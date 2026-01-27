Hàn Quốc tổ chức tang lễ cựu Thủ tướng Lee Hae Chan trong 5 ngày

Tang lễ của cựu Thủ tướng Lee Hae Chan tại Seoul kéo dài 5 ngày, ghi nhận đóng góp của ông cho xã hội và phong trào dân chủ của Hàn Quốc.

Ông Lee Hae Chan. Ảnh: The Korea Herald

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, sáng 27/1, thi hài của cựu Thủ tướng Hàn Quốc Lee Hae Chan đã được đưa về tới Hàn Quốc. Nhiều quan chức nước này, trong đó có Chủ tịch Quốc hội Woo Won Shik, cùng lãnh đạo đảng Dân chủ (DP) Jung Chung Rae, đã có mặt tại sân bay để đón linh cữu cựu Thủ tướng Lee Hae Chan.

Cựu Thủ tướng Lee Hae Chan trong vai trò Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Tư vấn Thống nhất hòa bình (PUAC) đã qua đời ngày 25/1 tại Thành phố Hồ Chí Minh vì bị đột quỵ khi đang trong chuyến công tác tại Việt Nam.

Ngay sau khi chuyến bay của hãng hàng không Korean Air chở thi hài cựu Thủ tướng Lee Hae Chan, cùng tang quyến và nhóm nghị sỹ thuộc đảng Dân chủ (DP) cầm quyền - những người đã tới Việt Nam ngay sau khi ông lâm bệnh, hạ cánh, một buổi lễ tưởng niệm ngắn đã được tổ chức ngay tại sân bay Incheon.

Sau đó, linh cữu của ông Lee Hae Chan đã được đưa đến nhà tang lễ tại Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul ở trung tâm thành phố.

Chính phủ Hàn Quốc thông báo tang lễ của cựu Thủ tướng Lee Hae Chan sẽ được tổ chức tại nhà tang lễ Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul trong 5 ngày (đến ngày 30/1). Lễ tang được kết hợp giữa nghi thức quốc gia và xã hội, nhưng không phải lễ tang cấp nhà nước, để ghi nhận những đóng góp của cựu Thủ tướng Lee Hae Chan cho xã hội.

Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min Seok là người đứng đầu Ban tang lễ của cựu Thủ tướng Lee Hae Chan.

Theo Hội đồng Tư vấn Thống nhất hòa bình, ông Lee Hae Chan từng là nghị sỹ Quốc hội 7 nhiệm kỳ, đã giữ chức Thủ tướng dưới chính quyền của Tổng thống Roh Moo Hyun từ năm 2004 đến 2006. Ông được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch thường trực của PUAC vào tháng 10/2025.

Ông đã tham gia phong trào dân chủ hóa trong thời kỳ chế độ quân sự tại Hàn Quốc, bước chân vào chính trường thông qua các hoạt động sinh viên và phong trào đối lập.

Cựu Thủ tướng Lee nổi tiếng với mối quan hệ thân thiết với bốn vị Tổng thống theo đường lối tiến bộ gồm Kim Dae Jung, Roh Moo Hyun, Moon Jae In và Tổng thống Lee Jae Myung. Điều này khiến ông có các vai trò cố vấn chính trị quan trọng đối với các chính quyền theo đường lối tiến bộ ở Hàn Quốc.