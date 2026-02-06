Yêu cầu nghiêm túc nhìn nhận về phát ngôn xúc phạm phụ nữ Việt Nam

Những ngôn từ xúc phạm, phát ngôn thiếu chuẩn mực, ví dụ như cụm từ "nhập khẩu phụ nữ Việt Nam" của Chủ tịch huyện Jindo, tỉnh Nam Jeolla là hành vi cần được nhìn nhận nghiêm túc.

Chủ tịch huyện Jindo Kim Hee Soo. Ảnh: Chosun Daily.

Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc ngày 6/2 đã gửi công thư nêu ý kiến với phát ngôn coi thường phụ nữ Việt Nam của Chủ tịch huyện Jindo, tỉnh Nam Jeolla.

Chủ tịch huyện Jindo Kim Hee Soo tại một buổi tọa đàm chính thức của chính quyền nói rằng cần thực hiện các biện pháp đặc biệt trong vấn đề dân số như “nhập khẩu các thiếu nữ trẻ từ Sri Lanka hoặc Việt Nam để gả cho các thanh niên nông thôn".

Phát ngôn này được đăng trên truyền thông Hàn Quốc trong 2 ngày qua đã làm dậy sóng trong dư luận Hàn Quốc và cộng đồng người Việt Nam, chỉ trích phát ngôn này thể hiện sự thiếu hụt trầm trọng về nhận thức nhân quyền, đa văn hóa và nhạy cảm về giới.

Trong công thư gửi tới Tỉnh trưởng tỉnh Nam Jeolla và huyện Jindo, Đại sứ quán Việt Nam nêu rõ Chính phủ và nhân dân Việt Nam hơn 30 năm qua đã và đang xây dựng mối quan hệ hữu nghị, hợp tác và bình đẳng giữa hai quốc gia, hai dân tộc, quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt-Hàn cũng đạt những kết quả to lớn. Cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc đã và đang có những đóng góp hết sức quan trọng vào quá trình này. Đây là những kết quả không ai có thể phủ nhận.

Công hàm của Đại sứ quán Việt Nam nhấn mạnh: Tôn trọng phẩm giá, danh dự của công dân, đặc biệt là phụ nữ vốn là giá trị, tài sản và tôn chỉ chung của hai dân tộc Việt Nam và Hàn Quốc. Chính phủ, nhân dân Việt Nam ghi nhận và đánh giá cao các nỗ lực của chính phủ và nhân dân Hàn Quốc trong bảo vệ, phát huy và thúc đẩy phẩm giá của người phụ nữ nói chung và phụ nữ Việt Nam nói riêng.

Tỉnh Nam Jeolla có truyền thống lâu đời về lòng bao dung, sự tôn trọng và tinh thần cởi mở. Cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc nói chung, tại Nam Jeolla nói riêng coi tỉnh này là một điểm đến tốt đẹp để xây dựng cuộc sống, hiện thực hóa giấc mơ của mình.

Trong quá trình này, tôn trọng và đề cao phẩm giá và danh dự của phụ nữ một lần nữa phải được đặt lên hàng đầu. Vì thế, những ngôn từ xúc phạm, phát ngôn thiếu chuẩn mực, dùng từ ngữ không phù hợp từ bất kỳ ai, ví dụ như cụm từ "nhập khẩu phụ nữ Việt Nam" là hành vi cần được nhìn nhận nghiêm túc, đúng bản chất và sửa chữa trên tinh thần cầu thị.

Đại sứ quán Việt Nam tin rằng thông qua nhận lỗi và sửa chữa bằng hành động cụ thể, thực tế sẽ giúp xây dựng lòng tin, hành xử lành mạnh và tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt-Hàn trong tương lai.

Báo Joongang Ilbo sáng 6/2 cho biết Chủ tịch huyện Jindo Kim Hee Soo đã xin lỗi vì việc dùng từ "nhập khẩu" để miêu tả phụ nữ đến từ một quốc gia cụ thể khi đề cập đến vấn đề suy giảm dân số.

Ông Kim Hee Soo giải thích rằng phát biểu chỉ nhằm nêu bật những vấn đề mang tính cấu trúc về tình trạng suy giảm dân số nghiêm trọng và sự suy giảm tỷ lệ kết hôn và sinh con tại khu vực nông thôn.

Ông khẳng định không nhằm hạ thấp hay coi thường bất kỳ quốc gia hoặc cá nhân cụ thể nào và “xin lỗi bất cứ ai có thể bị xúc phạm bởi những phát ngôn này".