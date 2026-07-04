Sự nổi lên của tiểu thuyết thể thao với Hollywood

Từ đầu năm tới nay ghi nhận thành công của nhiều bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết thể thao như "Heated Rivery" và "Off Campus". Làn sóng này hứa hẹn dâng cao với nhiều dự án mới.

Ảnh: Amazon Prime.

Amazon Prime đã gặt hái thành công vang dội ngay đầu hè năm nay với phim lãng mạn thể thao Off Campus, bản chuyển thể từ cuốn đầu tiên trong loạt truyện The Deal của tác giả Elle Kennedy.

Nhà bình luận Katie Fraser của tờ The Bookseller đã nhận được rất nhiều chia sẻ từ bạn bè về bộ phim này. "Nó thực sự hợp gu mình" hay "mình đã xem hết phim trên máy bay và rất thích. Mình còn bật khóc nữa cơ", những người này chia sẻ.

Một người bạn còn đánh giá: “Bộ phim đậm chất nữ tính đấy". Ở đây, từ "nữ tính" không gắn liền với hàm nghĩa chê bai hay những định kiến về sự nông cạn hoặc phù phiếm, mà là để chỉ đối tượng khán giả mục tiêu của bộ phim.

Với trọng tâm thể hiện sự tự chủ của phái nữ, kết hợp cùng hình ảnh những người đàn ông thấu hiểu cảm xúc, Off Campus là liều thuốc chữa lành cho phụ nữ trước những ám ảnh trong hẹn hò thời hiện đại. Tác phẩm gợi lại cảm giác hoài niệm về sự nồng nhiệt, lý tưởng của thời đại học và những rung động mãnh liệt khi mới yêu.

Thành công của bộ phim chuyển thể đã tạo ra tác động tích cực lan tỏa sang ngành xuất bản. Alex Call, biên tập viên phụ trách bảng xếp hạng sách tại Anh, đánh giá: "Elle Kennedy là tác giả rất đáng chú ý, Tiểu thuyết The Deal (do Piatkus phát hành) năm 2015 đã vươn lên vị trí thứ 20 trong bảng xếp hạng Top 50 tại Anh".

Sách của Kennedy bán rất chạy ở mọi định dạng, từ sách giấy, sách nói cho đến sách điện tử, với tổng doanh số toàn bộ loạt truyện Off Campus đạt hơn 110.882 bản theo số liệu từ NielsenIQ BookScan.

Chuyện tình thể thao nổi lên

Có một điểm chung thú vị giữa Off Campus và một tác phẩm chuyển thể ăn khách khác: Heated Rivalry. Chúng đều có nhân vật chính là các vận động viên khúc côn cầu trên băng.

Và giờ đây, Netflix đã công bố kế hoạch chuyển thể cuốn Icebreaker của Hannah Grace (do Simon & Schuster phát hành). Đây là câu chuyện tình yêu chốn học đường giữa Anastasia Allen, vận động viên trượt băng nghệ thuật và Nate Hawkins, cầu thủ khúc côn cầu. Hollywood Reporter cho biết, quyết định bật đèn xanh cho dự án này được đưa ra ngay sau khi Netflix ghi nhận sự thành công của Off Campus và Heated Rivalry.

Dự án phim chuyển thể đề tài lãng mạn thể thao hứa hẹn ăn khách. Ảnh: Atria Books.

Theo Macleans, trên thực tế, tiểu thuyết lãng mạn về thể thao đã xuất hiện từ lâu. Có thể kể đến loạt truyện về bóng bầu dục Chicago Stars của Susan Elizabeth Phillips đầu những năm 2000, những chàng trai cơ bắp quyến rũ trong các tác phẩm về bóng bầu dục và bóng chày của Jaci Burton vào thập niên 2010, hay các câu chuyện tình yêu bóng bầu dục của Alexa Martin ra mắt năm 2018.

Vậy điều gì khiến những câu chuyện tình lãng mạn trong thể thao luôn có sức hút và gần đây lại trỗi dậy mạnh mẽ như vậy?

Có hai yếu tố đáng chú ý: sự phát triển của BookTok và một thế hệ am hiểu mạng xã hội. Nhờ sự lan tỏa của mạng xã hội, "bộ ba quyến rũ" trong thế giới sách, bao gồm các cảnh nóng, yếu tố lãng mạn và hoạt động thể thao, thu hút đông đảo người yêu sách trực tuyến, trong đó phần lớn là nữ giới.

Trong các bộ phim chuyển thể vừa qua, "bộ ba quyến rũ" trên càng trở nên sống động nhờ bối cảnh được thiết kế đầy tính thẩm mỹ, mang hướng hoài cổ cùng cốt truyện dễ đoán nhưng đầy lôi cuốn.

BookTok đã mang đến cho các độc giả một không gian để bàn luận về thể loại lãng mạn và nhờ đó, thu hút họ đến với những tác phẩm thường bị đánh giá thấp này.

Tiểu thuyết từ góc nhìn của nữ giới

Không phải ngẫu nhiên mà các tiểu thuyết được chuyển thể thành phim đều do phụ nữ chấp bút. Những bộ phim này thể hiện góc nhìn của phái nữ, ngay cả Heated Rivalry, dù xoay quanh câu chuyện của các cầu thủ khúc côn cầu nam, vẫn thu hút đông đảo khán giả nữ.

Khán giả đang tìm kiếm những câu chuyện đề cao các mối quan hệ gắn bó, quan tâm và chăm sóc lẫn nhau, được thể hiện qua sự gắn kết thân mật và khả năng giao tiếp cởi mở.

Việc chọn các môn thể thao mùa đông, cụ thể là khúc côn cầu trên băng, làm bối cảnh đã mang lại cho những câu chuyện một nét sắc sảo riêng. Đây cũng là một sự kết hợp giữa băng và lửa nhưng hoàn toàn khác biệt so với tác phẩm A Game of Thrones của George R.R. Martin.

Những pha xử lý mạnh mẽ của môn khúc côn cầu làm nổi bật những khía cạnh dịu dàng, giàu cảm xúc của các nhân vật nam; đồng thời, sự căng thẳng đầy gợi cảm trong tình yêu lại tạo nên sự tương phản với sân băng lạnh giá.

Off Campus và Heated Rivalry tạo ra những không gian an toàn để mơ ước, không phải về sự giàu có tột bậc hay thành công trong sự nghiệp, mà là về một mối quan hệ thân mật, một cảm giác an toàn và được trân trọng.