Hàn Quốc trấn an Mỹ

Seoul khẳng định sẽ sớm thúc đẩy thực thi thỏa thuận thương mại với Washington, trong bối cảnh Tổng thống Trump tuyên bố nâng thuế nhập khẩu đối với ôtô và nhiều mặt hàng khác từ Hàn Quốc.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đón tiếp Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung tại Nhà Trắng, Washington DC, Mỹ, ngày 25/8/2025. Ảnh: Reuters.

Theo Reuters, ngày 27/1, Hàn Quốc khẩn trương trấn an Mỹ rằng nước này vẫn cam kết thực hiện thỏa thuận thương mại song phương với Mỹ. Động thái được thực hiện ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ tăng thuế nhập khẩu đối với ôtô và các mặt hàng khác từ đồng minh châu Á, với lý do Seoul chậm triển khai thỏa thuận đạt được hồi năm ngoái.

Phát biểu ngày 26/1, ông Trump cáo buộc Quốc hội Hàn Quốc không thực hiện đúng cam kết khi chưa thông qua thỏa thuận mà ông đã đạt được với Tổng thống Lee Jae Myung. Trong thỏa thuận này, Hàn Quốc cam kết đầu tư quy mô lớn vào các dự án kinh doanh tại Mỹ để đổi lấy việc giảm thuế.

Ông Trump cho rằng Quốc hội Hàn Quốc đã chậm thông qua thỏa thuận, vì vậy, ông tuyên bố: “Tôi sẽ nâng thuế nhập khẩu đối với ôtô, gỗ, dược phẩm và các mặt hàng chịu thuế đối ứng khác của Hàn Quốc từ 15% lên 25%”. Thời điểm áp dụng mức thuế mới hiện chưa được công bố.

Theo giới chức Seoul, động thái của ông Trump khiến Hàn Quốc bất ngờ và xem là một cú giáng vào nỗ lực duy trì liên minh an ninh và thương mại giữa Hàn Quốc và Mỹ.

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc khẳng định sẽ tiếp tục thực hiện các bước cần thiết để hoàn tất thỏa thuận, nhằm tránh kịch bản Mỹ tăng thuế.

Cố vấn chính sách hàng đầu của Tổng thống Lee đã triệu tập cuộc họp khẩn với các quan chức liên quan. Bộ trưởng Công nghiệp Hàn Quốc, đang ở Canada, dự kiến sẽ sớm tới Mỹ để gặp Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick. Ngoài ra, một đặc phái viên thương mại cấp cao của Hàn Quốc cũng sẽ sang Washington để làm việc với Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer.

Đảng Dân chủ cầm quyền tại Hàn Quốc cho biết hiện có 5 dự luật liên quan đến việc triển khai gói đầu tư vào Mỹ đang chờ Quốc hội xem xét. Với sự ủng hộ của phe đối lập, tiến trình thông qua có thể sẽ được đẩy nhanh, dù chưa đưa ra mốc thời gian cụ thể.

Kể từ khi bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai đầu năm 2025, ông Trump đã làm xáo trộn thương mại toàn cầu bằng việc áp thuế lên hàng nhập khẩu từ nhiều quốc gia. Trong nhiều trường hợp, ông đe dọa tăng thuế nhưng sau đó trì hoãn hoặc không thực hiện.

Theo ông Choi Seok-young, cựu trưởng đoàn đàm phán thương mại của Hàn Quốc, động thái đe dọa tăng thuế của ông Trump có thể được xem là “một bước đi mang tính chính trị, nhằm gây sức ép tối đa để buộc Hàn Quốc nhượng bộ trong các cuộc đàm phán về rào cản phi thuế quan”.

Năm 2025, xuất khẩu của Hàn Quốc đạt kỷ lục 709,4 tỷ USD , tăng 3,8% so với năm trước. Riêng xuất khẩu sang Mỹ đạt 122,9 tỷ USD , giảm 3,8%, nhưng Mỹ vẫn giữ vị trí thị trường xuất khẩu lớn thứ hai. Xuất khẩu ôtô sang Mỹ đạt 30,2 tỷ USD , chiếm 25% tổng kim ngạch xuất khẩu sang Mỹ, song vẫn giảm 13,2% so với năm 2024.

Theo thỏa thuận đạt được trong năm ngoái, Mỹ và Hàn Quốc thống nhất áp mức thuế 15% đối với ôtô và linh kiện ôtô Hàn Quốc nhập khẩu vào Mỹ, giảm so với mức thuế 25% trước đó. Mức thuế 15% là tương đương với các đối thủ cạnh tranh đến từ Nhật Bản và có hiệu lực từ ngày 1/11. Nếu thuế tăng trở lại, các hãng xe Hàn Quốc sẽ chịu tác động nặng nề.

Theo thỏa thuận, Hàn Quốc cam kết đầu tư tổng cộng 350 tỷ USD vào Mỹ. Trong đó, 200 tỷ USD được thanh toán bằng tiền mặt theo từng giai đoạn, tối đa 20 tỷ USD mỗi năm, nhằm hạn chế tác động đến sự ổn định của đồng won.

Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Koo Yun-cheol trước đó cho biết gói đầu tư khó có thể được triển khai trong nửa đầu năm 2026, do đồng won suy yếu và những bất định xoay quanh phán quyết sắp tới của Tòa án Tối cao Mỹ đối với chính sách áp thuế của ông Trump.

Viễn cảnh dòng vốn lớn chảy ra nước ngoài đang gây nhiều lo ngại cho giới chức Seoul, trong bối cảnh đồng won đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu giai đoạn 2007 - 2009.