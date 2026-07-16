Tác phẩm hiếm hoi không viết cho thiếu nhi của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh

Khác với nhiều tác phẩm trước đây của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, "Chuyện tình thị trấn" đào sâu vào những khía cạnh phức tạp của đời sống người trưởng thành.

Ở tuổi 71, nhà văn Nguyễn Ánh vẫn say mê với việc sáng tác và thử sức ở những đề tài mới.

Chia sẻ tại buổi ra mắt Chuyện tình thị trấn vào sáng 16/7, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh cho biết ông viết cuốn sách này với niềm say mê đặc biệt. Một ngày, ông viết “ba ca”, ban đêm khó ngủ, nảy ra ý tưởng thì dậy viết tiếp.

“Viết về tuổi thơ là thiên hướng sáng tác của tôi. Nhưng với cuộc đời người cầm bút, khát vọng sáng tạo thì vẫn có nhu cầu làm mới mình, viết một đề tài gì mới, viết về những nhân vật mới”, ông kể về động lực đặt bút viết tác phẩm hướng đến độc giả trưởng thành.

Với dung lượng 360 trang, Chuyện tình thị trấn lấy bối cảnh tại thị trấn Hà Lam, nơi gắn liền với tuổi thơ của Nguyễn Nhật Ánh. Mở đầu từ lời kể non nớt của cậu bé Triều, tác phẩm dần hé lộ quá khứ và bí mật của các nhân vật trong thị trấn.

Tuyết Phường là cô gái đẹp nhất thị trấn Hà Lam, đến từ làng Kế Xuyên. Cô thờ ơ với mọi lời tỏ tình dù từ khi cô đến đây thì “hầu hết bọn đàn ông con trai trong thị trấn đều nối đuôi nhau ghé tiệm cô”. Không ai biết cô vẫn luôn nhung nhớ một người là Tiêu Biệt Ly.

Chuyện tình thị trấn kể về mối tình “bức tranh mùa đông màu xám” của Tuyết Phường và Tiêu Biệt Ly. Ảnh: NXB Trẻ.

Dù gặp nhau mỗi ngày, Tuyết Phường và Tiêu Biệt Ly không còn qua lại hay nói chuyện với nhau một lời vì không thể vượt qua quá khứ. Chuyện tình của họ như một “bức tranh mùa đông màu xám”, cuốn theo vào đó cả những người thân thương của họ.

Khác với nhiều tác phẩm trước đây của nhà văn, Chuyện tình thị trấn gây ấn tượng nhờ bút pháp giễu nhại, cường điệu hóa có chủ ý cùng lối nói chuyện “phớt tỉnh” của các nhân vật. Tác phẩm được xây dựng với nhiều tình tiết đan cài, liên tục xuất hiện những bước ngoặt, tạo sự tò mò cho độc giả.

Nguyễn Nhật Ánh cho biết phần lớn nhân vật trong Chuyện tình thị trấn được khơi gợi từ những con người ông có cơ duyên gặp gỡ hoặc quen biết ngoài đời. “Những con người tôi từng gặp luôn ở trong ký ức của tôi, thậm chí phập phồng, cựa quậy. Khi viết, những con người này cứ tự nhiên bước ra trang sách”, ông nói.

Nhà văn chia sẻ những nhân vật ở độ tuổi trưởng thành có sự éo le của số phận, sự mù quáng của tình yêu, những va vấp, trầy xước do cuộc sống mang lại. Điều này giúp ông khám phá những khía cạnh phức tạp của đời sống, cho phép ông suy nghĩ nhiều hơn về đời người và người đời.