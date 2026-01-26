Giới chức Hàn Quốc tiếc thương cựu Thủ tướng Lee Hae-chan

Sự ra đi đột ngột của cựu Thủ tướng Lee Hae-chan vào ngày 25/1 đã để lại niềm tiếc thương sâu sắc cho chính giới và người dân Hàn Quốc.

Ông Lee Hae-chan tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Hàn Quốc hồi tháng 6/2004. Ảnh: Yonhap.

Cựu Thủ tướng Lee Hae-chan đã qua đời ngày 25/1 do bệnh nặng sau thời gian điều trị tại TP HCM, Việt Nam. Ông là nguyên Chủ tịch đảng Dân chủ Hàn Quốc, đồng thời là Phó Chủ tịch cấp cao Hội đồng Cố vấn Thống nhất Hòa bình (PUAC).

Theo thông báo, Hàn Quốc sẽ tổ chức lễ quốc tang 5 ngày trong tuần này (từ ngày 27 đến 31/1), nhằm vinh danh những đóng góp của cựu Thủ tướng Lee Hae-chan.

Korea Times đưa tin thi hài của ông Lee dự kiến sẽ được đưa về sân bay quốc tế Incheon vào sáng sớm 27/1, trước khi đưa tới địa điểm tổ chức tang lễ.

Trước đó, Yonhap News dẫn lời các quan chức Hàn Quốc cho biết ông Lee, 73 tuổi, xuất hiện các triệu chứng giống cúm trước khi sang thăm Việt Nam vào ngày 22/1. Khi đang chuẩn bị về nước do các triệu chứng trở nặng, sức khỏe của ông Lee bất ngờ chuyển biến xấu. Ông đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu, nhưng không qua khỏi.

Trước tin cựu Thủ tướng Lee Hae-chan qua đời, giới chức Hàn Quốc đã đồng loạt gửi lời chia buồn và vinh danh những đóng góp của ông.

Trong bài đăng trên Facebook, Tổng thống Lee Jae-myung nhận định Hàn Quốc đã “mất đi một nhà lãnh đạo lớn trong lịch sử dân chủ”. Tổng thống Lee nhấn mạnh cố Thủ tướng Lee Hae-chan đã dành trọn cuộc đời để “bảo vệ và lan tỏa các giá trị dân chủ trong những giai đoạn đầy biến động của lịch sử hiện đại”.

Theo Tổng thống Lee, ông Lee Hae-chan thể hiện năng lực lãnh đạo nổi bật khi dung hòa giữa ổn định và cải cách, đồng thời kiên định với các nguyên tắc để đối mặt với những thách thức của thời đại.

Ông Lee Jae-myung (phải) và ông Lee Hae-chan (trái) bước bên nhau sau một cuộc họp hồi tháng 11/2024. Ảnh: The Korea Herald.

Chánh Văn phòng Phủ Tổng thống Kang Hoon-sik mô tả ông Lee là người luôn tin rằng sứ mệnh của chính trị là cải thiện đời sống người dân. “Mỗi bước đi nhằm hiện thực hóa giấc mơ dân chủ của ông đã trở thành một phần của lịch sử”, ông Kang nhấn mạnh.

Cựu Tổng thống Moon Jae-in cũng bày tỏ sự tiếc thương, cho biết ông Lee đã “cống hiến cả cuộc đời cho nền dân chủ và đất nước Hàn Quốc”. Ông Moon nói sẽ trân trọng quãng thời gian hai người sát cánh cùng nhau trong công việc.

Các nhà lãnh đạo cả đảng cầm quyền lẫn đảng đối lập đều ghi nhận vai trò của ông Lee Hae-chan trong tiến trình dân chủ hóa Hàn Quốc suốt nhiều thập kỷ.

Hạ nghị sĩ Park Soo-hyun, phát ngôn viên cao cấp của đảng Dân chủ Hàn Quốc, khẳng định ông Lee luôn kiên định với các giá trị dân chủ và tự do.

Trong khi Hạ nghị sĩ Choi Bo-yun (đảng Quyền lực Nhân dân), vinh danh cố Thủ tướng Lee là nhân vật trung tâm của lịch sử Hàn Quốc hiện đại. Ông Choi khẳng định hành trình từ một nhà hoạt động dân chủ đến cương vị Thủ tướng và 7 nhiệm kỳ nghị sĩ của ông Lee là một chương quan trọng trong dòng chảy chính trị đất nước.

Đại diện các đảng nhỏ cũng bày tỏ sự kính trọng đối với di sản của cựu Thủ tướng Lee Hae-chan. Người phát ngôn đảng Tái thiết Hàn Quốc Park Byeong-eon cho biết đảng sẽ tiếp nối tinh thần mà ông Lee để lại. Trong khi đó, Chủ tịch đảng Cải cách Lee Jun-seok nhận định ông Lee đã dành phần lớn cuộc đời để phụng sự trong chính trường Hàn Quốc.