'Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ' bán bản quyền sang Trung Quốc

Sau những nỗ lực dịch thuật, quảng bá, tác phẩm "Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ" của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh được bán bản quyền tại thị trường Trung Quốc.

Hợp tác với nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, Chibooks đã bán bản quyền tiểu thuyết "Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ" cho một đơn vị xuất bản ở Trung Quốc. Ảnh: NXB Trẻ.

Ngày 31/7, Chibooks và Chibooks Literary Agency thông báo đã bán thành công bản quyền tiểu thuyết Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh cho một đơn vị xuất bản tại Trung Quốc.

Theo Chibooks, đây là tác phẩm đầu tiên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh được đơn vị này chuyển ngữ sang tiếng Trung trước khi chào bán bản quyền. Sau thương vụ trên, Chibooks Literary Agency tiếp tục dịch các tác phẩm Cô gái đến từ hôm qua, Mắt biếc cùng nhiều đầu sách khác để giới thiệu đến các nhà xuất bản Trung Quốc.

Đại diện đơn vị này cho biết việc chuyển ngữ trước khi chào bán nhằm tạo thuận lợi cho đối tác tiếp cận tác phẩm, đồng thời kỳ vọng góp phần đưa văn học Việt Nam đến gần hơn với độc giả quốc tế.

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh sinh năm 1955, là một trong những nhà văn có ảnh hưởng lớn đối với văn học thiếu nhi và tuổi mới lớn tại Việt Nam. Trong hơn ba thập kỷ sáng tác, ông sở hữu nhiều tác phẩm ăn khách với lượng phát hành cao trên thị trường.

Tính đến năm 2018, Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ đã tái bản 66 lần với tổng số 410.500 bản in. Nhiều tác phẩm khác của ông như Cây chuối non đi giày xanh, Cảm ơn người lớn, Bảy bước tới mùa hè, Lá nằm trong lá, Bàn có năm chỗ ngồi... cũng đạt lượng phát hành từ hơn 100.000 bản trở lên.

Bên cạnh hoạt động sáng tác, nhiều tác phẩm của nhà văn sinh đã được chuyển thể thành phim điện ảnh và kịch nói. Ông cũng từng cộng tác với các cơ quan báo chí dưới nhiều bút danh như Chu Đình Ngạn, Đông Phương Sóc, Sóc Phương Đông và Anh Bồ Câu. Từ năm 2024, ông đảm nhiệm vai trò Đại sứ Văn hóa đọc TP.HCM.