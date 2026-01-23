Campuchia trục xuất 73 nghi phạm lừa đảo về Hàn Quốc

Phủ Tổng thống Hàn Quốc cho biết nhóm nghi phạm, gồm 65 nam và 8 nữ trong độ tuổi 20 và 30, đã được đưa thẳng từ Sân bay Incheon đến các đồn cảnh sát.

Theo hãng tin Yonhap, ngày 23/1, giới chức Hàn Quốc xác nhận 73 công dân nước này bị bắt giữ tại Campuchia vì liên quan đến các hoạt động lừa đảo trực tuyến đã được đưa về nước để điều tra. Các nghi phạm này bị cáo buộc đã lừa đảo tổng cộng 48,6 tỷ won ( 33,1 triệu USD ) từ 869 nạn nhân người Hàn Quốc.

Phủ Tổng thống Hàn Quốc cho biết nhóm nghi phạm, gồm 65 nam và 8 nữ trong độ tuổi 20 và 30, đã được đưa thẳng từ Sân bay Incheon đến các đồn cảnh sát.

Trong số này, 70 người bị cáo buộc tham gia vào các hoạt động lừa đảo trực tuyến, như lừa tình, lừa đầu tư, trong khi 3 người còn lại phải đối mặt với cáo buộc cướp, khống chế con tin và đánh bạc.

Các nghi phạm đã bị bắt giữ tại Campuchia sau cuộc điều tra chung giữa cảnh sát Hàn Quốc và Campuchia. Lực lượng phối hợp đã đột kích 7 hang ổ tội phạm lừa đảo trên khắp quốc gia Đông Nam Á này, như Sihanoukville, Poipet và tỉnh Mondulkiri.

Theo tuyên bố của Bộ Tư pháp Hàn Quốc, Seoul đã thực hiện nhiều nỗ lực để đưa những nghi phạm này về nước, bao gồm hơn 10 vòng họp trực tuyến với các quan chức Campuchia.

Tại cuộc họp báo ở sân bay, đại diện Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cảm ơn Chính phủ Campuchia về việc hồi hương nói trên đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ song phương cho đến khi xóa sổ các vụ lừa đảo trực tuyến từ Campuchia nhắm vào người Hàn Quốc.

Những nghi phạm trên nằm trong số khoảng 260 người Hàn Quốc bị bắt giữ trong chiến dịch trấn áp tội phạm lừa đảo trực tuyến ở Campuchia những tháng gần đây.

Kể từ tháng 10/2025, khoảng 130 nghi phạm lừa đảo người Hàn Quốc ở Campuchia đã được đưa về nước. Theo cảnh sát, hiện còn khoảng 60 đối tượng người Hàn Quốc vẫn bị giam giữ ở Campuchia chờ hồi hương.

Giới chức Hàn Quốc khi đó ước tính có khoảng 1.000 người Hàn Quốc đang ở trong các hang ổ lừa đảo tại Campuchia, trong đó một số người bị ép buộc.