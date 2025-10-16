Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
YouTube sập trên toàn cầu

  • Thứ năm, 16/10/2025 07:22 (GMT+7)
  • 6 giờ trước

Nền tảng chia sẻ video bất ngờ gặp lỗi diện rộng, người dùng khắp thế giới không thể truy cập.

YouTube gặp lỗi diện rộng. Ảnh: Mashable.

Khoảng 7h sáng (giờ Hà Nội), ứng dụng chia sẻ video lớn nhất thế giới không thể truy cập, hiện thông báo mất kết nối. Vấn đề xuất hiện trên diện rộng, không cá biệt cho tài khoản người dùng, khu vực nào. Hiện tại, nền tảng đã khắp phục vấn đề với số ít khách hàng trên di động. Sự cố vẫn tiếp diễn ở định dạng website.

Trên nền tảng báo lỗi Down Dectector, có khoảng 390.000 lượt chia sẻ vấn đề với YouTube chỉ trong một giờ. Số lượng vẫn tăng lên từng phút khi sự cố tiếp diễn, chưa được xử lý hoàn toàn. Đồng thời, giờ làm việc buổi sáng ở nhiều nước châu Á sắp bắt đầu, khiến việc truy cập khó khăn gây phiền toái với nhiều người.

YouTube loi anh 1

Hơn 300.000 lượt báo lỗi YouTube ngừng hoạt động sáng 16/10.

Theo nền tảng của Ookla, 56% người dùng cho biết họ gặp vấn đề với việc phát video. Ứng dụng và website là phần còn lại. Tương tự, YouTube Music và YouTube TV cũng đóng băng hoạt động trong cùng thời điểm. Theo dữ liệu của Down Detector, nhiều nền tảng cũng gặp sự cố như YouTube, nhưng lượng báo lỗi ít hơn nhiều trong sáng 16/10. Hiện không loại trừ một vấn đề đám mây toàn cầu gây ra gián đoạn này.

YouTube, Google vẫn chưa đưa ra thông báo chính thức về sự cố diện rộng này.

7 giờ trước

Hùng Phi

YouTube lỗi YouTube Ookla Down Detector YouTube TV Báo lỗi YouTube Music YouTube

  • YouTube

    YouTube

    YouTube là một trang web chia sẻ video của Mỹ do 3 cựu nhân viên của Paypal tạo ra vào tháng 2 năm 2005. Trang web cho phép người dùng xem, tải lên, xếp hạng, chia sẻ, bình luận video và đăng ký tài khoản. Tháng 11/2006, Google đã mua lại trang web này với giá 1,65 tỷ USD.

    Bạn có biết: Tính đến tháng 2/2017, trang web này được công ty phân tích Alexa Internet xếp hạng là trang web phổ biến thứ hai trên toàn cầu.

    • Ngày thành lập: 14/02/2005
    • Người sáng lập: Steve Chen, Chad Hurley, Jawed Karim
    • Trụ sở: San Bruno, California, Mỹ

Đọc tiếp

