Sách của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh ra mắt tại Thụy Điển

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh sẽ giao lưu với độc giả tại Stockholm ngày 29/8, nhân dịp tác phẩm đầu tiên của ông được chuyển ngữ và xuất bản bằng tiếng Thụy Điển.

Dự kiến, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh sẽ giao lưu với độc giả tại Thụy Điển vào ngày 29/8. Ảnh: Khánh Linh.

Theo thông tin từ Đại sứ quán Thụy Điển, ngày 29/8, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh sẽ tham gia chương trình “Sagor från Vietnam” (Tạm dịch: Truyện cổ Việt Nam) tại Tranströmerbiblioteket, Stockholm (Thụy Điển). Đây là dịp độc giả Thụy Điển lần đầu tiếp cận thế giới văn chương của ông bằng tiếng Thụy Điển.

Tác phẩm đầu tiên của Nguyễn Nhật Ánh được chuyển ngữ sang tiếng Thụy Điển là Có hai con mèo ngồi bên cửa sổ. Cuốn sách do dịch giả Hiền Ekeroth chuyển ngữ và được Bokförlaget Barnens Val xuất bản.

Chương trình “Sagor från Vietnam” có chủ đề “Vänskap utan gränser” (Tạm dịch: Tình bạn không biên giới), hướng tới trẻ em, thanh thiếu niên và người lớn. Sự kiện kết hợp giao lưu tác giả, đọc sách và các hoạt động sáng tạo, với sự tham gia của IBBY Sverige và Bokförlaget Barnens Val.

Theo chương trình, nhà văn sẽ trò chuyện cùng tác giả, chuyên gia khuyến đọc Phạm Thị Hoài Anh bằng tiếng Anh. Sự kiện còn bao gồm hoạt động kể chuyện song ngữ, workshop sáng tạo và triển lãm sách thiếu nhi Việt Nam.

Theo nhà xuất bản Trẻ, tác giả Có hai con mèo ngồi bên cửa sổ xuất hiện tại Stockholm khi tác phẩm của ông được đưa đến độc giả Thụy Điển. Những câu chuyện xoay quanh tuổi thơ, tình bạn, tình yêu và những điều bình dị trong đời sống Việt Nam được chuyển ngữ, mở ra cơ hội để độc giả Bắc Âu tiếp cận một phần văn hóa và đời sống Việt Nam qua văn chương.

Ông là tác giả quen thuộc với nhiều thế hệ độc giả Việt Nam qua các tác phẩm như Kính vạn hoa, Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ và Mắt biếc. Những tác phẩm của Nguyễn Nhật Ánh được dịch ra tiếng Anh, gồm: Ticket to childhood, Crying in trees, I see yellow flowers in the green grass...