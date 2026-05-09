'Yêu nữ' gây sốt toàn thế giới

Mới đây, Emily Blunt nhận được sự quan tâm lớn khi trở lại với thương hiệu điện ảnh The Devil Wears Prada (tựa Việt: Yêu nữ thích hàng hiệu) sau 20 năm. Năm 2006, cô vào vai Emily Charlton, nữ trợ lý cáu kỉnh, kiệt sức và luôn sống trong nỗi sợ bị Miranda Priestly (người quyền lực bật nhất ngành thời trang bấy giờ) gạt ra ngoài. Đây là kiểu nhân vật sống chết với công việc, ám ảnh thời trang. Vai Emily Charlton cũng giúp Emily Blunt bật lên ở Hollywood, mang về cho cô đề cử Quả cầu vàng 2007 ở hạng mục Nữ diễn viên phụ điện ảnh. Ảnh: 20th Century Studios.
20 năm sau, trong phần 2, Emily Charlton đã rời Runway và vươn lên vị trí quyền lực trong ngành thời trang xa xỉ, trở thành nhân vật có tiếng nói của Dior tại Mỹ. Từ một trợ lý luôn đầy lo âu, Emily nay nắm một phần “sinh mệnh”của Runway, thông qua ngân sách quảng cáo và quan hệ với các thương hiệu. Nhân vật sau đó gây sốc khi bí mật cùng bạn trai tỷ phú Benji tìm cách mua lại Runway, loại Miranda khỏi vị trí quyền lực và đưa chính mình lên thay. Ảnh: WWD.
Emily Charlton sau 20 năm là người đầy tham vọng, sắc bén và sẵn sàng bước vào ván bài quyền lực. Dù vậy, động cơ vẫn xuất phát từ mặc cảm của một người từng làm việc cật lực nhưng bị bỏ lại, luôn khao khát được công nhận trong thế giới do Miranda kiểm soát quá lâu. Vì vậy, cú lật của Emily gây bất ngờ nhưng vẫn có sức thuyết phục, nhất là khi khán giả từng chứng kiến cô hụt mất giấc mơ Paris và Runway ở phần đầu. Ảnh: Independent, Backgird.
Về diễn xuất, Emily Blunt tiếp tục phát huy những gì làm nên sức hút của Emily Charlton, từ thoại nhanh, biểu cảm sắc sảo, năng lượng căng thẳng cho đến khả năng biến một câu mỉa mai thành điểm gây hài. Lối nhả thoại giọng Anh chua chát, ánh mắt khinh khỉnh giúp nhân vật vẫn giữ được màu sắc riêng. Ở phần này, cô diễn tự tin và thoải mái hơn, trong khi tương tác với Anne Hathaway cũng được đánh giá cao khi chuyển từ đối đầu sang trạng thái cạnh tranh nhưng thấu hiểu giữa hai người phụ nữ. Ảnh: WireImage.
Theo Variety, Meryl Streep, Anne Hathaway và Emily Blunt cùng nhận mức thù lao ngang nhau là 12,5 triệu USD, nhờ thỏa thuận “favored nations”, tức các ngôi sao chính được trả ở mức tương đương. Ngoài khoản cát-xê ban đầu, cả ba còn có tiền thưởng phòng vé. Nguồn tin ước tính mỗi người có thể dắt túi lên đến khoảng 20 triệu USD nếu doanh thu tiếp tục giữ đà hiện tại. Ảnh: Reuters.
20 năm kể từ phần đầu tiên của The Devil Wears Prada, Emily Blunt đã có bước tiến lớn trong sự nghiệp, trở thành một trong những minh tinh thực lực của Hollywood. Đặc biệt, Oppenheimer giúp cô nhận đề cử Oscar đầu tiên, trong khi A Quiet Place mang về cho cô giải SAG, củng cố vị trí ngày càng vững chắc trong giới điện ảnh.
Về đời tư, Emily Blunt có cuộc sống khá kín tiếng và ổn định so với nhiều ngôi sao Hollywood cùng thời. Cô gặp tài tử John Krasinski vào năm 2008, kết hôn năm 2010 và hiện có hai con gái. Dù cả hai đều là gương mặt nổi tiếng, vợ chồng Emily Blunt hiếm khi phô bày đời sống gia đình trước truyền thông, đồng thời luôn cố gắng bảo vệ sự riêng tư của các con. Cuộc hôn nhân của Emily Blunt và John Krasinski cũng được xem là một trong những mối quan hệ bền vững ở Hollywood. Ảnh: GC Image.
