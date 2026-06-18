Yếu tố nào giúp doanh nghiệp 'níu chân' khách hàng?

Thấu hiểu khách hàng và đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu đang trở thành yếu tố then chốt đối với các doanh nghiệp.

Tại họp báo ra mắt nền tảng nghiên cứu thị trường "millme" do công ty Monitas tổ chức sáng 18/6, ông Takumi Aoki, Giám đốc DIY Research Platform Division tại Monitas, cho biết tốc độ tăng trưởng của Việt Nam đang duy trì ở mức cao so với nhiều quốc gia trong khu vực về mặt dân số, thu nhập và cả tốc độ đô thị hóa.

Các yếu tố này đã thu hút lượng lớn doanh nghiệp tìm đến thị trường Việt Nam bởi nơi đây vẫn còn nhiều dư địa để tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.

Ông Takumi Aoki, Giám đốc DIY Research Platform Division tại Monitas, phát biểu trong họp báo. Ảnh: BTC.

Dù vậy, các doanh nghiệp Việt Nam đang đối mặt với những thách thức mới khi thị trường ngày càng trưởng thành và cạnh tranh ngày càng gay gắt, khiến việc điều hành và định hướng doanh nghiệp trở nên phức tạp hơn.

Mặt khác, ở thời điểm hiện tại, người tiêu dùng không chỉ quan tâm đến giá cả, mà còn cân nhắc chất lượng, sức khỏe, đánh giá của cộng đồng, thông tin trên mạng xã hội, yếu tố môi trường và nhiều tiêu chí khác.

Do đó, ngoài đầu tư vào quảng cáo, ông Aoki nhấn mạnh việc thấu hiểu khách hàng cũng đang trở thành một yếu tố then chốt, đặc biệt trong bối cảnh ngày càng nhiều doanh nghiệp đẩy mạnh mở rộng hoạt động kinh doanh. Chính sự thấu hiểu này sẽ giúp doanh nghiệp cung cấp những sản phẩm, trải nghiệm và giá trị thương hiệu tốt hơn tới khách hàng.

Bà Đặng Thị Luận, Giám đốc Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo TP.HCM (SIHUB) nhìn nhận trên thực tế, nhiều sản phẩm và mô hình kinh doanh thất bại không phải vì thiếu công nghệ hay thiếu nguồn lực, mà vì chưa thực sự thấu hiểu nhu cầu khách hàng hoặc chưa kịp thích ứng với sự thay đổi của thị trường.

Vì vậy, bà cũng đồng tình với quan điểm việc lắng nghe khách hàng, kiểm chứng giả định kinh doanh và đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu đang trở thành năng lực cốt lõi của doanh nghiệp trong thời đại số.

Cũng tại sự kiện, ông Nguyễn Tiến Huy, Tổng giám đốc Tổ hợp truyền thông và công nghệ Pencil Group nhận định tại thị trường Việt Nam hiện nay, khoảng cách lớn nhất của các doanh nghiệp trong việc thấu hiểu khách hàng không nằm ở việc họ có muốn làm hay không, mà nằm ở rào cản về mặt chi phí và tốc độ ra quyết định.

Theo ông, đối với các chủ doanh nghiệp, tốc độ ra quyết định luôn là yếu tố "sống còn". Do thiếu công cụ tiếp cận dữ liệu đủ nhanh và tối ưu chi phí, nhiều doanh nghiệp trước đây thường phải ra quyết định dựa trên cảm tính hoặc thông qua những quan sát, trò chuyện thủ công, nhỏ lẻ với khách hàng. Còn hiện tại, doanh nghiệp có thể sử dụng các nền tảng hỗ trợ với mức giá phù hợp và ứng dụng AI như "millme" để đưa ra quyết định nhanh chóng và chính xác hơn.