo và là một “gã ngầu” đầy cuốn hút. Brian chỉ tiết lộ ông là một nhà thầu riêng cho nhiều cá nhân, doanh nghiệp tư nhân và (tôi đoán thôi) cả chính phủ.

Brian có thể dạy bất cứ ai cách khiến người khác bật mí chính xác những gì họ muốn biết. Với sự cho phép của Brian, dưới đây là một vài chiến lược yêu thích của ông (và giờ là của tôi) để khiến một “đối tượng” mở lòng và mở lời.

Phong cách ảnh 1

Nói chuyện với phong cách bí ẩn và cuốn hút kiểu điệp viên để nhận về nhiều thông tin hơn. Ảnh: NYT.

Dùng lời lẽ thuyết phục. Khi Brian phải nói dối trong công việc, ông sẽ luôn giữ lời nói dối gần với sự thật nhất có thể. Một lần, ngồi tại một quán bar ở Washington cùng nhóm nhân viên trẻ tuổi của chính phủ nhưng không quen biết từ trước, một cô gái hỏi: “Anh làm nghề gì hả Brian?”

“Tôi là nhà thầu cho chính phủ.” Ông đáp. Câu trả lời gần với sự thật - tại Washington, công việc “làm nhà thầu cho chính phủ” phổ biến đến mức Brian biết rằng câu đáp lời như vậy sẽ không khiến cô gái kia hỏi han thêm.

Biến mình thành một kẻ nhàm chán. Khi Brian muốn đối tượng mở lời, ông sẽ chủ ý hạ thấp bản thân và cố biến mình “nhạt nhẽo” nhất có thể. Làm vậy sẽ khiến đối phương hạ thấp cảnh giác. “Hầu hết mọi người chẳng thực sự quan tâm bạn nói gì đâu”, Brian lý giải. “Họ chỉ đang chờ đến lượt mình để kể về bản thân thôi.”

Nếu đối phương hỏi cụ thể hơn, Brian sẽ tuôn ra một tràng thuật ngữ kỹ thuật khô khan. “Nếu cô ấy hỏi: ‘Anh công tác ở đâu?’, tôi sẽ đáp: ‘Tôi chủ yếu làm việc trong lĩnh vực kiến trúc mạng lưới.’” Lưu ý rằng đối phương đã hỏi Brian làm việc ở tổ chức nào, nhưng ông lại trả lời về lĩnh vực công việc của mình - sau đó thêm vào vài chi tiết tẻ nhạt về phân tích dịch vụ hoặc lượng người dùng duy nhất để khiến đối phương chán ngán. “Và rồi chẳng mấy chốc, cô ấy chỉ muốn hướng cuộc chuyện trò về phía mình.”

Hãy dí dỏm! Brian khuyên bạn nên tận dụng sự hài hước (đây cũng là sở trường của tôi, vì tôi từng một thời gian làm diễn viên hài độc thoại!). Cũng cô gái đó đã cất lời hỏi: “Vậy anh có hỗ trợ công việc cho cơ quan nào không?”

“Có, tôi trợ việc cho một trong những cơ quan có tên gồm ba chữ, đó là...” Ông dừng lại, cố tình kéo dài khoảnh khắc lúc ấy làm cô nàng háo hức nghiêng người sát hơn, rồi cất lời: “DMV.”

Cô nàng liền phá lên cười. “Tôi có thể kể cho cô nghe tất tần tật...” Ông nói, “nhưng mà nói thật nhé, cô sẽ ngủ gục mất. Thế còn cô, cô làm gì?”

Và thế là Brian bắt đầu kéo cô nàng vào câu chuyện của chính mình, lắng nghe cô kể về cuộc đời. Từ đó, họ không bao giờ quay lại tìm hiểu về ông nữa.

Janine Driver/Bách Việt Books-NXB Dân Trí

Phong cách Nói chuyện Điệp viên

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