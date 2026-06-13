Cậu bé từ Cà Mau đến TP.HCM xin chữ ký nhà văn Nguyễn Nhật Ánh

Nghỉ hè, Huỳnh Thức Quân được mẹ đưa từ Cà Mau lên TP.HCM để gặp nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Em là một trong hàng trăm độc giả thức dậy từ tinh mơ để xếp hàng xin chữ ký tác giả.

Huỳnh Thức Quân được mẹ đưa từ Cà Mau đến TP.HCM nhân dịp nghỉ hè. Ảnh: Lê Huyên.

Sáng 13/6, khu vực Nhà sách FAHASA Tân Định (TP.HCM) đông kín độc giả đến tham dự chương trình giao lưu, ký tặng của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh nhân dịp ra mắt boxset bìa cứng Nguyễn Nhật Ánh - Từ sách đến phim. Trong dòng người xếp hàng từ rất sớm, có những độc giả vượt hàng trăm km để gặp tác giả mà họ yêu mến suốt nhiều năm.

Dậy từ 5h30, từ Cà Mau đến TP.HCM

Huỳnh Thức Quân, học sinh đến từ Cà Mau, là một trong số đó. Dịp nghỉ hè năm nay, Quân được mẹ đưa lên TP.HCM để tham gia buổi ký tặng sách.

"Em đã đọc truyện của bác Nguyễn Nhật Ánh từ khi 9 - 10 tuổi và rất thích Tôi là Bêtô, Con chó nhỏ mang giỏ hoa hồng, vì những câu chuyện về loài vật rất chân thật và nhiều cảm xúc", Quân chia sẻ.

Không chỉ mong nhận được chữ ký, cậu bé còn chuẩn bị sẵn hai câu hỏi dành cho nhà văn. Cậu học sinh muốn biết liệu Nguyễn Nhật Ánh có dự định viết về miền Tây hay miền Bắc thay vì chủ yếu lấy bối cảnh miền Trung; đồng thời tò mò về nguồn cảm hứng đằng sau những tác phẩm viết về động vật.

Trả lời độc giả "nhí", nhà văn Nguyễn Nhật Ánh chia sẻ, ông chỉ viết về vùng đất bản thân có thời gian gắn bó như miền Trung và TP.HCM để đảm bảo tính chân thực.

Về các truyện loài vật, cảm hứng đến từ việc quan sát thú cưng hoặc huy động ký ức tuổi thơ sâu đậm. Ông khẳng định, khi tình cảm thấm vào tiềm thức, cảm xúc sẽ tự nhiên tuôn trào từ trái tim ra trang giấy không cần quan sát trực tiếp.

Hồng Ngọc (14 tuổi, quận Tân Phú cũ) khởi hành từ 7h để đến xếp hàng xin chữ ký nhà văn yêu thích. Ảnh: Lê Huyên.

Quân không phải độc giả nhỏ tuổi duy nhất có mặt từ sớm. Nguyễn Hồng Ngọc (14 tuổi, quận Tân Phú cũ) cho hay, bản thân gần như thức trắng đêm trước ngày diễn ra sự kiện.

"Đêm qua, mình không ngủ được vì quá nôn nao. Khoảng 6h mình thức dậy chuẩn bị, 7h được mẹ chở qua đây", Ngọc kể.

Tình yêu với sách của Nguyễn Nhật Ánh đến với Hồng Ngọc từ khá sớm. Mẹ Ngọc là người yêu thích các tác phẩm của nhà văn nên thường kể lại những câu chuyện cho con nghe. Dần dần, cô bé tìm đọc và trở thành độc giả trung thành.

Trong số các tác phẩm, Mắt biếc là cuốn sách khiến Ngọc ấn tượng nhất. "Mình thấy câu chuyện rất hay và cảm động. Mình buồn theo tâm trạng của các nhân vật", Ngọc nói.

Bích Ngọc và Hữu Phước là hai trong những người đầu tiên xếp hàng. Ảnh: Lê Huyên.

Ở khu vực xếp hàng phía trước, Trịnh Thị Bích Ngọc (26 tuổi) và bạn trai Nguyễn Hữu Phước là những người đầu tiên nhận số thứ tự. Họ khởi hành ở khu vực Dĩ An từ sáng sớm để kịp tham dự chương trình.

"Hữu Phước là fan cứng của bác Ánh nên khi biết có sự kiện này, bạn ấy rất mong chờ. Dù hôm nay là ngày làm việc, tôi quyết định nghỉ để đi cùng", Bích Ngọc chia sẻ.

Ban đầu, cả hai dự định ăn sáng rồi mới đến địa điểm tổ chức. Tuy nhiên, lo ngại bỏ lỡ cơ hội nhận quà tặng và ký sách, họ quyết định lên đường từ 5h30.

Đối với Phước, Ngày xưa có một chuyện tình là tác phẩm đặc biệt nhất, bởi đây cũng là cuốn sách đầu tiên anh tặng bạn gái khi mới quen nhau.

Đời sống thứ hai của những trang sách

Tại buổi giao lưu, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh dành nhiều thời gian chia sẻ về hành trình chuyển thể các tác phẩm văn học lên màn ảnh. Theo ông, khi một cuốn sách được làm thành phim, tác phẩm sẽ bước vào "đời sống thứ hai".

"Một sản phẩm văn hóa khi từ sách chuyển thể thành phim sẽ có một đời sống thứ hai. Từ phim, chúng ta lại in thành sách với các hình thức đặc biệt, đưa hình ảnh và poster phim vào để tạo thành một phiên bản mới. Vòng đời của một tác phẩm được kéo dài ra và được sống trong những hình thức khác nhau", ông chia sẻ.

Nhà văn cho rằng, người hưởng lợi nhiều nhất chính là độc giả, bởi họ có thêm lựa chọn trong cách tiếp cận tác phẩm. Dù vậy, ông thừa nhận điện ảnh khó có thể truyền tải trọn vẹn thế giới văn chương.

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh trong buổi ký tặng sáng sáng 13/6 ở TP.HCM. Ảnh: M.C.

"Điều tôi mong muốn nhất là điện ảnh giữ được tinh thần và thông điệp của tác phẩm. Không thể đòi hỏi phim phản ánh đầy đủ mọi chi tiết văn học", ông chia sẻ.

Theo nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, điều giúp các tác phẩm của ông tiếp tục được độc giả trẻ đón nhận sau nhiều năm không nằm ở bối cảnh hay thời đại, mà ở những cảm xúc mang tính phổ quát.

"Thời gian có thể làm thay đổi trang phục hay tư duy, nhưng cảm xúc thì không. Tình yêu thương gia đình, tình bạn, những rung động đầu đời của tuổi 15 vẫn như vậy qua nhiều thế hệ", nhà văn nói.