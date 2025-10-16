YouTube sập trên toàn cầu

Nền tảng chia sẻ video bất ngờ gặp lỗi diện rộng, người dùng khắp thế giới không thể truy cập.

YouTube gặp lỗi diện rộng. Ảnh: Mashable.

Khoảng 7h sáng (giờ Hà Nội), ứng dụng chia sẻ video lớn nhất thế giới không thể truy cập, hiện thông báo mất kết nối. Vấn đề xuất hiện trên diện rộng, không cá biệt cho tài khoản người dùng, khu vực nào. Hiện tại, nền tảng đã khắp phục vấn đề với số ít khách hàng trên di động. Sự cố vẫn tiếp diễn ở định dạng website.



Trên nền tảng báo lỗi Down Dectector, có khoảng 390.000 lượt chia sẻ vấn đề với YouTube chỉ trong một giờ. Số lượng vẫn tăng lên từng phút khi sự cố tiếp diễn, chưa được xử lý hoàn toàn. Đồng thời, giờ làm việc buổi sáng ở nhiều nước châu Á sắp bắt đầu, khiến việc truy cập khó khăn gây phiền toái với nhiều người.

Hơn 300.000 lượt báo lỗi YouTube ngừng hoạt động sáng 16/10.

Theo nền tảng của Ookla, 56% người dùng cho biết họ gặp vấn đề với việc phát video. Ứng dụng và website là phần còn lại. Tương tự, YouTube Music và YouTube TV cũng đóng băng hoạt động trong cùng thời điểm. Theo dữ liệu của Down Detector, nhiều nền tảng cũng gặp sự cố như YouTube, nhưng lượng báo lỗi ít hơn nhiều trong sáng 16/10. Hiện không loại trừ một vấn đề đám mây toàn cầu gây ra gián đoạn này.



YouTube, Google vẫn chưa đưa ra thông báo chính thức về sự cố diện rộng này.