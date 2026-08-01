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'Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ' bán bản quyền sang Trung Quốc

  • Thứ bảy, 1/8/2026 17:58 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Sau những nỗ lực dịch thuật, quảng bá, tác phẩm "Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ" của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh được bán bản quyền tại thị trường Trung Quốc.

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Hợp tác với nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, Chibooks đã bán bản quyền tiểu thuyết "Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ" cho một đơn vị xuất bản ở Trung Quốc. Ảnh: NXB Trẻ.

Ngày 31/7, Chibooks và Chibooks Literary Agency thông báo đã bán thành công bản quyền tiểu thuyết Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh cho một đơn vị xuất bản tại Trung Quốc.

Theo Chibooks, đây là tác phẩm đầu tiên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh được đơn vị này chuyển ngữ sang tiếng Trung trước khi chào bán bản quyền. Sau thương vụ trên, Chibooks Literary Agency tiếp tục dịch các tác phẩm Cô gái đến từ hôm qua, Mắt biếc cùng nhiều đầu sách khác để giới thiệu đến các nhà xuất bản Trung Quốc.

Đại diện đơn vị này cho biết việc chuyển ngữ trước khi chào bán nhằm tạo thuận lợi cho đối tác tiếp cận tác phẩm, đồng thời kỳ vọng góp phần đưa văn học Việt Nam đến gần hơn với độc giả quốc tế.

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh sinh năm 1955, là một trong những nhà văn có ảnh hưởng lớn đối với văn học thiếu nhi và tuổi mới lớn tại Việt Nam. Trong hơn ba thập kỷ sáng tác, ông sở hữu nhiều tác phẩm ăn khách với lượng phát hành cao trên thị trường.

Tính đến năm 2018, Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ đã tái bản 66 lần với tổng số 410.500 bản in. Nhiều tác phẩm khác của ông như Cây chuối non đi giày xanh, Cảm ơn người lớn, Bảy bước tới mùa hè, Lá nằm trong lá, Bàn có năm chỗ ngồi... cũng đạt lượng phát hành từ hơn 100.000 bản trở lên.

Bên cạnh hoạt động sáng tác, nhiều tác phẩm của nhà văn sinh đã được chuyển thể thành phim điện ảnh và kịch nói. Ông cũng từng cộng tác với các cơ quan báo chí dưới nhiều bút danh như Chu Đình Ngạn, Đông Phương Sóc, Sóc Phương Đông và Anh Bồ Câu. Từ năm 2024, ông đảm nhiệm vai trò Đại sứ Văn hóa đọc TP.HCM.

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Trân trọng.

Đức An

trung quốc Nguyễn Nhật Ánh nguyễn nhật ánh cho tôi xin một vé đi tuổi thơ bản quyền

  • Nguyễn Nhật Ánh

    Nguyễn Nhật Ánh

    Nguyễn Nhật Ánh là một nhà văn rất thành công với đề tài thanh thiếu niên với hơn 100 tác phẩm các thể loại. Tên tuổi của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh gắn liền với các tác phẩm như "Mắt biếc", "Còn chút gì để nhớ", "Hạ đỏ", "Cô gái đến từ hôm qua", "Chú bé rắc rối", "Kính vạn hoa",... Năm 1995, ông được bầu chọn là nhà văn được yêu thích nhất đồng thời được Hội Nhà văn TP.HCM chọn là một trong 20 nhà văn trẻ tiêu biểu trong trong 20 năm (1975 - 1995).

    Bạn có biết: Năm 2010, tác phẩm "Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ" của ông đã đoạt giải thưởng văn học ASEAN.

    • Ngày sinh: 07/05/1955
    • Bút danh: Nguyễn Nhật Ánh
    • Quê quán: Thôn An Mỹ, xã Bình An, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.
    • Tác phẩm tiêu biểu: Kính vạn hoa, Bàn có năm chỗ ngồi, Nữ sinh, Mắt biếc, Tôi đã thấy hoa vàng trên cỏ xanh, Tôi là Bêtô, Đảo mộng mơ,...

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