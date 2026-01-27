Mỹ tăng thuế với Hàn Quốc vì chậm phê chuẩn thương mại song phương

Tổng thống Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với ôtô, dược phẩm và gỗ từ Hàn Quốc từ 15% lên 25%, với lý do Quốc hội Hàn Quốc chậm trễ trong việc phê chuẩn thỏa thuận thương mại song phương đạt được giữa hai nước năm ngoái.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters.

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng cơ quan lập pháp Hàn Quốc “không thực hiện đúng thỏa thuận với Mỹ”. Ông nhắc lại rằng bản thân và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã đạt được một thỏa thuận lớn cho cả hai nước vào ngày 30/7/2025, và hai bên tái khẳng định các điều khoản khi ông thăm Hàn Quốc ngày 29/10.

Ônng Trump viết: “Vì Quốc hội Hàn Quốc vẫn chưa thông qua Hiệp định Thương mại Lịch sử của chúng ta – điều mà họ có quyền quyết định – nên tôi tăng thuế quan của Hàn Quốc đối với ô tô, gỗ, dược phẩm và tất cả các loại thuế quan song phương khác từ 15% lên 25%”.

Động thái này có thể làm gia tăng căng thẳng thương mại giữa hai đồng minh quan trọng, trong bối cảnh Hàn Quốc là một trong những nhà xuất khẩu ô tô lớn nhất vào thị trường Mỹ, đồng thời giữ vai trò then chốt trong chuỗi cung ứng dược phẩm và vật liệu công nghiệp.

Trong khi đó, Phủ Tổng thống Hàn Quốc cho biết Seoul chưa nhận được thông báo chính thức từ phía Mỹ về việc tăng thuế. Các cố vấn tổng thống Hàn Quốc dự kiến sẽ tổ chức cuộc họp khẩn với các bộ, ngành liên quan để đánh giá tác động và thảo luận các biện pháp đối phó.