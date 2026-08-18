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Sách của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh ra mắt tại Thụy Điển

  • Thứ ba, 18/8/2026 19:30 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh sẽ giao lưu với độc giả tại Stockholm ngày 29/8, nhân dịp tác phẩm đầu tiên của ông được chuyển ngữ và xuất bản bằng tiếng Thụy Điển.

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Dự kiến, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh sẽ giao lưu với độc giả tại Thụy Điển vào ngày 29/8. Ảnh: Khánh Linh.

Theo thông tin từ Đại sứ quán Thụy Điển, ngày 29/8, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh sẽ tham gia chương trình “Sagor från Vietnam” (Tạm dịch: Truyện cổ Việt Nam) tại Tranströmerbiblioteket, Stockholm (Thụy Điển). Đây là dịp độc giả Thụy Điển lần đầu tiếp cận thế giới văn chương của ông bằng tiếng Thụy Điển.

Tác phẩm đầu tiên của Nguyễn Nhật Ánh được chuyển ngữ sang tiếng Thụy Điển là Có hai con mèo ngồi bên cửa sổ. Cuốn sách do dịch giả Hiền Ekeroth chuyển ngữ và được Bokförlaget Barnens Val xuất bản.

Chương trình “Sagor från Vietnam” có chủ đề “Vänskap utan gränser” (Tạm dịch: Tình bạn không biên giới), hướng tới trẻ em, thanh thiếu niên và người lớn. Sự kiện kết hợp giao lưu tác giả, đọc sách và các hoạt động sáng tạo, với sự tham gia của IBBY Sverige và Bokförlaget Barnens Val.

Theo chương trình, nhà văn sẽ trò chuyện cùng tác giả, chuyên gia khuyến đọc Phạm Thị Hoài Anh bằng tiếng Anh. Sự kiện còn bao gồm hoạt động kể chuyện song ngữ, workshop sáng tạo và triển lãm sách thiếu nhi Việt Nam.

Theo nhà xuất bản Trẻ, tác giả Có hai con mèo ngồi bên cửa sổ xuất hiện tại Stockholm khi tác phẩm của ông được đưa đến độc giả Thụy Điển. Những câu chuyện xoay quanh tuổi thơ, tình bạn, tình yêu và những điều bình dị trong đời sống Việt Nam được chuyển ngữ, mở ra cơ hội để độc giả Bắc Âu tiếp cận một phần văn hóa và đời sống Việt Nam qua văn chương.

Ông là tác giả quen thuộc với nhiều thế hệ độc giả Việt Nam qua các tác phẩm như Kính vạn hoa, Cho tôi xin một vé đi tuổi thơMắt biếc. Những tác phẩm của Nguyễn Nhật Ánh được dịch ra tiếng Anh, gồm: Ticket to childhood, Crying in trees, I see yellow flowers in the green grass...

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Trân trọng.

Đức An

nhà văn nguyễn nhật ánh Nguyễn Nhật Ánh thụy điển mắt biếc việt nam

  • Nguyễn Nhật Ánh

    Nguyễn Nhật Ánh

    Nguyễn Nhật Ánh là một nhà văn rất thành công với đề tài thanh thiếu niên với hơn 100 tác phẩm các thể loại. Tên tuổi của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh gắn liền với các tác phẩm như "Mắt biếc", "Còn chút gì để nhớ", "Hạ đỏ", "Cô gái đến từ hôm qua", "Chú bé rắc rối", "Kính vạn hoa",... Năm 1995, ông được bầu chọn là nhà văn được yêu thích nhất đồng thời được Hội Nhà văn TP.HCM chọn là một trong 20 nhà văn trẻ tiêu biểu trong trong 20 năm (1975 - 1995).

    Bạn có biết: Năm 2010, tác phẩm "Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ" của ông đã đoạt giải thưởng văn học ASEAN.

    • Ngày sinh: 07/05/1955
    • Bút danh: Nguyễn Nhật Ánh
    • Quê quán: Thôn An Mỹ, xã Bình An, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.
    • Tác phẩm tiêu biểu: Kính vạn hoa, Bàn có năm chỗ ngồi, Nữ sinh, Mắt biếc, Tôi đã thấy hoa vàng trên cỏ xanh, Tôi là Bêtô, Đảo mộng mơ,...

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Thử thách lớn của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh

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Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh kể quá trình lao động sáng tạo đầy áp lực, kéo dài suốt 10 năm khi viết "Kính Vạn Hoa". Ông mong có bộ truyện và tác giả mới để không cần nghĩ đến chuyện viết tiếp tác phẩm này.

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